Какими могут быть ВВП, курс гривны и зарплаты украинском

Курс валют зависит от разных факторов / фото УНИАН

Кабинет министров Украины, программа деятельности которого по сей день так и не принята, тем не менее, утвердил прогноз развития экономической и социальной политики страны на ближайшие три года. Это — минималка, согласно которой рассчитываются штрафы и соцпомощи, а также пенсии и средняя зарплата, курс гривни. То есть, Кабмин спрогнозировал, как мы будем жить.

На основании этого аудита будут расписываться госбюджеты, по крайней мере, один — на 2021 год. Минфин уже об этом сообщил. Подготовка росписи казны государства на будущий год начата. В ведомстве считают, что «обновленный макропрогноз на 2021 год вполне реалистичен и учитывает последние тенденции развития экономики, реалии, которые сложились на мировых рынках в результате пандемии COVID-19, и актуальные оценки относительно перспектив восстановления мировой экономики».

В Минфине также сообщили, что уже «готовится письмо главным распорядителям для подготовки бюджетных запросов. Далее будет их обработка и проведение согласительных совещаний». И в начале сентября, как и прописано в Бюджетном кодексе, Минфин представит на рассмотрение Кабинета министров проект госбюджета на 2021 год.

Также в Минфине утверждают, что все в стране хорошо. «К примеру, по нынешнему бюджету у нас с мая 100% выполнение бюджетной росписи по доходам, перевыполнение в июне. И вот уже конец июля — мы также ожидаем перевыполнение доходов общего фонда госбюджета более 4 млрд гривен. Все это является результатом проведенных нами изменений в фискальной системе государства: мы эффективно боремся с теневыми схемами и имеем дополнительные поступления в бюджет», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Тут с ним можно поспорить, по крайней мере, если учитывать данные Счетной палаты. По ее утверждению, дефицит бюджета Украины за первое полугодие составил более 38 миллиардов гривен. Это – антирекорд за последние годы.

«Анализ оперативной отчетности Казначейства показал, что какой месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе-июне 2020 года план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 38,4 млрд гривен, или 7,8%», — заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Кстати, в начале апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. Поэтому доходы госказны уже запланированы на сумму 975,8 млрд гривен (то есть, уменьшатся на 119,74 млрд гривен), расходы — 1,266 трлн гривен (увеличились на 82,39 млрд гривен), а дефицит бюджета подняли более чем в 3 раза — с 96,27 млрд гривен до 298,4 млрд гривен.

Теперь же Кабмином принят и план развития Украины на ближайшие три года.

Госбюджет на 2021 год Минфин представит на рассмотрение Кабмина в сентябре / Фото pixabay.com

Прогноз будущего

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, «обновленный макропрогноз предусматривает возвращение страны на траекторию экономического роста в следующем году».

По правилам Кабмина, все макропоказатели спрогнозировало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Итак, в 2021 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины должен составить 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – 4,3 и 4,7%, соответственно. Стоит добавить, что по прогнозу Международного валютного фонда, падение нашей экономики составит более 8%. То есть, страна продолжит оставаться в минусе.

Уровень инфляции в декабре 2021 года — 7,3% Это — по сравнению с декабрем 2020 года, показатель которого пока неизвестен. В среднем, инфляция в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%. Инфляция в декабре 2022 года — 6,2%, по сравнению с декабрем 2021 года. Но в целом по году (сравниваются 2021 и 2022 годы) уровень инфляции в 2022 году прогнозируется на уровне 6,7%. Инфляция в декабре 2023 года составит 5,3% по сравнению с декабрем 2022 года. В среднем, по сравнению с 2022 годом, уровень инфляции в 2023 году прогнозируется на уровне 6%.

Важный показатель — среднемесячная зарплата в 2021 году должна соответствовать 13632 гривням, в 2022 и 2023 годах – 15414 и 17169 гривен, соответственно. Минимальная зарплата в 2021 году вырастет сначала до 6250 гривен, а к концу года – до 6500 гривен. В 2022 году минимальная зарплата составит 6700 гривен, а в 2023-м – 7200 гривен.

Уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% — в 2022 году и 8% — в 2023-м.

Экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне 60,175 млрд долларов, в 2022-м – 64,018 млрд долларов, в 2023-м – 69,284 млрд долларов. При этом импорт в 2021, 2022 и 2023 годах составит, соответственно, 70,591, 77,661 и 86,28 млрд долларов.

Исходя из этих показателей, дефицит торгового баланса составит 10,416 млрд долларов в 2021 году, 13,643 млрд долларов – в 2022 году, 16,996 млрд долларов – в 2023-м.

Все перечисленные цифры приняты с условием, что они требуют доработки в течение трех дней. Но пока новые данные не обнародованы.

REUTERS

Что касается гривни, то, курс национальной валюты на 2021 год пересмотрен на уровне 29,1 гривни за доллар.

Премьер считает, что для достижения озвученного экономического роста необходимо сконцентрироваться на поддержке малого и среднего бизнеса, развитии промышленности, поддержке национального производителя, внутренних инвестициях, улучшении бизнес-климата.

А министр финансов Сергей Марченко спрогнозировал, что восстановление украинской экономики начнется к концу этого года, с оживлением динамики в следующем. «Уже в четвертом квартале этого года мы ожидаем постепенное восстановление экономики. В 2021 году ожидается оживление экономической динамики. Это будет бюджет роста благосостояния граждан и экономики страны», — подчеркнул министр.

