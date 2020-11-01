какой будет для России «трехлетка»-2021–2023

С 2004 года обязательства регионов выросли более чем вдвое, а число переложенных на них федеральных полномочий практически утроилось

«Это бюджет, прошедший через секвестр, — да-да, то самое слово родом из «ужасных 90-х», — анализирует экономический обозреватель «БИЗНЕС Online» Александр Виноградов главный финансовый документ страны, принятый на днях Госдумой в первом чтении. Ждать многого гражданам не стоит — это бюджет затянутых поясов, не повезло даже национальным проектам. В целом же очевидно, что России необходимо учиться жить без нефтяной ренты.

По одежке протягивай ножки.

– Фольклорное

Александр Виноградов: «Произошло событие, с одной стороны, рутинное, а с другой — знаменательное. Заключается оно в том, что Госдума приняла в первом чтении закон о бюджете на 2021-й с перспективой 2022–2023 годов» Фото предоставлено Александром Виноградовым

ГОВОРИТЬ О 2022–2023 ГОДАХ С ХОТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ СТЕПЕНЬЮ УВЕРЕННОСТИ СЕЙЧАС БЕССМЫСЛЕННО

В минувшую среду, 28 октября, произошло событие, с одной стороны, рутинное, а с другой — знаменательное. Заключается оно в том, что Госдума приняла в первом чтении закон о бюджете на 2021-й с перспективой 2022–2023 годов. При этом я не припомню, чтобы в новейшие (т. е. путинские) времена бюджет сводился с такой, скажем так, тоской: даже в 2009–2010-х и в 2015-м после девальвации, уронившей рубль вдвое, бюджетный консенсус был иным — «пересидим на запасах, а там наладится». Сейчас оно уже не так, ожидаемый бюджет — это бюджет затянутых поясов.

Понятное дело, говорить о 2022–2023 годах с хоть какой-нибудь степенью уверенности сейчас бессмысленно. Трехлетний бюджет, в некотором смысле есть дань тем временам, когда финансовой макростабильности (иначе говоря, цен на нефть и объемов экспорта ее) было все же несколько побольше, кроме того, его можно рассматривать как некую отсылку к советским пятилетним планам с их мифологизированной эффективностью. Опять же, никто не отменял «черных лебедей» — достаточно вспомнить бюджет прошлогодний, с его $57 за баррель прогнозной цены на нефть и стабильным курсом рубля, ростом объема секретных статей и пополнением резервов. В реале же рубль потерял треть стоимости, нефть на бирже в какой-то момент имела отрицательную цену, реальные доходы населения потеряли 4,8%, дефицит бюджета составит около 5 трлн рублей (четверть расходной части), а резервы пополняются только за счет переоценки, т. е. той самой девальвации. При этом по итогам третьего квартала российский ЦБ даже пошел на немыслимое с точки зрения патриотической общественности деяние — продал за «никчемные зеленые бумажки с нарисованными мертвыми президентами» около 1,3 т золота. Что, кстати, было хорошей идеей — золото стоило дорого, но само по себе оно имеет слабую ликвидность, в отличие от долларов.

«Во-первых, это бюджет дефицитный, он в будущем году составит 3 триллиона рублей (13,6 процента), также дефицит прописан и в 2022–2023 годах» Фото: «БИЗНЕС Online»

ТО САМОЕ СЛОВО РОДОМ ИЗ «УЖАСНЫХ 90-Х»

Итак, каким же предполагается (с учетом всех оговорок) бюджет следующего года?

Во-первых, это бюджет дефицитный, он в будущем году составит 3 трлн рублей (13,6%), также дефицит прописан и в 2022–2023 годах. При этом покрытие дефицита предполагается за счет роста госдолга, т. е. заимствований на рынке посредством продажи ОФЗ. Здесь, скорее всего, будут нюансы — ликвидности на рынке мало, продавать сложно, но именно за этим и увеличили до триллиона рублей лимит на месячные репо, о чем я писал три недели назад, при помощи этого механизма РФ сможет вести квазимонетизацию госдолга — понятно, до какого-то предела. Траты из ФНБ на покрытие дефицита бюджета предполагаются сравнительно минорными, не более 100 млрд рублей. Ожидается, что госдолг России вырастет с 19,1% ВВП в 2020-м (по итогам прошлого года он составлял 12,3% ВВП) до 21,4% ВВП к концу 2023-го. В процентном отношении он, конечно, невелик, но расходы на обслуживание госдолга уже сейчас съедают около 5% расходной части бюджета, что сравнимо с расходами на здравоохранение — которых, как показала практика этого года, категорически не хватает.

