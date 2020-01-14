Каким будет рынок столичной недвижимости в 2020 году: тенденции и прогнозы

14 января 2020 г. 14:00

Главными факторами, повлиявшими на рынок недвижимости столицы в ушедшем году, стали выборы, укрепление гривны и выжидательная позиция покупателя, приведшая к летнему падению спроса в Киеве на 40% и более. Вкупе с законодательными новациями и ситуацией с “Укрбудом”, все это сказалось на состоянии рынка не самым лучшим образом. О том, чего ожидать киевлянам от рынка жилья в 2020 году, актуальных трендах и возможных угрозах, KV узнавала у крупнейших застройщиков.

Ушедший год в цифрах

Несмотря на сложности, динамика завершения новостроек оказалась позитивной. По данным Госкомстата Украины (пока только за 3 квартала 2019 года), в Украине было сдано 7 743 416 кв. м. Из них в Киеве – 934 546 кв. м, в Киевской области – 1 210 787 кв. м жилья.

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По объемам среди регионов лидируют столичный регион, Львовская, Одесская и Ивано-Франковская области.

Объемы ввода жилья в эксплуатацию за три квартала 2019 г, кв. м

Источник: Госкомстат Украины

Поквартально динамика ввода в эксплуатацию показала рост к концу года. За третий квартал 2019 года в Украине приняли в эксплуатацию на 44% квадратных метров жилья более, чем за третий квартал 2018. В Киеве – на 78% больше, по Киевской области – на 38%.

Столичный регион показал рост по сравнению с аналогичными показателям прошлого года. И Киев, и города-сателлиты по-прежнему остаются самыми привлекательными территориями для девелоперов жилых проектов.

Новых квартир в Украине по итогам трех кварталов в городской местности введено 61 500 квартир, (70,3% от общего количества), в сельской – 25 900 квартир (29,7% от общего количества).

В самой столице наиболее активным оказался за 2 последних года Голосеевский, Дарницкий и Подольский районы, наименее – Деснянский и Оболонский.

Цены: прогноз “ровный”

По результатам года колебания цен в гривне были незначительны, а то и держались практически на одном уровне. Средняя цена за “квадрат” в столице, по данным ЛУН, составила 23 121 гривен. Примечательно, что в гривнах цена на конец года равна цене на январь 2019, при том, что, что доллар в январе был 27, 7 гривен, а уже на 1.12.2019 – 23,9 гривен (по курсу НБУ).

Цена квартиры в новостройках Киева, гривен за кв. м, 2019 год

ИСТОЧНИКИ: статистика цен – ЛУН. При подсчете игнорировались 10% самых низких и самых высоких цен, чтобы снизить влияние спекуляций. Курс доллара – https://index.minfin.com.ua/

В долларовом эквиваленте средняя цена киевских новостроек весь год плавно росла. Разница по итогу года составила $150 – это 17,6%.

Цена в новостройках Киева, $ за 2019 г.

ИСТОЧНИКИ: статистика цен – ЛУН. При подсчете игнорировались 10% самых низких и самых высоких цен, чтобы снизить влияние спекуляций. Курс доллара – https://index.minfin.com.ua/

Средняя гривневая цена новостроек в Киевской области “вела себя” еще спокойнее, нежели в столице. За год она выросла всего на 400 гривен за кв. м, на 3% соответственно.

Средняя цена в новостройках пригорода Киева, гривен за кв. м в 2019 году

ИСТОЧНИКИ: статистика цен – ЛУН. При подсчете игнорировались 10% самых низких и самых высоких цен, чтобы снизить влияние спекуляций. Курс доллара – https://index.minfin.com.ua/

Средняя долларовая цена, как и в Киеве, показала рост на 23,4% ($110) – с $470 до $580 за кв. м.

