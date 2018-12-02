Какими будут курсы доллара и евро на предстоящей неделе. Прогноз эксперта — Finance.tut.by

Белорусский рубль на последних торгах укрепился ко всей валютной корзине Национального банка, однако итог недели по-прежнему остается отрицательным. Эксперт прогнозирует, что будет с курсом белорусского рубля на предстоящей неделе.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Причиной «минуса» стало существенное снижение курса нацвалюты 27 и 28 ноября. За две торговые сессии белорусский рубль потерял к валютной корзине примерно 0,80%, отмечает Михаил Грачев, финансовый консультант «Форекс Оптимум». В последние дни месяца падение курса национальной валюты совпало с укреплением доллара США на валютном рынке Форекс и стабильным курсом российского рубля на российском валютном рынке.

Эксперт отмечает, что на внешних валютных рынках продолжают доминировать геополитические факторы.

— Так, в Буэнос-Айресе прошел саммит глав государств G20, итоги которого могут повлиять на валютный рынок. Большой интерес представляет встреча руководителей США и КНР, от которых мировая экономика ждет решения проблемы торгового противостояния. Кроме этого, в начале нового месяца валютный рынок традиционно берет паузу.

Кроме того, в середине декабря запланированы заседания практически всех центральных банков, включая ФРС и ЕЦБ, которые посвящены решениям по процентной ставке.

— Какие-либо существенные движения на рынке Форекс маловероятны, а вот белорусский валютный рынок может умеренно подрасти. На следующей неделе курс доллара США ожидается около 2,1250 белорусского рубля, евро имеет шанс немного подорожать — до 2,4350 белорусского рубля, российский рубль остается около текущих значений: на 3,2100 белорусского рубля за 100 российских рублей, — прогнозирует Михаил Грачев.





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