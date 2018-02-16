Каким будет курс доллара до 23 февраля – прогноз Atlant Finance

Сейчас математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27,5-28 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 26,9-27,4 грн/$ на межбанковском рынке и 27-27,5 грн/$ – на наличном.

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня снова укреплялась и вышла за рамки последних прогнозов.

В понедельник украинская нацвалюта продолжила укрепляться на валютном рынке. С самого начала торговой сессии предложение валюты превышало спрос и курс опустился ниже 27 грн/$. Регулятор вышел на рынок в формате «запроса лучшего курса» на общую сумму около $10 млн. Однако, данный шаг не помог стабилизировать ситуацию на рынке и НБУ пришлось объявить аукцион по выкупу $100 млн. В результате него регулятор купил $49,9 млн при общей заявке банков на $78,3 млн. После этого на рынке сформировалось определенное равновесие между спросом и предложением.

Во вторник гривня продолжила укрепляться на валютном рынке, хотя темпы падения доллара замедлились. Главной причиной стало превышение предложения валюты над спросом, в результате чего НБУ приходится ежедневно выходить на межбанк с покупкой валюты.

На рынке сложилась ситуация, когда покупатели не спешат приобретать валюту в ожидании дальнейшего ослабления доллара. С самого начала торгов предложение валюты снова превышало спрос. Нацбанк вышел на рынок в формате «запроса лучшего курса», и купил около $10 млн. Это охладило участников торгов и рынок сбалансировался. НБУ уже не было смысла проводить аукцион по покупке валюты.

В среду тенденция укрепления гривни сохранилась, но темпы замедлились. Резкое укрепление национальной валюты произошло в основном за счет новых спекулятивных вложений нерезидентов в государственные ценные бумаги, активизации экспортеров перед посевной (аграрии) и высоких цен на продукты металлургии.

Но аппетит к украинским сверхприбыльным (по международным меркам) бумагам со стороны нерезидентов не вечен и скорее даже математически предсказуем. Первая волна таких вливаний значительно сократится уже через неделю. НБУ на межбанковский валютный рынок с аукционом по покупке валюты не выходил, но покупал валюту в формате «запроса лучшего курса», где приобрел около $10 млн. Чувствуется, что Нацбанк не готов допускать скачкообразного падения курса и предпочитает поддерживать тренд, одновременно выкупая избыток валюты в тот момент, когда котировки находятся в приемлемом для него коридоре.

В четверг на межбанке произошел разворот рынка. Основная причина усиления курса доллара – рост спроса, к которому примкнул отложенный спрос со стороны тех компаний, которые уже несколько дней выжидали минимальные котировки. НБУ на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже доллара не выходил.

В пятницу на межбанке доллар снова дорожал. Главной причиной стало увеличение спроса со стороны импортеров. Похоже, покупатели валюты побоятся изменения тренда и пытаются приобрести валюту по более низким котировками. В результате курс закрепился в районе 27 грн/$. НБУ на межбанковский рынок в формате аукциона по продаже доллара не выходил, но символически принял участие в торгах в режиме запрос лучшего курса, продав около $1 млн.

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