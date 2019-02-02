Какой курс доллара сегодня 2.02.2019, сколько стоит доллар 2 февраля 2019: прогноз на неделю, февраль 2019 — РосРегистр

Курс валют на сегодня, 2 февраля 2019: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

0фuцuɑлƅный ĸyρϲ дoллɑρɑ u eʙρo нɑ ϲeгoдня, 2 фeʙρɑля 2019, ЦБ ΡФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 2 февраля 2019 года поднялся на 30 копеек по сравнению с показателем пятницы и составил 65,66 рублей, курс евро на сегодня опустился на 5 копеек — до 75,14 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 14,3 копейки, составив 69,93 рубля.

ᴨρoгнoӡ ĸyρϲɑ дoллɑρɑ нɑ нeдeлю 2019 ʙ Ρoϲϲuu: мнeнue эĸϲπeρтɑ

По словам эксперта «Международного финансового центра» Ольги Прохоровой, переоценка перспектив дальнейшего повышения учетной ставки ФРС США привела к росту рубля, и в этом месяце российская валюта может укрепиться на фоне затишья по санкционной теме, снижения курса долларов и роста внимания к долговым бумагам РФ.

«Сразу после того, как только тема санкций отошла на второй план, рынок обратил внимание на привлекательную доходность долгового рынка России, что наглядно продемонстрировало размещение Минфином на вчерашнем аукционе всего объема предложенных ОФЗ, при этом спрос превысил предложение более чем в три с половиной раза, а доходность по цене отсечения составила 8.39%. Это также дает рублю дополнительную поддержку», — цитирует эксперта Regnum.

Также то, что сейчас происходит в Венесуэле может вызвать рост цен из-за срывов поставок «черного золота», что играет на руку рублю.

«Важной отметкой, преодоление которой будет для котировок рубля ключевым, служит уровень 65 рублей за доллар. Если он будет преодолен, тогда целью укрепления российской валюты станут отметки 64 и 61 рубль за доллар, соответственно», — сказала Прохорова, отметив, что в случае возникновения новых рисков, рубль в паре с долларом, отправится к отметке в 71.

«Таким образом, целевой диапазон курса доллара на февраль — 61−71 рубль за доллар и 72−77 рублей за евро», — уверена эксперт.

Κɑĸuм 6yдeт ĸyρϲ ρy6ля ʙ фeʙρɑлe?

Многих россиян интересует, каким будет курс рубля к февралю 2019 года. Давайте разберем возможные варианты.

Судя по всему, стоимость «черного золота» перестала скакать то вверх, то вниз, и застыла на одной отметке. Традиционно в зимний период цены на нефтепродукты не падают.

В каждой стране, конечно, по-своему, но в большинстве случаев тепло в здания приходит из сжигаемых нефтепродуктов, поэтому цены ронять никто не собирается. Что, в свою очередь, для российских экспортеров означает получение дополнительной прибыли, которая укрепляет российский рубль.

Теперь о налогах.

Большинство компаний до конца января 2019 года должны заплатить налоги. Экспортеры нефти не исключение, а потому они обменяют полученные иностранные деньги на отечественные рубли, чтобы отдать дань государству. Это приведет к повышению спроса на российскую национальную валюту и курс еще чуть-чуть укрепится.

Стабильная цена на нефть и обмен валюты нефтяными экспортерами – ожидаемые и банальные события, поэтому если январь ограничится лишь ими, то к началу следующего месяца мы можем надеяться на курс 66 рублей за доллар.

Но существует и ряд других факторов, который способен развернуть курс рубля в обратную сторону.

Во второй половине января Центробанк вернется к покупке валюты для Министерства финансов по бюджетному правилу. В минувшую пятницу появилась информация, что ЦБ будет закупать в сутки чуть больше 15 млрд рублей.

Из-за того что Центробанк давно не занимался подобными операциями, эти валютные закупки могут привести к временному падению курса рубля.

Некоторые российские компании, в том числе и «Русал», ожидали, что 29 января американское правительство снимет с них санкции. Но недавно Стивен Мнучин, возглавляющий Министерство финансов, заявил о возможном переносе этого решения.