Средняя цена в новостройках пригорода Киева, $ за кв. м в 2019

ИСТОЧНИКИ: статистика цен – ЛУН. При подсчете игнорировались 10% самых низких и самых высоких цен, чтобы снизить влияние спекуляций. Курс доллара – https://index.minfin.com.ua/

В этом году эксперты осторожно прогнозируют гривневый рост цены квадратного метра от 5% до 15%.

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Комментарии экспертов

Игорь Кушнир, глава правления — президент ХК “Киевгорстрой”

О темпах нового строительства. Темпы ввода жилья в этом году оцениваем положительно. Больше жилья – больше счастливых новоселов. Но если исключить лирику, то растущие темпы строительства и ввода жилья в эксплуатацию говорят о том, на первичном рынке недвижимости появляется широкий выбор разнообразных квартир. Вероятней всего, если продолжится ревальвация гривны (а она не самым лучшим образом отразилась на покупательской способности граждан, привыкших хранить деньги в валюте), застройщикам придется конкурировать друг с другом за покупателя.

В 2019 году для “Киевгорстроя”, возможно, ожидания были бОльшими, в целом год прошел без особых сюрпризов. В работе компании – практически 2 млн квадратных метров жилья на разных этапах строительства.

Что касается бизнес-стратегии, то она не поменялась, главная задача – строить и сдавать жилые комплексы вовремя, держать планку Компании на высшем уровне и развивать дальше ее возможности.

Говоря о самых ярких событиях на рынке в 2019 и их влиянии на 2020 нужно отметить, что минувший год прошел под знаком двух выборов – президентских и парламентских, потом активно начал падать курс доллара, так или иначе, это отразилось на работе компании. И хотя по количеству сделок “Киевгорстрой” осталася плюс-минус на уровне прошлого года, процесс выжидания инвестора несколько затянулся. Для активизации продаж нужны 3 фактора: чтоб вырос курс доллара, чтобы стабилизировалась ситуация в стране и четко работала законодательная база.

Угрозы 2020. В первую очередь, это валютные колебания, нестабильная политика и экономика страны, непрозрачные законы. Чтобы строить, и чтобы покупать недвижимость, нужно быть уверенным в стабильном завтрашнем дне.

Прогноз спроса и цен. Стоимость квадратного метра в 2020 году будет расти. По итогам года рост может составить до 15%. Сегодняшняя стоимость квадратного метра – 19-20 тыс. гривен за “квадрат” – это минимальная цена. Это стоимость земли, работ, инфраструктуры, заработка предприятия. Строительно-монтажные работы на сегодняшний день обходятся примерно в 14-15 тыс. гривен.

Тренды 2020. Как и ранее, самым большим спросом будут пользоваться жилые комплексы комфорт-класса, квартиры с грамотно продуманными планировками, без длинных узких коридоров и “пустых” пространств. Традиционно – самыми востребованными будут 1-комнатные квартиры. Хотя можно отметить устойчивый спрос на 2 и 3-комнатные квартиры. Есть запрос на небольшие площади, чаще все это касается студий, которые покупают под дальнейшую сдачу в аренду. Можно отметить, что в последнее время покупатели стали больше внимания уделять наличию необходимой инфраструктуры в микрорайоне, в особенности, школам и детсадам.

О доверии покупателей к застройщикам после кризиса “Укрбуда”. Ничего с доверием к “первичке” не случится, тем более, что ситуация с “Укрбудом” вполне успешно будет решена. Даже сейчас, когда процесс передачи документации и объектов только начался, люди интересуются покупкой квартиры в “Укрбуд”. Запрос на новое, собственное жилье, настолько велик, что люди и дальше будут стараться вкладывать в “котлован”, чтоб иметь возможность купить квартиру по выгодной цене. К тому же “вторичка” предлагает меньше хороших вариантов квартир и значительно выше по цене.

В Верховной Раде готовятся законопроекты о защите инвестиций в жилую недвижимость и о “долгостроях”, оба проекта призваны сделать более прозрачным процесс покупки квартиры на “котловане” и уберечь покупателей от недобросовестных застройщиков.

