Какое место занимает Кривой Рог в рейтинге городов Украины по качеству деловой среды

Программа Агентства США по международному развитию (USAID) «Конкурентоспособная экономика Украины», в партнерстве с компанией Инфо Сапиенс и Институтом экономических исследований и политических консультаций представили результаты второго Индекса конкурентоспособности городов (ИКГ), на основе которого создан рейтинг 45-ти крупнейших городов Украины по качеством деловой среды.

Как сообщается на сайте Института экономических исследований и политических консультаций, ИКГ — это аналитический инструмент по оценке местным бизнесом условий для ведения бизнеса.

Этот индекс не просто статистический показатель — это аналитический инструмент оценки реализации экономической политики в городе. Применение такого инструмента направлено на содействие конкуренции между городами в создании благоприятного бизнес-климата. С его помощью определяются приоритетные для местного бизнес-среды реформы, определяются лучшие практики взаимодействия местной власти и бизнеса, стимулируется здоровая конкуренция городов и территорий, обмен опытом и распространение лучших регуляторных практик.

Отчет подготовлен по результатам анализа статистических и административных данных с 45-ти городов и результатами опроса 7454 руководителей субъектов предпринимательской деятельности, в частности руководителей 3735 предприятий-юридических лиц и 3719 физических лиц-предпринимателей 45-ти городов из всех регионов Украины, за исключением АР Крым, г. Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей.

Среди 45-ти городов, в которых проходило исследование, 21 областной центр, 2 города из зоны ООС, где находятся военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей,. Киев и 21 город, который не относится к вышеуказанным категориям с населением более 73-х тыс. человек.

Опрос был проведен исследовательской компанией Info Sapiens. Сбор статистических и административных данных осуществлено ОО «Институт экономических исследований и политических консультаций».

Кривой Рог в рейтинге городов занимает 33 место (средний ИКГ).

Аналитический отчет состоит из двух частей. В первой части представлены ИКГ — 2021 и его компоненты, проанализированы рейтинг городов в ИКГ в целом и по каждому компоненту ИКГ. Вторая часть отчета включает профили 45-ти городов, в которых проходило исследование. К профиля входят ИКГ города и его составляющие, сравнение ИКГ города и городов из соседних регионов. В каждом профиле представлены характеристики города и его делового климата, полученные в результате опроса, и основные экономические показатели города с государственной статистики. Проанализированы основные составляющие ИКГ — 2021 для города.

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