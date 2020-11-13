Каким будет курс доллара до конца года в Украине — прогноз банкиров

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К концу года ожидается подорожание доллара

Большинство опрошенных СМИ банкиров ожидают до конца года ослабление гривны до 29 грн за доллар.



Рост эпидемии и усиление карантина может привести к ослаблению гривны до 29 гривен за доллар. Такой прогноз дали опрошенные банкиры, сообщает в пятницу, 13 ноября, Интерфакс-Украина.



«Перспективы распространения эпидемии и усиления карантинных мероприятий как в Украине, так и в странах-торговых партнерах, сейчас являются важным фактором неопределенности. До конца года не исключен рост до 29 грн/1 доллар, но с оглядкой на то, будет или нет, введен жесткий карантин и какие будут экономические последствия», — заявил директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс-Банка Артем Красовский.



По его оценкам, укрепление гривны в ноябре вызвано общим падением доллара к большинству валют в связи с выборами в США, а также присутствием на рынке нескольких крупных продавцов-экспортеров и выжидательной позицией, которую заняли покупатели.



В то же время директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин отметил, что НБУ продолжает оставаться активным игроком на валютном рынке, в частности, в последнее время он активно выкупает остаток предложения на рынке, не давая курсу укрепиться еще сильнее, поэтому ожидать укрепления до уровня 28 грн/доллар и ниже не стоит.



Финансист прогнозирует в ближайшие недели курсовой коридор на уровне 28,10-28,50 грн за доллар и 29 грн за доллар на конец года.



«По его словам, среди главных факторов укрепления курса гривны после 5 ноября можно выделить продажу экспортерами валютной выручки для уплаты налога на прибыль за третий квартал, а также уменьшение объемов покупки валюты крупными импортерами энергоносителей и электроники в связи с падением спроса в ожидании второй волны коронавируса», — говорится в сообщении.



Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий ожидает, что к концу года курс будет в интервале 28,5-29 грн за доллар, а среднегодовой курс составит около 26,8 грн за доллар.



«Глобальных изменений мы не ожидаем: нерезиденты продолжат выходить из ОВГЗ, а компании и банки с иностранным капиталом — выплачивать отсроченные дивиденды за 2019 год; ценовая динамика на основные экспортные товары останется благоприятной», — пояснил эксперт, добавляя, что перспективы введения частичного или полного локдауна остаются высокими.



Напомним, накануне НБУ на пару копеек ослабил курс гривны к доллару установив на пятницу курс 100 долларов США – 2819,63 гривен.



Как показал, недавний опрос, украинцы все меньше доверяют сбережениям в гривне.







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