О планах “Киевгорстроя”. Новых проектов у нас на миллион двести квадратных метров. Это ЖК на ул. Василенко, 2, на Каунасской, 27, ЖК «Курнатовского», «Медовый-3», ЖК на Жмеринской, комплекс на Кричевского, 19. Работы много, планов много, плюс – нужно разобраться с объектами “Укрбуд” и дать людям четкий график выполнения работ по этим комплексам.

Александр Насиковский, управляющий партнер группы компаний DIM

О темпах нового строительства. Статистика за первые три квартала 2019-го довольно позитивная. Что по Киеву, что в целом по Украине есть уверенный рост введенных в эксплуатацию площадей в сравнении с тем же периодом прошлого года. По данным столичного управления и госслужбы статистики, в Киеве объемы ввода прибавили почти 52%, по всей стране – 48%. В будущем, когда станут известны результаты уже за весь год, общая картина может измениться, но промежуточный срез говорит о том, что рынок первички продолжает планомерно развиваться, пусть и немного волнообразно.

2019 для DIM. В этом году группа компаний DIM ввела в эксплуатацию второй и третий дома ЖК “Автограф”. Таким образом, мы полностью закончили свой первый и один из самых знаковых жилых комплексов в Киеве. В цифрах эти два дома – это 384 квартиры и больше 37,5 тысяч квадратных метров нового жилья.

Кроме того, мы серьезно расширили свое предложение: успешно начали сразу три новых проекта, причем довольно разноплановых. Это ЖК А136 Highlight House, Park Lake City и LUCKY LAND. Мы стараемся не замыкаться в одном формате и предлагать клиентам достаточно широкий выбор. Это бизнес и комфорт-класс, проекты точечной и комплексной застройки, городской и пригородный форматы жизни. И все их объединяет наш подход к качеству строительства и использованию максимума возможностей для создания действительно комфортного жилого пространства.

Еще одна важная отличительная черта группы DIM – мы действительно стараемся слышать своего клиента. Мы создаем жилые комплексы, в которых хотим жить сами, но понимаем, что наше видение может немного отличаться от того, что хотят видеть наши покупатели. Поэтому мы постоянно собираем фидбек и делаем правильные выводы. Чтобы предлагать людям такое жилье, которое максимально им подходит.

Самые яркие события на рынке в 2019 и их влияние на 2020. Для начала о самом очевидном. Год для рынка стал непростым. Сначала выборы, потом ситуация с курсом доллара, а в завершение еще и проблемы у крупнейших киевских девелоперов. Все это довольно заметно подкосило уровень покупательской активности. В итоге сформировался эдакий период неопределенности, в который спрос на новое жилье есть, и он нисколько не снизился, но все больше становится отложенным. Не конвертируется в сделки в том объеме, к которому привык рынок. Хотя группе DIM даже в таких условиях удалось удержать показатели продаж на уровне прошлогодних, спасибо нашим клиентам за такое доверие. К счастью, большинство сдерживающих факторов уже позади, и теперь заметное влияние на покупательскую активность оказывает только сильная гривна.

А из позитива сложно выделить какие-то конкретные события, здесь скорее можно отметить тенденции, которые зародились в предыдущие годы и в 2019-м укреплялись. Одна из главных – это продолжающееся вытеснение эконом-класса, когда-то задававшего тон всему рынку, комфорт-классом. Это говорит о том, что все больше людей воспринимают новостройку не просто как минимальный набор со стенами и крышей, а как место, формирующее новый тип жизни. Не такой, как, например, в еще привычных многим из нас хрущевках. И голосуют покупатели своим кошельком – за комфорт и качество, за приятное благоустройство и удобные дворы, за развитую инфраструктуру, за сервис и так далее. Потому рынок отвечает на этот запрос еще и новыми, переходными форматами – такими как комфорт+ и бизнес+. Это прекрасная тенденция, позволяющая девелоперам создавать действительно качественные и по-своему уникальные проекты. Поверьте, ни один строитель не хочет строить некрасивые и безликие серые коробки, лишь бы отвечать на запрос “мне как угодно, только подешевле”.

