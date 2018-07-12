Календарь местных выборов-2020

Четверг, 12 Июля 2018, 14:52

«Деловая столица» составила календарь выборов областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов, старост, которые пройдут в Украине в 2020 году

Все даты взяты из действующего на данный момент законодательства — Конституции Украины, законов «О выборах президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины», «О местных выборах», «О местном самоуправлении в Украине», передает «ДС».

Очередные местные выборы

27 июля 2020

Не позднее этой даты Верховная Рада Украины принимает решение о проведении очередных выборов депутатов областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов, старост.

10 сентября 2020

Не позднее этой даты ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных местных выборов.

15 сентября 2020

Начинается избирательный процесс.

21 сентября 2020

Начинается выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты.

1 октября 2020

Заканчивается подача документов в территориальные избирательные комиссии для регистрации кандидатов.

2 октября 2020

Территориальные избирательные комиссии заканчивают регистрацию кандидатов.

25 октября 2020

Голосование на выборах депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, старост.

4 ноября 2020

Не позднее этой даты территориальные избирательные комиссии устанавливают результаты выборов.

9 ноября 2020

Не позднее этой даты территориальные избирательные комиссии официально обнародуют результаты выборов путем опубликования в соответствующих местных печатных средствах массовой информации.

4 декабря 2020

Не позднее этой даты территориальные избирательные комиссии регистрируют избранных депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, старост.

18 декабря 2020

Не позднее этой даты местные советы собираются на свои первые сессии и признают полномочия депутатов. Сельские, поселковые, городские головы, старосты на сессиях соответствующих советов приносят присягу, и с этого момента начинаются их полномочия.

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