Во-вторых, сами расходы бюджета в номинальном значении будут уменьшены, иными словами, это бюджет, прошедший через секвестр — да-да, то самое слово родом из «ужасных 90-х». Расходная часть бюджета в 2021-м снизится более чем на 2 трлн рублей по сравнению с бюджетом нынешнего года. Достанется в том числе и стержневой экономической ценности нынешнего времени — национальным проектам, явленным в очередном «майском указе» Владимира Путина и трансформированным ныне в единый национальный план восстановления экономики, в среднем расходы на них сократятся на 7,7% за три года. Также будут снижены инвестиционные расходы бюджета, а рост бюджетных инвестиций в основной капитал предполагается к замедлению на горизонте 2022–2023 годов, хотя их масштаб и останется выше такового в 2020-м.

В-третьих, бюджет будущего года — это бюджет повышенных налогов. Тенденция продолжится — рост НДС до 20% и повышение НДФЛ до 15% для части граждан, видимо, не привели к желаемому результату. Так, предполагается изменить параметры налога на дополнительный доход и отменить неэффективные налоговые льготы в нефтяной отрасли. Чуть позже, с 2021 года, предполагается к отмене льготная ставка НДС на внутренние перелеты, она с 10% вернется к стандартным 20%, соответственно, цены на авиабилеты ждет рост. Параллельно, впрочем, правительство позаботилось о сверхбогатых гражданах РФ: владельцы зарубежных активов вместо налога в 13% (или даже 15%) смогут платить фиксированный платеж в 5 млн рублей в год за все контролируемые иностранные компании, без дополнительной отчетности. Кроме того, был в очередной раз продлен мораторий на перечисление накопительной части пенсионных взносов граждан на их счета, они вновь и в очередной срок будут направлены на поддержание солидарной пенсионной системы. Мера, задумывавшаяся как временная, такими темпами имеет все шансы уйти на второй десяток лет своего существования.

«Бюджет будущей трехлетки — бюджет принципа «каждый сам за себя». Трансферты регионам после резкого роста в этом году, свершившиеся по понятным «коронавирусным» причинам, будут столь же резко сокращены» Фото: «БИЗНЕС Online»

СУБЪЕКТЫ ВЫНУЖДЕНЫ НАРАЩИВАТЬ ДОЛГИ

В-четвертых, бюджет будущей трехлетки — бюджет принципа «каждый сам за себя». Трансферты регионам после резкого роста в этом году, свершившиеся по понятным «коронавирусным» причинам, будут столь же резко сокращены. Дело, впрочем, не только в них, на регионах лежит еще и заметная часть расходов по нацпроектам. Сведение концов с концами станет еще сложнее. В целом обязательства регионов с 2004 года выросли более чем вдвое, число переложенных на них федеральных полномочий практически утроилось, при этом с 2005-го число региональных налогов сократилось с 7 до 3, а местных — с 5 до 3. Эта политика «на централизацию» привела к тому, что в среднем по стране регионы могут покрывать налоговыми и неналоговыми сборами лишь около 70% необходимых расходов, остальное надо покрывать трансфертами из центра, которые в достаточном количестве достаются не всем, но тем, кто обладает достаточным лоббистским ресурсом.

Соответственно, субъекты вынуждены наращивать долги, и в рамках бюджетного кредитования (т. е. долга перед федеральным бюджетом), и в рамках коммерческого. Вроде бы пределы здесь еще не выбраны: в среднем по стране отношение налоговых и неналоговых доходов бюджета к госдолгу составляет 24%, из которых бюджетные кредиты занимают около половины. С другой стороны, античемпионами в этом отношении являются такие значимые регионы, как Томская и Орловская области с долгом в 92% и 100% от доходов соответственно. Венчает же этот список Мордовия, чей госдолг более чем вдвое превосходит размер доходов бюджета.