Угрозы 2020. Все больше экспертов говорят о том, что главная угроза – новый мировой экономический кризис, о котором еще полгода назад говорили, как о почти неизбежном – как минимум откладывается. Не столько угрозой, сколько барьером пока остается курс доллара, но и этот фактор должен уйти по мере ожидаемой правительством девальвации гривны в следующем году. А значит, тот высокий спрос, который не просто есть, а еще и дополнительно накопился в 2019-м, должен высвобождаться.

Насколько эффективно – зависит от уровня благосостояния граждан и государственной политики. Если уровень роста экономики и удешевление ипотечного кредитования, которые обещают в правительстве, реализуются хотя бы частично, на рынок жилья это обязательно окажет позитивный эффект. Если наконец хотя бы точечно начнется процесс реновации ветхого жилья, о котором тоже говорят и в Кабмине, и на уровне властей Киева – это тоже станет дополнительным толчком развитию рынка.

Тренды 2020. В плане покупательских предпочтений за последний год мало что изменилось. Тенденции, наметившиеся раньше, лишь усиливаются – столичным рынком правят комфорт и бизнес-классы, причем последний уже тоже обогнал эконом по количеству проектов. Самые массовые по-прежнему одно- и двухкомнатные квартиры. Площади варьируются от класса: если в комфорте рациональным метражом однокомнатной квартиры считается 40-45 метров, то в бизнесе уже 55-65. То же касается планировок: в тренде простые геометрически правильные решения, но по мере повышения класса дома растет популярность более нестандартных вариантов. Все большую роль играет собственная инфраструктура ЖК. Паркинги, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, коммерция – это уже сегодня минимально необходимый набор. Что касается комплексных решений, квартальной застройки со своими садиками, школами, велодорожками, развлекательной инфраструктурой – можно сказать, что покупатель еще только входит во вкус. Думаю, что чем больше таких проектов будет реализовано, тем более важным будет становиться этот критерий при выборе жилья.

О доверии покупателей к застройщикам после кризиса “Укрбуда”. В последние полгода уровень доверия к первичной недвижимости, по крайне мере той, в которую инвестируют на этапе строительства, заметно просел. Сейчас ситуация с тем же Укрбудом уже вроде бы окончательно решена, и люди все-таки получат свои квартиры. Но осадок, как говорится, остался, и последствия рынку еще предстоит преодолеть. А восстановить доверие можно только одним способом – строя и сдавая жилье в эксплуатацию, передавая заветные ключи покупателям. Если застройщики будут подходить к выполнению своих обязательств максимально ответственно, доверие к первичке не только восстановится, но и вырастет. Все-таки инвестиции в недвижимость – одно из самых выгодных вложений в сегодняшней Украине, да и людей, которым нужно улучшить свои жилищные условия, в нашей стране миллионы.

О планах DIM. Группа компаний DIM сейчас прорабатывает ряд новых перспективных проектов, но раньше времени раскрывать все детали мы не готовы. В уже начатых жилых комплексах тоже будем строить новые дома. В этом году мы заметно расширили перечень своих проектов, так что заниматься есть чем.

В следующем году планируем серьезно переработать наши сайты. И основной сайт группы компаний DIM, который мы в будущем видим единой платформой для всех наших проектов, и сайты ЖК. Во главу всего ставим удобство пользователя, интуитивность и информативность – на основе собранного фидбека. Чтобы человек в одном месте мог быстро получить максимум интересных ему данных. Начали разработку мобильного приложения DIM. В первую очередь для эффективного взаимодействия жильцов наших домов с управляющей компанией: заявки, обратная связь, вызов мастеров, консьерж-сервис, информирование и так далее. А в дальнейшем видим приложение компаньоном на протяжении всего пути клиента. От первого соприкосновения с DIM и дальнейшего выбора квартиры до непосредственно жизни в новом доме.

В целом ключевые точки в новом году мы для себя определили: не снижать динамику, выполнять свои обязательства. А главное слышать своего клиента, реагировать на его предпочтения и в ответ давать продукт, который устроит его на все сто.

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Сергей Коркач-Залевский, директор департамента маркетинга «Ситиконсалт Кепиталс Компани»

О темпах нового строительства. Темпы ввода жилья в эксплуатацию по Украине демонстрируют стабильный рост в сравнении с прошлым годом. В Киеве объемы демонстрировали отрицательную динамику только в I квартале 2019 года. Можно предположить, что тенденция роста сохранится и в IV квартале 2019 года.

Прогноз спроса и цен. Спрос на первичную недвижимость остается стабильным, несмотря на некоторый спад покупательского интереса к концу года, ввиду укрепления гривны и сложившейся ситуации вокруг “Укрбуда”. На рынке первичной недвижимости происходит перераспределение сил, и застройщики продолжат борьбу за покупателей, особенно ввиду отложенного покупательского спроса. Поэтому можно прогнозировать, что темпы ввода жилья в 2020 году продолжат расти.

Мы ожидаем, что спрос на жилье будет оставаться стабильным. Нет предпосылок, что цены на первичную недвижимость резко подскочат вверх, если курс доллара будет в рамках цифры, заложенной в бюджете. Влиять будет только себестоимость строительства – удорожание материалов, оплата труда, использование особенных технологий.

2019 для Cityconsult Development. Год был продуктивным: мы начали строительство новых комплексов бизнес-класса в Киеве – ЖК Montreal House и ЖК Illinsky House, возводятся новые дома в ЖК Madison Gardens, ЖК Krona Park II, ЖК “Лавандовый”, введено в эксплуатацию еще 2 дома ЖК “Лесной квартал”.

Мы провели множество как масштабных, так и закрытых мероприятий для жителей наших комплексов, и инвесторов. В этом году наши ЖК традиционно были отмечены украинскими и международными наградами.

Мы создаем открытые дружественные взаимоотношения с нашими инвесторами. Мы учитываем интересы и образ жизни инвесторов, создаем тематические площадки для отдыха, занятий спортом, дрессировки домашних питомцев, проводим различные мероприятия, из которых жители могут почерпнуть полезное для себя.

Тренды 2020. Сейчас мы видим, что на рынке все большим спросом пользуется жилье комфорт-класса. Эконом-класс постепенно сдает свои позиции и будет терять их в дальнейшем. В настоящее время количество сделок в сегменте эконом и бизнес приблизительно равное, лидирует комфорт-класс, и небольшая доля приходится на элитное жилье.

Современный покупатель разборчив, сейчас приобретается не просто квартира, а образ и даже стиль жизни – расположение, инфраструктура, концепция и атмосфера комплекса, качество исполнения. Хороший набор опций может предложить комфорт-класс и выше.

Cityconsult Development строит дома от комфорт- до элит-класса. Комплексы бизнес- и элит-класса имеют дополнительные вариации для жильцов – низкоэтажная застройка, максимальная приватность проживания, исключительный консьерж-сервис, необычные исполнения общественных пространств и пр. Создание благоприятной среды для проживания – наша главная задача.

Мы предлагаем большой выбор недвижимости – от таунхаусов в тихом зеленом пригороде до высокоэтажных зданий в самом центре Киева.

Мы знаем, что доверие покупателей необходимо завоевывать – и поэтому предлагаем только лучшее, постоянно поддерживаем коммуникацию, прислушиваемся к пожеланиям, налаживаем дружеские взаимоотношения и, конечно, выполняем взятые на себя обязательства.

Мы постоянно работаем над возможностью внедрения дополнительных опций для комфорта жильцов – террасы для отдыха на крышах, системы умный дом, продуманные входные группы, разнообразие зон для прогулок и занятий спортом во дворе и возле жилых комплексов и пр.

У нас большие планы на следующий год. Следите за нашими новостями, и вы узнаете обо всем первыми.

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Юрий Уланов, руководитель отдела продаж ЖК Tourbillon

Угрозы 2020. Зарубежные и украинские эксперты активно обсуждают вопрос возможного кризиса мировой экономики в следующем году, что безусловно негативно отразится на всех сферах экономики Украины.

Что касается отраслевых рисков, то спецификой украинского рынка жилья является большой вес репутационной составляющей. Инвестируя на котловане или даже на начальных этапах строительства, покупатели вкладывают деньги по сути в обещание девелопера реализовать проект, а не в реальную квартиру. На сегодняшний день частные инвесторы являются основным источником финансирования. Снижение их активности или переориентация на проекты, близкие к завершению, негативно отразится на темпах строительства и количестве новых проектов.

Прогноз спроса и цен. Спрос на жилье в 2020 будет зависеть от ситуации на строительном рынке и стране в целом. Если больше не произойдет никаких форс-мажоров, а ситуация с “Укрбудом” останется контролированной, то активность инвесторов постепенно восстановится. Дополнительным стимулом для строительного рынка станет принятие закона о защите прав инвесторов, а также дальнейшее снижение учетной ставки НБУ и, как следствие, развитие ипотечного кредитования.

Курс валют остается главным фактором, определяющим цены на жилье в новом году, кроме того цены будут корректироваться стоимостью стройматериалов и энергоресурсов, уровнем заработной платы и инфляции, а также зависеть от класса жилья и стадии строительства. В любом случае резких скачков в ту или другую сторону эксперты не прогнозируют.

Прогноз позитивных изменений рынка жилья в 2020. Заявления национального банка о снижении учетной ставки до 8% до конца 2020 года станет прямым стимулом развития ипотечного кредитования. Такая ставка будет приемлема для потенциальных инвесторов и сможет, в свою очередь, стать катализатором для строительного рынка.

Тренды 2020. В следующем году останутся востребованными объекты комплексной застройки с развитой собственной инфраструктурой. В центральной части города, где площадь участка достаточно ограничена, будут пользоваться спросом нестандартные проекты, с внедрением интеллектуальных и “зеленых технологий”. Что касается класса, то уже в текущем году наметился существенный перевес в сторону более комфортного жилья – вырос спрос на проекты комфорт и бизнес-класса и снизился на эконом-жилье. Эта же тенденция будет сохраняться и в 2020. Квартиры смарт-формата – до 35 кв. м остались в прошлом, для постоянного проживания более востребованными остаются площади от 40 кв. м. Но вместе с тем на рынок вышел и начал активно реализовываться новый формат недвижимости – апарт-отели под управлением компаний. Там как раз используются малоформатные площади.

О доверии покупателей к застройщикам после кризиса “Укрбуда”. Если инвесторы получат гарантии на законодательном уровне доверие к первичке восстановится.

Олеся Перчак, заместитель директора по коммерческим вопросам ИСК ОБРИЙ

Итоги 2019. Подводя итоги уходящего 2019 года, можно с уверенностью сказать, что он был не только увлекательным, но и сложнопредсказуемым. Вначале года, прогнозируя определенные изменения, вряд ли мы могли до конца осознавать в каком векторе они будут развиваться. Сегодня же можно констатировать – политические события оказали-таки влияние на рынок недвижимости в целом. Отмечу, они не коснулись ценовой политики, однако способствовали формированию отложенного спроса и некоторого смещения сезонности.

Не смотря на непростой 19-й, рынок недвижимости, в целом, показывает и будет показывать позитивную динамику развития. Только из известных нам проектов, ожидаем старта продаж около 9 объектов в первой половине 20-го. Их строительство уже началось.

Сегодня мы наблюдаем высокую конкуренцию на рынке. И в первую очередь, она обусловлена достаточно высоким уровнем требований и ожиданий со стороны покупателей. Это хороший стимул для развития.

