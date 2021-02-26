какую пенсию получат заробитчане, выгодно ли покупать авто в США, наши инвестиции и кухня инвестора — Минфин

Пенсия для заробитчан: кому и сколько будет платить Украина

В течение 2020 года на заработки за границу выехали 61,9 тыс. украинцев. Такие данные приводит Государственный центр занятости. Всего около 3 млн украинцев работают постоянно на иностранных работодателей, еще от 7 млн до 9 млн — время от времени. Что будет с этими людьми, когда они достигнут пенсионного возраста, решил разобраться «Минфин».

Как меняется рынок б/у авто из США и выгодно ли их покупать

В Украине растут ценники на подержанные авто из США. «Минфин» разбирался, выгодно ли сейчас покупать американские машины, какие модели стоит везти и сколько придется заплатить.

Рейтинг устойчивости банков: Кредобанк вытеснил Приват из топ-5

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за четвертый квартал 2020 года. Среди лидеров — одни «иностранцы». Больше всего результат ухудшили Укргазбанк, Таскомбанк, МТБ и Аккордбанк.

На рынке впервые появились гривневые депозиты на год под 0,5% годовых

Среди банков с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд грн появилось два новичка. Только один из участников ренкинга повысил ставки сразу по всем валютам. Что это за банки и насколько их предложения привлекательны для вкладчиков, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Не стоит проверять стоимость «своих» акций ежеминутно и читать много новостей

«Моя инвестиционная история началась не так давно — в марте 2018 года. Сейчас контролирую свои расходы, формирую подушку безопасности и стабильно инвестирую в фондовый рынок США», — рассказал «Минфину» 24-летний Александр С.

Вложили около $400 в автопром: объясняем свой выбор

После инвестиций в индекс S&P 500, агропромышленный сектор и фармацевтические компании, «Минфин» вложился в акции трех автогигантов. В мире наблюдается бум на электромобили и было бы странно не попробовать на этом заработать.

Инвестиции «Минфина» в криптовалюту: держать или продать

Прорыв биткоина выше $58 тысяч впервые в истории сделал его дороже килограмма золота. Это в очередной раз заставило «Минфин» задуматься над дальнейшими действиями с нашим портфелем криптовалют.

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