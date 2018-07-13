Каким будет курс доллара в Беларуси ближайшие 3 года? Прогноз от Евразийского банка развития

Средний курс доллара в Беларуси в 2018 году составит 2,01 рубля (средний показатель по году), прогнозируют эксперты Евразийского банка развития. При этом в 2019 году курс американской валюты будет равняться, согласно прогнозу, 2,07 рубля, а в 2020-м — 2,12 рубля, отмечают специалисты в своем обзоре.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее аналитики Bloomberg выбрали самую слабую валюту на постсоветском пространстве. Согласно их подсчетам, в первом полугодии российская валюта просела на восемь процентов — это худший результат среди 11 стран бывшего СССР за данный период. Главной причиной падения рубля Bloomberg называет американские санкции.

Следующий в списке с конца — таджикский сомони, который подешевел на 3,7 процента. При этом лидерами рейтинга стали национальные валюты Украины (плюс 6,7 процента), Грузии (плюс шесть процентов) и Молдавии (плюс 1,57 процента).

Белорусский рубль, по данным Bloomberg, подешевел на 0,42%.

Ранее финансовый консультант ООО «Телетрейдбел» Жанна Кулакова отмечала, что на валютном рынке Беларуси уже долгое время все стабильно. По крайней мере пара «доллар — евро» удерживается на привычных значениях.

Но и здесь ситуация напрямую связана с ростом зарплат, говорит аналитик. По ее мнению, имея в распоряжении больше денег и возможность дешевле кредитоваться, люди больше не испытывают необходимости активно продавать валюту. Но самое главное в ближайшее время — это курс российского рубля:

— Белорусский рубль укрепляется к российскому начиная с апреля, когда были продлены антироссийские санкции со стороны США и Евросоюза. И это не очень хорошо для нашей внешней торговли. Слишком крепкий BYN, с одной стороны, повышает цены на наши товары для российских потребителей, — отмечает эксперт. — И в итоге белорусская экономика может столкнуться одновременно со снижением экспорта и ростом импорта. Рано или поздно это отразится на валютном рынке.

По мнению Жанны Кулаковой, среднегодовой прогноз по российскому рублю на 2018 год составит 3,4 белорусского рубля за 100 российских.

— Сейчас это примерно 3,15−3,20. И если воспользоваться простой арифметикой, с учетом кросс-курсов, то к концу года доллар примерно будет стоить 2,15 рубля, а евро 2,5 рубля. И это произойдет вслед за снижением по отношению к российскому рублю.





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