Перспектива – обнадеживающая. Особенно, если сравнивать с прогнозами по Европе и США – самых развитых экономик. ВВП еврозоны во втором квартале этого года сократился на 12,1%, что является самым большим падением за 25 лет, с тех пор как ведется статистика. В Евростате отмечают, что это — предварительные оценки, которые учитывают не все данные. Окончательный отчет об итогах второго квартала 2020 года обнародуют 14 августа.

А 31 июля Бюро экономического анализа США заявило о том, что ВВП США обвалился почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Это самое глубокое падение с 1947 года.

Вот такие неутешительные данные международных аудиторов. Но, Украина, судя по прогнозам нашего правительства, впереди планеты всей по выходу из коронакризиса.

Олег Пендзин: «Бизнес уходит в тень» / Фото УНИАН

Хорошо и плохо

Экономический эксперт Олег Пендзин сомневается в реалистичности правительственной оценки развития Украины. Так, в прогнозе на 2021 заложен рост ВВП на 4,6%. Но в текущем году планируется падение на 4,5%. За первое полугодие 2020 года госстатистика подтвердила минус 5,2% падения ВВП.

«В данной экономической ситуации ожидать, что во втором полугодии начнется рост, что по результатам года уменьшит процент падения ВВП, очень оптимистично. Кроме этого, опыт прошлых мировых кризисов говорит, что экономика Украины значительно тяжелее, чем экономики других стран, выходит из падения. В 2008 году мировая экономика упала на 5%, украинская — на 15%, и наша страна выходила из кризиса в полтора раза дольше. Это связано с сырьевой структурой нашей экономики, с низкими накоплениями населения и со слабой фискальной поддержкой бизнеса государством. Еще один фактор — в прогнозе заложен поэтапный рост минимальной зарплаты до 6500 гривен в июле 2021 года. Сегодня — 4723 гривни. 1 января 2021 года минимальная зарплата должна будет составлять 6000 гривен. То есть, за полгода 2021 года рост должен составить более 30%. При этом заложена инфляция в 7,3%. Возникает вопрос об источнике такого роста. Производительность труда на украинских предприятиях так вырастет? В прогнозе на 2020 год падение производительности труда установлено на уровне 3,3%. А в 2021 планируется ее рост на 4% за счет низкой базы. По сути, в 2021 году мы должны выйти на докризисный уровень производительности труда. Тогда откуда такая радость с зарплатой? За счет теневого бизнесах планируем нарастить? Но пример последних месяцев показал очень интересную тенденцию. При снижении уровня официальных безработных в сфере занятости у нас отчисления единого социального взноса не растут, а уменьшаются. Бизнес уходит в тень», — отметил эксперт.

Другого мнения придерживается член Совета НБУ Виталий Шапран. Он считает, что макропрогноз, который утвердило правительство, вполне реален и на нем может быть основан бюджетный процесс.

«Безусловно — это прогноз, который не предусматривает «черных лебедей», таких как обострение мирового экономического кризиса, рост инфляции в США и ЕС из-за чрезмерных мер по монетарному стимулированию экономики, или эскалацию конфликта на востоке Украины, последствия срыва программы с МВФ. Я бы был более сдержанным в оценках экономического роста на 2021 год, судя по ценам на золото: инвесторы все еще пессимистично настроены по отношению к прогнозам восстановления мировой экономики, а поскольку наша экономика зависима от экспорта, то стать островком роста в непростой период нестабильности будет довольно сложно. А вот инфляционные ожидания Кабмина я бы все-таки назвал умеренными. Хотя они и выходят за рамки таргета НБУ, но не слишком от него отличаются», — подчеркнул эксперт.

Аналитик ИГ «Универ» Михаил Федоров назвал макропрогноз правительства на ближайшие годы «бегом на месте».

«Потому, что при текущей конъюнктуре, экономика страны могла бы расти темпом 5-10% в год, просто сама по себе, если ей не мешать. В 2014-2016 годах Украина испытала «шок», из-за чего и случился обвал экономических показателей. После «шока» естественной целью властей было стабилизировать ситуацию и достигнуть так называемой макроэкономической стабильности, что в принципе и было сделано в прошлые годы. И сейчас, если бы экономике не навредил коронакризис, она, по логике, должна была бы пожинать плоды достигнутой макростабильности в виде сильного восстановительного роста, что в принципе и началось в 2019 году, когда рост экономики Украины стал ускорятся сам по себе, вопреки ожиданиям экспертов. Сейчас росту экономики Украины мешает коронакризис, но в последующие годы его негативное влияние закончится, и экономика вновь может начать расти быстрым темпом за счет макроэкономической стабилизации прошлых лет и восстановления потерь от коронакризиса. Но если ей в этом деле не будут мешать, и власти страны своими действиями не будут подрывать достигнутую ранее макроэкономическую стабильность», — подытожил эксперт.

Не секрет, что официальные статистические данные о состоянии экономики сильно отличаются от «кошельковых» впечатлений украинцев. Рядовой гражданин более четко расскажет, что в нашей стране происходит с ценами, то есть, с инфляцией, заработной платой и прочим. Его оценка происходящего наверняка будет хуже прогнозов правительства.

Нана Черная

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