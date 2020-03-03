какой банк дает лучший кешбек — Минфин

28 февраля сайты о финансах и инвестициях «Минфин» и Finance.ua награждали банкиров и лучшие банковские продукты. Альфа-Банк стал победителем в номинации «Лучшая программа лояльности».

Организаторы премии FinAwards 2020 определили победителей в 15 номинациях. Лучших из лучших выбрали благодаря открытому онлайн-голосованию на сайте и оценкам экспертного жюри. Церемония награждения прошла в TAO Event Hall.

Тройка лидеров

Победу в номинации «Лучшая программа лояльности» одержал Альфа-Банк Украина с продуктом CashU CLUB.

CashU CLUB позволяет клиентам Альфа-Банка ежемесячно выбирать категории покупок и получать по ним повышенный кешбек до 20%. Больше бонусов — означает лучший статус, который в свою очередь дает доступ к новым категориям с повышенными процентами. Вывести деньги можно путем возмещения покупки, осуществленной с карты в течение месяца.

«Мы готовы поделиться прибылью с клиентом, чтобы мотивировать его чаще рассчитываться картой. Наша фишка – кешбек до 20% за любые расчеты картой. Кто-то из банков дает кешбек только на две категории покупок, кто-то — ограничивает сумму начисления в месяц. У нас таких ограничений нет», — говорит руководитель направления по развитию лояльности Альфа-Банка Украина Леся Шевчик.

Фото: minfin.com.ua

Второе место занял monobank, который позволяет клиенту ежемесячно выбирать две категории покупок и получать по ним кешбек до 20%. Отдельно начисляется кешбек от партнеров: торговые центры, билетные операторы, автозаправки и тому подобное. Деньги можно вывести на основной счет, когда сумма превысит 100 грн. Доход облагается налогом — 18% и военный сбор 1,5%.

На третьем месте оказался Приватбанк с программой лояльности «Бонус Плюс». Она позволяет клиентам получать бонусы за покупки в сети «Бонус Плюс». С перечнем партнеров банка можно ознакомиться на сайте. Тратить бонусы придется в заведениях, где действует программа лояльности.

Кто соревновался в номинации «Лучшая программа лояльности»

В номинации принимали участие программы лояльности, которые были разработаны банками самостоятельно. Не учитывались случаи, когда банк просто присоединился к партнерским предложениям. Все программы обязательно являются долгосрочными и действуют минимум 6 месяцев. Главное условие — доступность для всех клиентов со средним уровнем доходов.

За победу в номинации «Лучшая программа лояльности» боролись 10 банков:

Укргазбанк — KeyCard

ПриватБанк — Бонус Плюс

А-Банк — Кешбек

УкрСиббанк — Очевигода

КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ — Ценим

Прокредитбанк

ТАСкомбанк — Экономь на покупках

monobank | Universal Bank

Альфа-Банк Украина — CashU CLUB

Мегабанк — todobank

Новаторы, достойные внимания и признания

Как писал «Минфин», генеральный директор порталов «Минфин» и Finance.ua Иван Евтушенко отметил, что 2019 год был очень успешным и прибыльным для банковского бизнеса. Рекордная прибыль не могла не порадовать акционеров и топ-менеджмент финучреждений и вдохновить их на инвестиции в обновление технологических платформ, продуктов и сервисов.

«На FinAwards 2020 мы собрали именно тех людей, которые разрабатывают, продают финансовые услуги и создают финансовый ландшафт для украинского клиента. Люди, которые здесь собрались, — это новаторы, достойны внимания и признания», — подчеркнул Евтушенко.

Напомним, что FinAwards 2020 — это ежегодный конкурс, учредителями которого выступают «Минфин» и Finance.ua. Цель конкурса – определить лучшие розничные банки и банковские продукты.

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