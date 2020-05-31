Какой курс доллара 1 июня в банках, обменниках и черном рынке

На прошлых торгах регулятор выкупал доллар по 26,86 грн/$

Официальный курс доллара на понедельник, 1 июня, установлен Нацбанком на уровне 26,8685 грн/$, что на 4 копейки ниже в сравнении с предыдущим банковским днем. По ожиданиям банковских казначеев, в понедельник торги на межбанковской валютной бирже будут проходить в диапазоне 26,85-26,95 грн/$.

Курс на межбанке

В пятницу, 29 мая, межбанковский рынок открывался на уровне 26,85-26,88 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали незначительный рост до дневного максимума 26,89-26,91 грн/$.

«К концу дня котировки вернулись в диапазон начала торговой сессии – 26,85-26,87 грн/$», – рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности увеличился на 4,4 млрд грн и составил 181 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 2,6 млрд грн – до 54,4 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 1,7 млрд грн – до 126,6 млрд грн.

«Финальные торги мая начались с активного предложения, которое оперативно «взял на себя» регулятор, выкупив дежурные $20 млн по 26,86 грн/$, оживив спрос и дав возможность котировкам ненадолго и недалеко уйти вверх до его исчерпания, с последующим возвратом к позиции 26,85 грн/$, что и стало стартовым индикатором лета-2020″, – говорит Олег Куринной.

Курс в обменниках

Немного ослабил позиции доллар и в обменниках. Наличный рынок в пятницу открывался котировками 26,90-26,95 грн/$ к середине дня диапазон сузился до 26,90-26,93 грн/$.

Курс на черном рынке

USD 26,877/26,957;

EUR 29,542/29,679;

RUB 0,366/0,372.

Фондовые рынки

Курс евро против доллара США на международном валютном рынке Forex в пятницу, 29 мая, повысился относительно предыдущего фиксинга на 0,45% до 1,1126 доллара. На западных фондовых площадках отмечается понижательная динамика биржевых индексов, говорят эксперты.

«Инвесторы отыгрывают усиление напряженности в отношениях между США и КНР из-за Гонконга. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь накануне пресс-конференции президента США Дональда Трампа в пятницу заявил, что Китай призывает другие страны прекратить вмешательство в дела автономного района», – рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

При этом эксперт отметил, что американские инвесторы обратили внимание на слабые макроэкономические данные. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае поднялся только до 72,3 пункта с апрельских 71,8 пункта при прогнозах на уровне 74 пункта.

«Личные расходы американцев в апреле сократились на 13,6% (максимум за всю историю ведения такой статистики с 1959 года) при прогнозе сокращения только на 12,9%. Личные доходы американцев при этом выросли на 10,5%», – добавил Шевчишин.

На этом фоне биржевые индексы США в начале торговой снижаются на 0,3-0,8%.

Западноевропейские фондовые индексы вечером теряют 1,3-2,1%. Европейские инвесторы отыгрывают замедление годовой инфляции в еврозоне в мае до 0,1% с апрельских 0,3%, что оказалось на уровне прогнозов аналитиков.

«В месячном исчислении в еврозоне в мае была зафиксирована дефляция в 0,1% против апрельской инфляции в 0,3%», – говорит Шевчишин.

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