Согласно достигнутым договоренностям, Олег Дерипаска и его акционеры обязаны снизить долю акций до 45 процентов с нынешних 70. И власти США хотят провести предельно прозрачную сделку. Предполагается, что некоторое количество акций уйдет к ВТБ, а это американский конгресс не совсем устраивает.

Если в январе не произойдет снятие санкций, то рубль начнет снижаться в цене, при этом вышеописанные сценарии его укрепления будут нивелированы.

В итоге к началу февраля 2019 года доллар вновь может подняться до отметки в 69 рублей с нынешних 67.

Чтo 6yдeт ϲ eʙρo ʙ фeʙρɑлe 2019 гoдɑ

Курс единой европейской валюты имеет довольно непростую зависимость, которая определяет её стоимость по отношению к другим валютам. В основном стоимость евро определяется в ходе конкуренции с американским долларом, например, инвесторы для осуществления расчётов в Еврозоне продают доллары, а евро крепнет, и наоборот. Также стоимость евро определяется в зависимости от процентной ставки в Европейском ЦБ.

На нынешний день курс единой европейской валюты по отношению к российской валюте составляет 74,71 рубля по данным Московской биржи, а официальный курс Центробанка России составляет 74,63 рубля. Также следует отметить, что российский рубль довольно сильно укрепился за последнее время не только к доллару, но и к евро. Курс доллара, по данным ЦБ РФ, уже составляет 65,91 рублей.

Ожидается, что в ближайшее время курс единой европейской валюты будет колебаться в пределах нынешних отметок до конца текущего месяца, а начиная с февраля 2019 года, приостановит своё падение по отношению к рублю и возьмёт курс на рост. Следует отметить, что российская экономика развивается заметно медленнее, чем мировая экономика, потому в феврале ожидается, что евро займёт более выгодную позицию к рублю, а средний курс будет колебаться в пределах 76 рублей.

Чтo 6yдeт ϲ дoллɑρoм ʙ фeʙρɑлe 2019 гoдɑ

Положительный прогноз

Если санкции будут отменены, а цена на нефть стабилизируется и вырастет до 95$ за баррель, то показатель ВВП увеличится на 0,3-0,6%. При таком сценарии произойдет крах доллара и его ставка составит 30-40 ք.

Такого же мнения придерживаются и эксперты Сбербанка России. Они прогнозируют цену американских денег в районе 59 ք. По мнению экспертов аналитической компании Prognozex стоимость доллара упадет до 56 ք.

Нейтральный прогноз

Министерство экономического развития придерживается иной точки зрения. По их мнению, курс доллара в России к рублю в 2019 году составит около 70 ք. Агентство прогнозирования экономики (АПЭКОН) предполагает, что стоимость американской валюты на конец года составит порядка 62 ք.

Это наиболее реалистичный сценарий развития событий. Он будет реализован, если мировая ситуация и цена на нефть не поменяются.

Отрицательный прогноз

Также в бюджете предусмотрен и третий вариант, который предполагает крушение российского хозяйства. Этому могут поспособствовать две основные причины:

падение цены на нефть;

введение новых санкций.

Некоторые биржевые аналитики считают, что на начало 2019 года $ будет стоить около 125 ք, а к концу года стоимость достигнет до 500 ք.

Дoллɑρ u eʙρo ρɑϲтyт нɑ 6uρжe 1 фeʙρɑля

Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи 1 февраля. На десять утра доллар стоил 65,61 рубля, что на 21 копейку выше показателя на закрытии биржи в четверг.

В течение следующего часа доллар продолжил дорожать и к 11:00 часам торговался по цене 65,67 рубля.

В свою очередь, курс евро на открытии вырос на 22 копейки по сравнению с закрытием и составлял 75,06 рубля. В дальнейшем европейская валюта также ещё прибавила в цене и через час стоила 75,15 рубля.

В ходе торгов индексы Мосбиржи и РТС показывают отрицательную динамику. Первый снизился на 0,1% до отметки 2517,83, второй потерял 0,1% и на открытии биржи составлял 1212,71 пункта.

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