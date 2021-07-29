Каким будет курс валют — экономический прогноз для Украины

Издание «Комментарии» обратилось к экспертам, чтобы узнать, какие важные экономически-финансовые события могут произойти в Украине в августе, что может случиться позитивного, а что – негативного. Кроме того, специалисты рассказали, каким будет курс валют и что на это может повлиять – как в лучшую, так и в худшую сторону.

Экономический прогноз для Украины на август — фото из открытых источников

Если начнется отток валюты, Украине не будет что этому противопоставить

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин обращает внимание, что ситуация нестабильна.

«Высокие цены сырья и зерна повышают валютную выручку. Впрочем, высоки также и цены энергетических товаров. Газа и нефти. Это наш критический импорт», – отмечает эксперт.

Опасным, по его мнению, является пассивность нерезидентов, которые полностью остановили заведение валюты в страну. Если начнется ее отток, Украине не будет что этому противопоставить.

«Запуск «Северного потока-2» и риски эскалации конфликта с РФ остаются сильными факторами ограничивающими оптимизм инвесторов, – продолжает Андрей Шевчишин. – Риск распространения штамма «Дельта» – также фактор негатива. В результате на фактически действующий позитив приходится потенциальный негатив. Но отыграет ли он в августе сложно сказать. Полагаю, что курс будет в диапазоне 27-27,5 грн за доллар. К концу августа можем выйти к верхней границе и в зависимости от реализации рисков даже преодолеть ее».

Именно в августе может стать известна судьба следующего транша МВФ для Украины

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко напоминает, что август — обычно время отпусков в нашей политике и экономике. Но не в этом году.

«Именно в августе может стать известна судьба следующего транша МВФ для Украины. От этого во многом зависит стоимость кредитных средств для Украины. Также Кабмин должен определить модель, по которой страна войдёт в следующий отопительный сезон (цена на газ и электроэнергию для населения), формулу распределения ответственности за тарифы между центральной и местной властью. И, наконец, на заседаниях СНБО мы поймем, начнётся ли процесс национализации активов олигархов», – отмечает Оксана Чепижко.

По ее мнению, вишенкой на торте станет возможный визит Зеленского в Вашингтон (30 августа) и досрочное (23 августа) открытие осенней сессии Верховной Рады.

«Вынесут ли на него скандальные законопроекты о ренте на руду и изменения в налоговый кодекс или перенесут на сентябрь, сказать сложно. Но оба эти момента однозначно будут влиять на финансово-экономическую ситуацию, — прогнозирует Оксана Чепижко. — Курс доллара, исходя из текущего положительного торгового баланса Украины и отсутствия крупных сделок по ОВГЗ, будет колебаться в районе 26-80-27.05 при покупке».

Ранее эксперт для портала «Комментарии» озвучил прогноз для рынка недвижимости в Украине.

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