какое значение для политической системы США имеет второй импичмент в отношении Трампа — РТ на русском

Верхняя палата конгресса США оправдала экс-президента Трампа в рамках дела об импичменте. В пользу обвинительного вердикта проголосовали 57 сенаторов при необходимом минимуме в 67 голосов. Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что, несмотря на отсутствие приговора, суть обвинений, предъявленных Трампу, «не вызывает сомнений». В свою очередь, бывший американский лидер, которого пытались привлечь к ответственности за подстрекательство к мятежу, назвал этот процесс «охотой на ведьм» и отметил, что через подобное до него не проходил ни один глава государства. По мнению экспертов, демократы, инициировав второй импичмент против Трампа, планировали навсегда исключить его из политической жизни США.

Американский сенат проголосовал против обвинительного вердикта в рамках процесса по импичменту экс-президента Дональда Трампа. Для утверждения вердикта требовалось 67 голосов из 100 — в итоге «за» проголосовали 57 сенаторов, 43 политика выступили против.

Это решение означает, что в дальнейшем бывший глава Белого дома сможет участвовать в выборах всех уровней и занимать государственные посты.

Напомним, судебный процесс в верхней палате конгресса начался 9 февраля. Накануне голосования стороны пришли к соглашению относительно свидетелей: их было решено не вызывать, чтобы не затягивать процесс. Финальные прения заняли менее двух часов из выделенных четырёх.

Бывший глава государства ранее отказался присутствовать на процессе и давать показания под присягой. Его советник Джейсон Миллер сообщил американским СМИ, что Трамп считает процесс неконституционным.

Кроме того, адвокаты республиканца направили в сенат письмо, в котором отмечали, что требования к Трампу явиться для дачи показаний говорят о том, что у обвинителей нет доказательств.

Комментируя итоги голосования, Дональд Трамп назвал процесс в рамках второго импичмента «охотой на ведьм» и отметил, что ни одному американскому президенту в истории не приходилось проходить через подобное. Он также пообещал продолжить путь к «величию США».

«Я рассчитываю продолжить наш невероятный совместный путь к достижению величия Америки для всего нашего народа», — приводит NBC заявление Трампа.

Напомним, что Палата представителей конгресса США объявила 45-му президенту импичмент, обвинив его в подстрекательстве к мятежу во время событий 6 января. Тогда его сторонники собрались в Вашингтоне на митинг, приуроченный к утверждению в конгрессе итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Трамп, на тот момент ещё исполнявший обязанности главы государства, обратился к своим сторонникам с речью, в очередной раз назвав результаты выборов сфальсифицированными. После его выступления митингующие вступили в столкновение с полицией близ Капитолия, после чего ворвались в здание парламента. В ходе беспорядков погибли не менее пяти человек, десятки пострадали.

Вскоре после этих событий аккаунты Трампа были сначала заблокированы, а затем удалены из всех крупных американских соцсетей — Facebook, Twitter, Instagram и других, а компании Apple, Google и Amazon удалили со своих платформ соцсеть Parler, которая пользовалась популярностью среди его сторонников.

Реакция Байдена

Итоги голосования в сенате также прокомментировал президент США Джо Байден, заявивший, что отсутствие вердикта не отменяет сути предъявленных Трампу обвинений.

«Хоть итоговое голосование и не привело к вынесению обвинительного приговора, суть предъявленных обвинений не вызывает сомнений», — говорится в письменном заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.

Демократ также подчеркнул, что даже те республиканцы, которые были против вердикта, считают Трампа ответственным за события 6 января.

Джо Байден

© REUTERS/Carlos Barria

«Даже те, кто выступал против вынесения обвинительного приговора, — например, лидер меньшинства в сенате Макконнелл, — считают, что Дональд Трамп является виновным в «постыдном невыполнении служебных обязанностей» и «ответственным в практическом и моральном плане в провоцировании» насилия, совершенного на территории Капитолия», — говорится в заявлении Байдена.

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Президент назвал события 6 января «печальной главой истории», которая «напомнила о хрупкости демократии».

