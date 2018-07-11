Календарь выборов 2019-2020: Когда инаугурация нового президента и присяга свежих депутатов

«Деловая столица» составила календарь выборов президента, Верховной Рады и местных советов в 2019-2020 годах

Менее чем через полгода Украина вступит в двухлетнюю череду выборов: сначала президентских, затем парламентских, а после них — местных. И любые планы (даже личные или семейные) на этот период приходится строить с учетом данного обстоятельства.

Для удобства читателей мы составили календарь важнейших вех предстоящих избирательных кампаний — с декабря 2018 г. по декабрь 2020 г. Все даты взяты из действующего на данный момент законодательства — Конституции Украины, законов «О выборах президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины», «О местных выборах», «О местном самоуправлении в Украине».

Подчеркнем, что это календарь очередных выборов. Форс-мажорные обстоятельства могут сдвинуть сроки в ту или иную сторону. Разумеется, законы еще могут быть переиначены. Впрочем, даже если в них будут внесены изменения, они коснутся скорее правил игры, чем сроков (тем более что сроки очередных президентских и парламентских выборов изменить гораздо сложнее, поскольку они записаны в Конституции). Но в любом случае нельзя исключить сдвига сроков в ту или иную сторону из-за форс-мажорных обстоятельств, порожденных или внутренними, или внешними причинами, или теми и другими сразу.

Очередные выборы президента Украины

30 декабря 2018

Не позднее этой даты ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных выборов президента Украины.

31 декабря 2018

Начинается избирательный процесс. В частности, начинается выдвижение партиями и самовыдвижение кандидатов на пост президента Украины.

4 февраля 2019

Заканчивается подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов.

9 февраля 2019

ЦИК заканчивает регистрацию кандидатов.

31 марта 2019

Первый тур выборов.

10 апреля 2019

Не позднее этой даты ЦИК устанавливает результаты первого тура, о чем составляет протокол, и принимает решение о проведении второго тура.

13 апреля 2019

Не позднее этой даты ЦИК публикует в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр» сообщение о результатах первого тура и о проведении второго тура.

21 апреля 2019

Второй тур выборов.

1 мая 2019

Не позднее этой даты ЦИК устанавливает и объявляет результаты второго тура, о чем составляет протокол.

4 мая 2019

Не позднее этой даты ЦИК публикует в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр» сообщение о результатах второго тура. Это является официальным объявлением результатов выборов президента Украины.

3 июня 2019

Не позднее этой даты новоизбранный президент Украины вступает на пост, принеся присягу народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины.

Очередные выборы в Верховную Раду Украины

28 июля 2019

Не позднее этой даты ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных выборов в Верховную Раду Украины.

29 июля 2019

Начинается избирательный процесс. В частности, начинается выдвижение партиями и самовыдвижение кандидатов в депутаты.

9 августа 2019

Заканчивается выдвижение кандидатов партиями.

13 августа 2019

Заканчивается подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов.

18 августа 2019

ЦИК заканчивает регистрацию кандидатов.

27 октября 2019

Голосование в общегосударственном округе и в одномандатных округах.

11 ноября 2019

Не позднее этой даты ЦИК устанавливает результаты выборов в общегосударственном округе и в одномандатных округах, о чем составляет протоколы.

16 ноября 2019

Не позднее этой даты ЦИК официально обнародует в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр» результаты выборов и список избранных депутатов.

6 декабря 2019

Не позднее этой даты ЦИК регистрирует избранных депутатов.

16 декабря 2019

Не позднее этой даты Верховная Рада Украины собирается на первую сессию. Перед ее открытием депутаты приносят присягу, и с этого момента начинаются их полномочия.

Очередные местные выборы

27 июля 2020

Не позднее этой даты Верховная Рада Украины принимает решение о проведении очередных выборов депутатов областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов, старост.

10 сентября 2020

Не позднее этой даты ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных местных выборов.

15 сентября 2020

Начинается избирательный процесс.

21 сентября 2020

Начинается выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты.

1 октября 2020

Заканчивается подача документов в территориальные избирательные комиссии для регистрации кандидатов.

2 октября 2020

Территориальные избирательные комиссии заканчивают регистрацию кандидатов.

25 октября 2020

Голосование на выборах депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, старост.

4 ноября 2020

Не позднее этой даты территориальные избирательные комиссии устанавливают результаты выборов.

9 ноября 2020

Не позднее этой даты территориальные избирательные комиссии официально обнародуют результаты выборов путем опубликования в соответствующих местных печатных средствах массовой информации.

4 декабря 2020

Не позднее этой даты территориальные избирательные комиссии регистрируют избранных депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, старост.

18 декабря 2020

Не позднее этой даты местные советы собираются на свои первые сессии и признают полномочия депутатов. Сельские, поселковые, городские головы, старосты на сессиях соответствующих советов приносят присягу, и с этого момента начинаются их полномочия.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник