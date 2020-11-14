Каким будет курс валют к концу 2020-го: прогноз банкиров

Специалисты предсказали поведение гривны к концу этого года. Они высказали предположение о курсе валют к концу 2020-го с оглядкой на жесткий карантин.



По мнению банкиров, к концу 2020 года гривна может ослабить свои позиции до 29 грн/доллар. Это может быть напрямую связано с усилением карантинных мер и ростом случаев заболеваний ковидом.

Мнением относительно поведения гривны на рынке поделились банкиры, которых опросило агентство «Интерфакс-Украина».

«Перспективы распространения эпидемии и усиления карантинных мер как в Украине, так и в странах-торговых партнерах, являются сейчас немаловажным фактором неопределенности. (…) К концу года не исключен рост до 29,00 грн/$1, но с оглядкой на то, будет, или нет, введен жесткий карантин и какие будут экономические последствия», – отметил директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс Банка Артем Красовский.

Специалист предполагает, что укрепление гривны в ноябре вызвано общим падением доллара к большинству валют в связи с выборами в США, а также присутствием на рынке нескольких крупных продавцов-экспортеров и выжидательной позицией, которую заняли покупатели.

«Не думаю, что это (укрепление гривны – ИФ) некий продиктованный фундаментальными факторами долгосрочный тренд. Как только (и если) ситуация с выборами в США нормализуется, курс доллар/гривна, скорее всего, очень быстро вернется на уровень 28,40-28,50 грн/$1», – считает эксперт.

Он отмечает, что пока что не ожидает укрепления гривны до уровня 28,00 грн/$1.

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Источник: znaj.ua

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Виктория Остапчук

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