«О том, что её нужно постоянно защищать. О том, что мы всегда должны быть бдительны. О том, что насилию и экстремизму нет места в Америке. И о том, что у каждого из нас — каждого американца, и в особенности каждого лидера, — есть долг и ответственность защищать правду и побеждать ложь», — заявил Байден.

Стоит напомнить, что ранее политик дистанцировался от процедуры импичмента в отношении своего предшественника: его позиция заключалась в том, что судьбу Трампа должен решить сенат.

С точки зрения политологов, нынешние заявления Байдена — не что иное, как попытка продемонстрировать американцам, что, избрав в своё время Трампа, они пошли по неверному пути, а такое явление, как трампизм, стало «отклонением» в американских демократических процессах.

«Демократы ещё долго будут убеждать электорат в том, что Трамп не соответствует идеалам американского общества, образу жизни, ценностям. Чтобы объединить социум, Байдену нужно найти новый консенсус, но сделать это в текущих обстоятельствах, когда страна глубоко расколота, довольно трудно. Скорее всего, демократы попытаются решить все проблемы с помощью денег. Однако при новом обострении политической ситуации, например, на выборах в конгресс, они снова всплывут на поверхность», — отметил в интервью RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Позиция республиканцев

Cенатор-республиканец Линдси Грэм — политический союзник Трампа, ранее занимавший пост председателя комитета по юриспруденции — по итогам голосования заявил, что импичменты, объявляемые президентам на основе партийных разногласий или личной неприязни, могут стать нормой в США.

«Этой попыткой импичмента руководили одержимость и ненависть к президенту Трампу. В своём желании вынести бывшему президенту Трампу обвинительный приговор обвинители палаты представителей полностью проигнорировали основополагающие правовые нормы», — отметил Грэм, который до прихода в политику был военным прокурором.

Заседание Конгресса США

globallookpress.com

© Tasos Katopodis — Pool Via Cnp

По словам сенатора, палата представителей нарушила процессуальные нормы, не организовав необходимые слушания и не вызвав свидетелей для дачи показаний, прежде чем передать дело в сенат. Кроме того, Грэм назвал «возмутительным» заявление конгрессменов о том, что первая поправка к Конституции о верховенстве свободы слова не применима к политическим высказываниям (которые делал с трибуны Трамп. — RT).

«Ради блага страны я надеюсь, что это будет последний импичмент на рассмотрении сената, в рамках которого президент проходит эту процедуру без адвоката и без свидетелей, а в протокол то и дело заносятся показания с чужих слов. (…) Боюсь, что, если такой модели — затевать импичмент, чтобы на почве межпартийной неприязни перекрыть человеку дорогу к должности, — будут следовать и в дальнейшем, то она станет нормой», — отметил сенатор-республиканец.

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Андрей Сидоров, в свою очередь, считает, что истинной целью второго импичмента в отношении Трампа был обвинительный приговор, который бы предусматривал запрет на его дальнейшее участие в выборах и занятие государственных должностей.

«В США источником права служит судебный прецедент, поэтому сама по себе эта ситуация создаёт опасный кейс, который может быть использован против кого угодно, даже самого Байдена. Если он оступится, не сможет победить пандемию или при нём случится экономический коллапс, то его оппоненты могут попытаться объявить ему импичмент. В связи с этим для нормализации политического климата Байдену и демократам лучше было бы «забыть» о Трампе и об этой процедуре в принципе», — полагает эксперт.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин говорит, что оправдание Трампа в сенате было довольно предсказуемым.

«В противном случае республиканцы сами отпилили бы сук, на котором сидели — нанесли бы колоссальный имиджевый ущерб по собственной партии, инициировали раскол среди её сторонников. Даже с точки зрения здравого смысла отстранять человека от власти, который фактически и юридически ею не обладает, это нонсенс, абсурд. Однако демократы, инициировав второй импичмент, хотели разобраться не с Трампом, а «трампизмом», который прочно укоренился в рядах Республиканской партии и её сторонников», — отметил Блохин.





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