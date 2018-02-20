Какое место занимает Украина в рейтинге самых «несчастных» экономик?

Согласно рейтингу Bloomberg’s Misery Index в 2018 г. угрозу для мировой экономики в большей степени представляет рост цен, нежели безработица. Bloomberg’s Misery Index отражает соотношение показателя инфляции к показателю безработицы для 66 стран и степень уверенности потребителей в будущем.

Венесуэлу четвертый год называют страной с самой «несчастной» экономикой в мире с результатом в 1872,0, который в 3 раза больше, нежели в 2017 г. Второе место в рейтинге занимает Южно-Африканская Республика с показателем 33,1.

Страной с наименее «несчастной» экономикой снова стал Таиланд с показателем 2,5, за ним следуют Сингапур (3,2) и Япония/Швейцария (3,6).

Украина улучшила свои позиции, и с 5-й позиции с показателем 23,8 в 2017 г. переместилась на 7-е место с показателем 17,8 в 2018 г.

Bloomberg’s Misery Index опирается на вековую концепцию, согласно которой низкая инфляция и безработица обычно иллюстрируют, насколько хорошо будут чувствовать себя резиденты данных стран в экономическом плане. Иногда, конечно, низкая оценка может вводить в заблуждение в любой категории: неуклонно низкие цены могут быть признаком низкого спроса, а слишком низкая безработица сковывает работников, которые хотят перейти на более качественные рабочие места, например.

В целом эксперты Bloomberg прогнозируют, что глобальная экономика в 2018 г . прирастет на 3,7% относительно 2017 г. Прошлогодний глобальный экономический показатель был самим высоким, начиная с 2011 г.

По материалам www.bloomberg.com





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