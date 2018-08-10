Каким будет курс доллара до 17 августа – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 26-26,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 27-27,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

В понедельник межбанк заставил порядком понервничать как продавцов, так и покупателей валюты. Началось все в стиле прошлой неделе – с роста спроса на фоне низкого предложения. Хотя чувствовалось, что покупатели уже не готовы приобретать доллар по любой цене и устали от постоянного роста валютных котировок. Продавцы при этом все еще надеялись на существенный рост курса и не спешили с продажей, выжидая оптимально высоких котировок. В результате на рынок вышел Нацбанк в анонимном формате через систему Matching. Он продал почти сразу около $20 млн в рамках 27,15 грн/$. Такие действия регулятора обвалили рынок: продавцы валюты занервничали и на опасениях падения котировок вышли на торги с основными объемами валюты, забыв о своих планах по продаже доллара по более высокому курсу. Покупатели видя падения котировок начали покупать гораздо больше валюты. Это снова привело к росту котировок, как только спрос превысил предложение. В результате НБУ пришлось еще раз выйти на рынок в анонимном формате чтобы удержать котировки в районе 27,1 грн/$. Продал регулятор еще около $10 млн.

Во вторник произошла смена тренда, которую уже ждали несколько дней как сам Нацбанк, так и покупатели валюты. Доллар начал дешеветь как на межбанке, так и на наличном рынке. На изменения тренда в первую очередь повлияли предыдущие интервенции НБУ. В результате чего только за прошлую неделю НБУ продал $240 млн для удержания курса в пределах до 27,2 грн/$. В этот день наконец наступил переломный момент: экспортеры поняли, что дальше играть на повышение, придерживая валюту, уже не получается, так как на межбанк выходят НБУ с продажей. Именно поэтому они решили выйти с продажами валюты в начале торговой сессии до того момента пока это сделает регулятор. Предложение валюты превышало спрос, а импортеры уже не спешили с покупкой валюты, выжидая более выгодного курса доллара. В результате за день курс приблизился к 27 грн/$.

В среду с самого начала торговой сессии предложение валюты на межбанковском рынке превышало спрос. Казалось, что гривня продолжит укрепляться. Поэтому в начале торговой сессии покупатели пытались определиться с оптимальным курсом, а продавцы, наоборот, спешили с продажами опасаясь дальнейшего падения котировок. Но ближе к обеду ситуация начала меняться: покупатели достаточно быстро выкупили весь избыток валюты на межбанке. Почувствовав рост спроса, продавцы снова начали придерживать валюту в ожидании дальнейшего роста котировок.

В четверг на валютном рынке произошел очередной скачок курса. После нескольких дней стабилизации ситуации с формированием тренда на укрепление гривни, уже вторую сессию подряд ситуация складывается не в пользу нацвалюты. Причем казалось бы все должно быть наоборот – ликвидность в банковской системе низкая (на корсчетах банков на утро четверга всего 40,7 млрд грн), наличный рынок был достаточно спокойный. Но вместо укрепления официальный курс за день обвалился сразу почти на 15 копеек. Повышение курса на межбанке быстро перекинулось и на наличный рынок, где к вечеру четверга доллар уже продавали по 27,3 грн/$ и выше. НБУ пытался этому противостоять и был вынужден продать около $10 млн по курсу 27,1 грн/$ в анонимном формате через Matching, чтобы сбить рост котировок. Это удалось ему только частично. По факту на межбанке снова закрепился восходящий тренд и началась новая волна девальвационных настроений.

В формате аукциона по покупке или продаже валюты НБУ на межбанковский рынок в эти дни не выходил.

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