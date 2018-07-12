Календарь выборов Президента-2019

«Деловая столица» составила календарь выборов президента, которые пройдут в Украине в 2019 году

Все даты взяты из действующего на данный момент законодательства — Конституции Украины, законов «О выборах президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины», «О местных выборах», «О местном самоуправлении в Украине», передает «ДС».

Очередные выборы президента Украины

30 декабря 2018

Не позднее этой даты ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных выборов президента Украины.

31 декабря 2018

Начинается избирательный процесс. В частности, начинается выдвижение партиями и самовыдвижение кандидатов на пост президента Украины.

4 февраля 2019

Заканчивается подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов.

9 февраля 2019

ЦИК заканчивает регистрацию кандидатов.

31 марта 2019

Первый тур выборов.

10 апреля 2019

Не позднее этой даты ЦИК устанавливает результаты первого тура, о чем составляет протокол, и принимает решение о проведении второго тура.

13 апреля 2019

Не позднее этой даты ЦИК публикует в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр» сообщение о результатах первого тура и о проведении второго тура.

21 апреля 2019

Второй тур выборов.

1 мая 2019

Не позднее этой даты ЦИК устанавливает и объявляет результаты второго тура, о чем составляет протокол.

4 мая 2019

Не позднее этой даты ЦИК публикует в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр» сообщение о результатах второго тура. Это является официальным объявлением результатов выборов президента Украины.

3 июня 2019

Не позднее этой даты новоизбранный президент Украины вступает на пост, принеся присягу народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины.

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