2019 для ИСК “ОБРИЙ”. В 2019 году компания начала активную фазу строительства двух довольно сложных в техническом плане объектов. Первый – это жилой дом бизнес-класса Concordia, который возводится на непростом рельефе по ул. Кудрявской. Второй – UNO City House – реновация чужого долгостроя в по ул. Елены Телиги, 25. На основании ряда обращений мы планируем воплотить в жизнь проект по “оздоровлению” территории, прилегающего к строительству квартала, сделав его более комфортным и безопасным для различных групп населения.

Также в 2019 году мы продолжили реализацию объектов Паркового квартала “Місто квітів” и приступили к строительству последнего 4 пускового комплекса. Реализация объектов этого проекта, продажа, осуществляется, в основном, за счет каналов рекомендации и повторной покупки уже состоявшимися жителям комплекса. Мы досрочно ввели в эксплуатацию дома второй очереди объекта и планируем ввод в эксплуатацию объектов 3 пускового комплекса, подавая документы на Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины.

В 2019 компания ввела в эксплуатацию четыре дома второго пускового комплекса “Місто квітів” – это 520 квартир общей площадью 26 186 м2. Четыре объекта третьего ПК – 360 квартир, общей площадью 19 908 м2 – готовятся ко вводу в эксплуатацию.

Кроме того, в прошлом году на проекте UNO City House мы апробировали новый для нас канал offline-коммуникаций – презентация проекта потенциальным покупателям. Результат превысил наши ожидания, и показал, что данный формат интересен покупателю.

Тренды 2020. На мой взгляд, 2020 год будет не менее интересен уходящего. Судя по наметившейся тенденции изменения валютного курса – также непредсказуемого фактора как для застройщиков, так и для покупателей – можно прогнозировать, что на 2020 год окажет существенное влияние именно вопрос, связанный с курсом валют. Вторым макроэкономическим показателем является возможная отмена моратория на продажу земли. И вероятность того, что это автоматически повлечет за собой изменение стоимости гривны по отношению к доллару, существует.

Поэтому, если говорить о наступающем 2020-ом, а именно, о первом его полугодии – для рынка недвижимости будет характерно некое замирание и формирование отложенного спроса. В тоже время, не стоит ожидать радикальных изменений в цене по рынку в целом. Возможны лишь точечные изменения в сторону повышения на объектах, которые находятся на финальном этапе реализации в зависимости от стадии строительства и степени спроса.

В 2020 году рынок недвижимости не ощутит особого влияния изменений в законодательстве. Особенно это касается тех проектов, которые уже реализуются или приступают к реализации. Изменения ГСН (строительных норм) и внедрение единой электронной системы будут ощутимы с 2021 года и коснуться объектов, представленных к реализации.

Чего не скажешь, например, об отмене обязательного паевого взноса. В 2020 году, в переходный период, застройщики не смогут компенсировать свои расходы на обустройство инженерных систем путем передачи их городу в счет долевого участия. Согласно принятому Закону, долевое участие уплачивается исключительно денежными средствами до принятия соответствующего объекта строительства в эксплуатацию. По сути, компании, которые планировали сдавать объекты в следующем году, понесут двойную нагрузку, что может отразиться на стоимости квадратного метра для конечного потребителя.

Прогноз спроса и цен. Цена квадратного метра напрямую зависит от валютного курса. Сейчас делать какие-либо прогнозы в этом направлении, учитывая тенденции валютного курса уходящего года, сложно. Отмечу, что при возвращении курса до уровня 27 – 28 гривен за доллар, можно предполагать, что цена в гривне за год вырастет на 7-10%.

Планы на 2020. В 2020 году наша компания планирует предложить рынку новые интересные проекты, в том числе, и объекты нежилого назначения. На данный момент ведется работа по сбору исходных данных, начинаются процессы проектирования.

Резюмируя, отмечу, что интерес к объектам рынка недвижимости не спадает. В 2020-м недвижимость по-прежнему будет оставаться одним из инвестиционно-привлекательных направлений. Альтернативы пока не существует.

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Фото: из открытых источников

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