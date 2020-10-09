Какой сегодня праздник и у кого именины 9 октября

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Все самое важное и интересное о новом дне

9 октября — 283 день года, до конца которого (напомним, что он високосный) остается всего 83 дня. В этот день поздравления в Украине принимают риэлторы. В мире же сегодня привечают почтальонов; кроме того 9 октября — это еще и Всемирный день яйца. А Православная церковь чтит Иоанна Богослова.

Мы расскажем о важнейших событиях в истории, произошедших в этот день. Читайте в этой статье о праздниках, обрядах и приметах на 9 октября.

Содержание:

ПРАЗДНИК ПОЧТАЛЬОНОВ

Всемирный день почты — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза (Universal Postal Union) в день создания союза в 1874 году.

А Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году. В современное время подобная организация насчитывает в своем составе 189 стран, в том числе и Украину. Однако в нашем государстве празднование проходит в течение недели, которая носит название «Международная неделя почты».

Ежегодно в Украине активно развиваются информационные технологии, электронная коммерция, гибридная почта. Этот праздник является показательным, благодаря интенсивному стремлению нашего государства выйти на европейский уровень данного направления.

День риэлтора

День риэлтора в Украине отмечается 9 октября, начиная с 2000 года, вслед за Днем юриста. Этот профессиональный праздник и его дата были установлены в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлтеров. С тех пор официальное празднование проходит ежегодно.

Риэлтор (риелтор) (от англ. realtor) – специалист в области операций с недвижимостью, то есть человек, который профессионально занимается посредничеством при заключении сделок купли-продажи, аренды коммерческой и жилой недвижимости путём сведения партнёров по сделке и получения комиссионных.

Можно сказать, что данная профессия имеет давнюю историю, ведь посредничество в торговле, в том числе и при сделках с недвижимостью, было развито во все времена, и профессионалы в данной сфере всегда были на высоком счету. И сегодня хороший риэлтор – это профессионал, который быстро найдет интересующий вас вариант коммерческой или жилой недвижимости, поможет уладить все юридические вопросы в процессе оформления сделки, да еще и будет доброжелателен и вежлив.

Всемирный день яйца

Во вторую пятницу октября празднуется во многих странах мира довольно необычный праздник — Всемирный день яйца. Этот праздник посвящается всем любителям яиц и разнообразных блюд из них: омлетов, запеканок и т. д.

Идея празднования Всемирного дня яйца появилась в 1996 году, когда на конференции в Вене Международная яичная комиссия решила, что следует отмечать «яичный» праздник во вторую пятницу октября. Идею поддержали самые разные страны и с тех пор Всемирный день яйца стал ежегодным событием.

Целью празднования Всемирного дня яйца является повышение осведомленности населения планеты о пользе яиц для здоровья человека. Чтобы отметить этот день, в разных городах проводятся кулинарные шоу, в которых из яиц готовят удивительные блюда, различные соревнования с использованием яиц.

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Что празднуют в других странах 9 октября:

День независимости Уганды

День ВМС Туркменистана

День МЧС в РФ

Именины 9 октября

В этот день поздравления с днем ангела принимают:

Тихон,

Владимир,

Иван

День в православии. Приметы и обряды в этот день

9 октября православные верующие чествуют память апостола и евангелиста Иоанна Богослова — возлюбленного ученика Иисуса.

Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии – дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со своим старшим братом Иаковом он был призван Иисусом Христом в число своих учеников на Геннисаретском озере. Оставив своего отца, оба брата последовали за Господом.

Жизнь апостола и евангелиста Иоанна поражает девственной чистотой, жертвенной любовью, особой проницательностью и духом глубины мудрости Божией. «Поэтому он был очень близок, мы видим это из Священного Писания, к первосвященникам, к людям мудрым, грамотным на то время, к храму и Христу. И за то, что он всегда пребывал в молитве, всегда возносился умом к небу, он называется Богословом.

После своего призвания апостол Иоанн неразлучно все время находился рядом с Христом и был одним из тех, кого Господь особо приблизил к Себе. Он присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира, при Преображении Господнем. Находясь рядом со Спасителем во время Тайной Вечери, именно он спросил имя предателя. Он следовал за Господом, когда Его вели на судилище, следовал по Крестному пути Господа. У Креста он плакал вместе с Пресвятой Богородицей. Именно к нему были обращены последние слова Распятого Христа: «Се Мати твоя». С того времени Иоанн находился все время рядом с Пресвятой Богородицей вплоть до ее Успения.

Более подробно о празднике читателям «Вестей» рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Приметы:

Иоанн Богослов — покровитель школьников и студентов, ему молятся перед поступлением, экзаменами, защитой. Кроме того, этого святого просят об умении по-настоящему любить Бога и ближних, о благополучии в семье, о совете и любви между супругами, о вразумлении маловеров и попавших в секты и расколы.

В этот праздничный день разрешаются только постные блюда с растительным маслом. В народе верят, что на Иоанна Богослова запрещается резать овощи ножом, сквернословить, употреблять алкоголь, переедать и веселиться. Нельзя отказывать в помощи близким и друзьям, врать и ссориться, этот день нужно провести в любви к ближнему.

Считается, что всю работу, связанную с физическим трудом, нужно сделать в первую половину дня. Кроме того, в этот день обязательно нужно посетить храм и помолиться, а также помянуть мертвых.

В этот день родились

1835 Камиль Сен-Санс, французский композитор

1874 Николай Рерих, русский живописец, писатель, путешественник, археолог, философ-мистик

1888 Николай Бухарин, русский политический деятель

1917 Кусуо Китамура, японский пловец, олимпийский чемпион

1926 Евгений Евстигнеев советский актер театра и кино, Народный артист СССР



1940 Джон Леннон английский музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы «The Beatles»

1959 Борис Немцов российский политик, государственный и общественный деятель

1967 Эдди Герреро мексикано-американский реслер

События 9 октября в Украине и мире

1789 — запрещены пытки во Франции.

1926 — заключили брак французские учёные химики Фредерик Жолио и Ирен Кюри.



1975 — известному русскому правозащитнику Андрею Сахарову присуждена Нобелевская премия мира.

1989 — дебют на советском телевидении экстрасенса А. Кашпировского.

1989 — работники в СССР

1992 — в Белоруссии основано Народное движение.

2006 — эскалация конфликта в Азии — Северная Корея испытывает ядерное оружие.

2009 — первый темнокожий президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира.

Барак Обама показал свой телефон

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