Каким будет курс доллара в сентябре

Подавляющее большинство украинцев заботит каким будет курс доллара в ближайшем будущем. Ведь, так или иначе, от него зависит порядок цен практически на все — от бытовой техники, до продуктов питания.

Информатор пообщался с директором Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексеем Дорошенко и экономистом Игорем Гарбаруком. Они рассказали, каким будет курс доллара в сентябре и чего стоит ждать украинцам.

Что будет с долларом в сентябре

Несмотря на то, что для экономики страны и для людей в целом, повышение курса доллара не самый приятный фактор, правительству Украины в некоторой степени даже выгодно, чтобы курс условной единицы рос. Это в первую очередь вызвано тем обстоятельством, что в нынешний бюджет заложен курс в 29-30 гривен за доллар. Если цена доллара будет меньше — это сулит правительству Украины многомиллионные убытки. Однако, по прогнозам специалистов, в сентябре курс доллара составит около 27,5-28,5 гривен. Гривну должен укрепить прежде всего аграрный сектор. Именно в сентябре-октябре украинская аграрная продукция активно экспортируется в другие страны, что вызывает приток иностранной валюты.

Что будет с долларом до конца 2018 года

А вот к концу 2018 года Украина скорее всего подойдет с курсом в 29-30 гривен за доллар. Единственным фактором, который может хоть как-то повлиять на уменьшение стоимости иностранной валюты, являются выборы. Резкое повышение курса доллара перед выборами не выгодно ни правительству, ни президенту. Немаловажную роль в формировании курса принимает Кабинет министров Украины. За счет увеличения цены доллара правительству будет легче выплатить пенсии и зарплаты бюджетникам. В таком случае курс в районе 30,5-31 гривны за доллар вполне реален. Такой сценарий повлечет за собой инфляцию и повышение цен уже в 2019 году.

Какие будут цены на продукты

Цена на продукты точно повыситься. С учетом недавнего падения стоимости гривны с 26 до 28 гривны за доллар, цены непременно будут расти. Это уже ощутили те, кто собирался недавно покупать бытовую технику, ведь цена на импортные товары поднимается практически мгновенно с очередным скачком иностранной валюты. Продукты питания дорожают не так резко, однако цены на них формируются также с учетом текущего курса. Основной удар по кошелькам украинцев придется на осень и первый месяц зимы 2018 года. Именно в эти месяцы инфляция будет самой большой. Социальные продукты питания могут подорожать на 10-12%. Овощи до февраля 2019 года, по прогнозам, подорожают до 40%.

Ранее мы писали, что в связи с инфляцией и повышением курса доллара некоторые интернет-провайдеры Киева уже подняли цены на свои услуги. В частности «Воля» повысила стоимость почти всех своих тарифных планов в среднем на 7%.

Артур Дубровенко

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