Каким будет курс доллара и как подорожают продукты в 2021 году

Гривне прогнозируют плавную девальвацию – не более 3,2% в год, или до 30,7 грн/$1 к концу 2021 года. Ожидается также замедление роста индекса потребительских цен.

Кабинет министров утвердил представленный Министерством экономического развития и торговли Прогноз социального и экономического развития Украины на 2019-2021 годы, сообщает Интерфакс-Украина.

Указанный документ предполагает в базовом сценарии, что рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2019 году замедлится с 3,2%, достигнутых по итогам 2018 года, до 3%, однако затем ускорится до 3,8% в 2020 году и 4,1% – в 2021 году.

Прогнозируется также замедление роста индекса потребительских цен к концу года до 9,9% с 13,7% в прошлом году, затем до 7,4% в 2019 году, до 5,6% в 2020 году и 5% в 2021 году.

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Так, прогноз построен на базовом допущении плавной девальвации гривни – не более 3,2% в год, или до 30,7 грн/$1 (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

Сообщается, что автор документа рассчитывает на открытие новой программы сотрудничества МВФ и Украины в 2020 году.

Напомним, в Нацбанке дали прогноз роста цен в Украине.





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