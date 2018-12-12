Какие знаковые для Бурятии законопроекты принял Народный Хурал в канун Нового года — МК в Бурятии

72 процента бюджета Бурятии будет потрачено на социальные нужды

сегодня в 05:39, просмотров: 230

Весьма конструктивной назвал прошедшую на прошлой неделе сессию спикер республиканского парламента Владимир Павлов, оценив как количество принятых законопроектов, так и их значение для будущего Бурятии.

фото: russianstock.ru

Не случайно третью сессии отметил своим присутствием глава республики Алексей Цыденов, а среди 28 рассмотренных вопросов были и такие, которые с полным правом можно назвать историческими.

К примеру, накануне наступающего 2019 года, в котором должны состояться выборы мэра Улан-Удэ и депутатов Улан- Удэнского горсовета, парламентарии внесли изменения в статью 22 закона РБ «Об организации местного самоуправления». Эти изменения не просто возвращают в столицу республики полноценного мэра, избираемого на прямых выборах, и ликвидируют должность сити-менеджера. Они неизбежно вызовут дальнейшие изменения в структуре муниципального образования, связанные с разграничениями полномочий, эффективностью расходования бюджетных средств и прочими вещами.

Социально- ориентированный

На сессии в окончательной редакции был принят бюджет — главный финансовый документ республики на 2019 год и на период 2020-2021 гг. В первом чтении депутаты приняли закон «О стратегии социально-экономического развития РБ на период до 2035 года».

— Некоторые параметры в принятом бюджете изменились. Во-первых, хочу отметить, что увеличился общий объем доходов до 54 млрд рублей, в том числе и безвозмездные поступления из федерального бюджета. Общий объем расходов в следующем году составит 56 млрд 689 млн рублей, таким образом, дефицит республиканского бюджета остается на уровне 2 млрд 460 млн рублей. Тем не менее бюджет республики остается социально-ориентированным, то есть более 38 млрд рублей, что составляет 72 процента от общих расходов, будет потрачено на социальные программы, образование, здравоохранение. Немало мероприятий будет направлено на развитие сельского хозяйства, где 34 млн рублей поступят из федерального бюджета. Из крупных проектов хотелось бы назвать строительство республиканского онкологического центра. Было принято решение направить 16 млн рублей на приобретение гистологического оборудования для возможности проводить в Улан-Удэ исследование для подтверждения онкологического диагноза. Раньше такой анализ приходилось отправлять в Иркутск, срок ожидания результатов достигал двух месяцев, что при таком заболевании, как рак, недопустимо. Хочу отметить, что глава республики поддержал эту поправку, а значит, современное оборудование появится в Бурятии совсем скоро, — сказал спикер парламента Владимир Павлов.

фото: russianstock.ru

Владимир Павлов.

— Когда мы принимали бюджет, думали, что по сравнению с текущим годом будет уменьшение средств, но на поверку оказалось совсем наоборот, — сказал председатель бюджетного комитета Народного Хурала Зоригто Цыбикмитов. — Если давать характеристику главному финансовому документу республики на 2019 год, то я бы определил республиканский бюджет как взвешенный. Средств предполагается достаточно, однако остаются вопросы по их эффективному расходованию. Есть моменты по министерству строительства, министерству транспорта, когда в конце года остаются неиспользованные деньги. Поэтому и на следующей сессии, уже в феврале 2019 года, будут вноситься поправки в бюджет как главой республики, так и депутатами Народного Хурала.

Стратегия как наше все

По мнению председателя Народного Хурала Владимира Павлова, первая в истории Бурятии стратегия социально-экономического развития как документ, определяющий основные направления развития республики, потребует очень серьезной работы всех парламентских комитетов. Документ был размещен на информационных площадках еще год назад, представители общественности, органов местного самоуправления и просто граждане имели возможность ознакомиться с текстом и внести свои предложения. И хотя стратегия рассматривалась на совете при главе республики и на всех комитетах Народного Хурала, после включения Бурятии в Дальневосточный федеральный округ все это потребовало серьезных корректив. Подробнее о сути предстоящей работы рассказал председатель комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев:

— Стратегия разрабатывалась группой ученых, задействованы были также эксперты, все республиканские министерства, и первоначально мы планировали несколько иной вариант развития, но стратегию надо было увязать с нацпроектами, поэтому, как и все другие регионы, мы заняты сегодня этими доработками. То есть документ принимается в первом чтении с замечаниями минвостокразвития для того, чтобы дорабатывать дальше. Сроки мы установили такие — до нового года правительство вносит все свои замечания, так что к 1 февраля мы соберем все имеющиеся поправки и представим их на февральскую сессию. Думаю, что изменения в стратегию будут вноситься еще не раз, потому что мировая экономика сейчас очень быстро меняется. Не приходится рассчитывать, что это будет идеальный документ. Поэтому я всегда говорю: стратегия — это не программа конкретных действий, не стоит искать там литры, килограммы, гектары. Стратегия определяет 7 приоритетных направлений, по каждому из которых обозначены три варианта развития, тесно увязанные с бюджетным процессом.