Увы, ситуация в будущем году лишь ухудшится, чему уже сейчас свидетельством может являться провал конкурсов на должности мэра в Магадане и Норильске: позиция расстрельная, денег нет, обязательства выполнять надо, а чуть что не так — прокуратура рядом. При этом социум очень сильно рассчитывает на участие государства в вопросе выравнивания ситуации в регионах: по свежему опросу ФОМ, подавляющее большинство (76%) считает, что государство может что-либо сделать для создания во всех регионах страны равных условий для реализации способностей граждан. Среди востребованных обществом мер государства — создание полноценных рабочих мест, «чтобы работа была не только в Москве, но и в провинции» (17%), подъем экономики и промышленности (14%), в целом же 45% респондентов считают, что в некоторых регионах у россиян практически нет возможности для реализации своих способностей.

ВСЯКИЙ КРИЗИС РЕЗКО УСКОРЯЕТ УЖЕ ИДУЩИЕ В СОЦИУМЕ ПРОЦЕССЫ

Кроме вышеперечисленного, стоит отметить еще одну фундаментальную вещь. Две недели назад правительству наконец-то стало понятно, что в нынешней ситуации бюджет категорически не тянет гигантское количество разнообразных силовиков — и были подготовлены предложения по оптимизации в том числе и этого направления расходов. Ранее оно, напомню, было неприкасаемо, поскольку в лояльности этого слоя людей и их ближних российские элиты видели некоторую гарантию от хтонического ужаса оранжевой революции. Увы, поддерживать это все стало слишком дорого — и минфин подготовил предложение, например, сократить на 10% кадровую численность органов внутренних дел за счет вакансий и перевода сотрудников, работа которых не связана с выполнением правоохранительных функций, на гражданскую службу. Там были и другие идеи — оптимизировать управленческий аппарат, централизовать финансово-хозяйственную деятельность, создать на основе МВД единый правоохранительный орган (с сокращением численности сотрудников) и даже увеличить максимальную выслугу лет для выхода на пенсию с 20 до 25 лет без учета времени учебы.

Да, приняты они (пока) не были, соответствующий служилый слой предсказуемо возмутился, аналогично возмутилась разнообразная патриотическая общественность разной степени воинственности, но факт остается фактом. Есть предположение, что без санкции с самого верха такие идеи появиться не могут, кроме того, они хорошо ложатся на слова того же Путина о необходимости налаживания гражданских производств на военных заводах, так, чтобы они составляли половину (кто сказал «конверсия»?). Увы и ах, пошатнувшийся экономический базис принудительно диктует политике определенное миролюбие.

В целом же все свершившееся — еще одно свидетельство того, что всякий кризис резко ускоряет уже идущие в социуме процессы. Сокращение бюджета все равно бы произошло, но то, что предполагалось где-то в 2025 году на фоне электромобилизации, падения цен на нефть и перенасыщения непроизводительными расходами, происходит уже сейчас. Здесь же и рост налогов, и правовой нигилизм (полномочия государственного санитарного врача прописаны в соответствующем ФЗ — и тотальный масочный режим туда не входит), и наступление на гражданские права со сбором персональных данных, и повальная цифровизация где надо и нет. Возможно, что где-то к следующему лету коронавирус притихнет и превратится в привычный эндемик для человека, порушенная мировая экономика начнет кое-как восстанавливаться, хотя ту же глобальную логистику наверняка будет жестко бить агрессивный «зеленый дискурс». В этом случае Россия выдохнет: «Фух, пронесло» (для справки: по всему миру в год от диареи умирают порядка 1,6 млн человек, в полтора раза больше, чем текущий счет по коронавирусу), но, полагаю, из этого магистрального направления особо уже никуда не деться.

В 2012 году совокупный экспорт сырой нефти и газа (без нефтепродуктов) принес РФ более $240 млрд, в 2019-м — $162 млрд., в 2020 году удастся получить не более $100–115 миллиардов. России надо учиться жить без ренты. Уже на практике, а не в теории.





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