Уже сегодня можно сказать, например, что далеко не все замечания минэкономразвития приемлемы для Бурятии, потому что не учитывают специфику нашего региона. Что касается перехода Бурятии в ДФО, то, как известно, встреча с полпредом по Дальневосточному округу Юрием Трутневым состоялась. По итогам этой встречи и других моментов можно сказать, что в стратегию будет добавлено такое понятие, как территории опережающего социально-экономического развития. Таких территорий у нас не было, а на Дальнем Востоке они были. Обсуждались и такие конструктивные предложения, как меры, способствующие развитию коренных малочисленных народов. По этому вопросу нам, наверное, придется делать отдельную стратегию, поскольку практически в каждом регионе Дальневосточного округа есть свои законы о территории традиционного природопользования, чего в Бурятии нет. Помимо этого возник вопрос о принятии закона о теологической экспертизе.

Первым делом — самолеты

Одним из драйверов ближайшего роста республиканской экономики депутаты назвали создаваемый на территории Бурятии авиационный промтехпарк. Как можно было понять, буквально на днях на Улан-Удэнский авиационный завод пришло подтверждение на оборонный заказ на вертолеты морского базирования, что наверняка обеспечит загруженность завода на ближайшие годы.

— Общий выпуск самолетов в самое ближайшее время предполагается в пределах 200 штук, что не может не радовать. Во всех субъектах Российской Федерации, особенно в Якутии, очень сильно заинтересовались этой информацией, и мы сделаем все необходимое, чтобы авиационный промтехпарк в Бурятии развивался, — сообщил спикер Владимир Павлов.

На этой же сессии депутаты Народного Хурала приняли поправки в закон, касающийся инвестиционной привлекательности сферы туризма, и тесно связанные с законом «О зонах экономического благоприятствования в Республике Бурятия». Министр туризма Мария Бадмацыренова пояснила, что речь идет о налоговых послаблениях тем, кто намерен развивать в Бурятии туризм, вкладываться в эту сферу и стать резидентом зон экономического благоприятствования. Поскольку дело это дорогостоящее, строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктур требует больших материальных и временных затрат, а окупаемость не менее 10 лет, было предложено продлить срок существования зон экономического благоприятствования до 25 лет. Депутаты согласились также увеличить до десяти календарных лет срок предоставления льготы по налогу на имущество таких организаций и применение пониженной ставки налога на прибыль для будущих резидентов зоны экономического благоприятствования.

Поддержать село

Почти единогласно на сессии были приняты поправки в закон о доплатах к пенсиям руководителей сельскохозяйственных предприятий. Как пояснил зампредседателя Народного Хурала Баир Жамбалов, этот закон работает уже 14 лет, был принят с целью поддержать село и тех немногих руководителей сельхозпредприятий, которые еще остались и на которых там сегодня держится все. Если до нынешнего года на прибавку могли рассчитывать только те руководители, которые уходили на пенсию, то поправка позволяет это сделать и тем руководителям сельскохозяйственных предприятий, которые продолжают работать и по достижении пенсионного возраста.

Последовавшие было отдельные реплики об увеличении числа VIP-пенсионеров в республике были отвергнуты на том основании, что утверждаемые доплаты столь незначительны, что больше напоминают меры социальной поддержки. Как сообщил председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Петр Носков, при стаже до 10 лет руководителю полагается доплата в 1800 рублей, от 10 до 15 лет — в 2400 рублей, более 15 лет — 3600 рублей. Всего в Бурятии такую доплату получают 75 человек, а после того, как поправки будут приняты, к ним добавятся еще семеро. Общая сумма расходов на их доплаты за год составит 285 тысяч рублей.

Выяснилось, что аналогичные доплаты к пенсии руководителей сельскохозяйственных организаций установлены также в Амурской, Калужской, Костромской, Нижегородской, Рязанской и Тверской областях, Удмуртской республике и других. Причем тамошние законы не делают разграничений между работающими и не работающими пенсионерами.

— Мне хотелось бы напомнить депутатам, какой непростой отбор проходили руководители сельскохозяйственных предприятий в советское время, когда каждую кандидатуру утверждали на бюро обкома, и это на самом деле был штучный товар. Чтобы пройти такой отбор, надо было пуд соли съесть, надо было уметь работать с людьми и добиваться результатов, и они это умели, не думая ни о каких доплатах. Наша задача сегодня — поддержать нынешних руководителей на селе, которые работают в не менее сложных условиях, и все согласятся, что это больше моральная поддержка, — завершил дебаты зампредседателя Народного Хурала Цырен Доржиев, после чего 58 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, 1 — против, 0 — воздержалось.

Эвакуатор — под контроль

Сразу в двух чтениях принят на сессии проект закона, касающийся всех автолюбителей. Речь о порядке перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства. Председатель комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев рассказал, что изменится в этом вопросе после нового года.

— Нам непросто дался этот закон, но мы его наконец «добили», чтобы навести порядок в этом деле. Вместо ГИБДД уполномоченным органом здесь становится министерство транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ. Если раньше оплата эвакуатора определялась за километр, и мне рассказывали, что от Тарбагатая до Улан— Удэ такая оплата доходила до 15 тыс. рублей, то теперь плата за перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку будет фиксированной и зависеть от категории транспортного средства. Также принимая задержанный автомобиль на штрафстоянку, специализированные организации вправе сфотографировать автомобиль, дабы зафиксировать на нем отсутствие повреждений, которые могли появиться во время транспортировки. Что касается платы за хранение задержанного транспортного средства, как и раньше, она будет взиматься за каждый полный час нахождения автомобиля на специализированной стоянке.





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