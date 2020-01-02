Какие валюты ждет рост в 2020 году? – Вести Экономика, 02.01.2020



Москва, 02 января — «Вести.Экономика». Смягчение монетарной политики крупнейших мировых ЦБ привело к бурному росту в 2019 г. высокодоходных валют. Какие тренды на рынке Forex ожидать в 2020 г.?

Рубль, показывающий лучшую динамику в emerging markets в этом году, занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 г., обойдя бразильский реал.



«Я все еще довольно оптимистично настроен в отношении развивающихся рынков, — сказал Bloomberg Такеси Йокути, старший управляющий фондами в Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., которая курирует активы на сумму, эквивалентную $160 млрд. — Фундаментальные факторы поддержки EM сохраняются на фоне очень низких глобальных ставок, и это побудит инвесторов обращать внимание на более высокодоходные активы».

Действительно, валюты развивающихся стран пока выглядят фаворитами, однако ситуация на рынках может измениться. Год обещает быть непростым, все же в США пройдут выборы, и политические баталии будут напоминать о себе.

К тому же в мире сохраняется геополитическая напряженность, да и мировая экономика сейчас не демонстрирует особых поводов для оптимизма.

Если же говорить о основных мировых валютах, то сюрприз может преподнести единая европейская валюта.

Согласно прогнозам респондентов Bloomberg единая валюта подорожает к концу года до $1,16. Уже сейчас все больше банков начинают позитивнее оценивать перспективы евро в 2020 г. Так, например, Morgan Stanley является самым большим оптимистом на Уолл-стрит, рассчитывая на подъем евро почти на 5% до $1,16 в I квартале в рамках одной из своих топ-стратегий.



ABN Amro Bank NV и Commerzbank AG ждут роста до $1,14 к концу марта в условиях стабилизации экономики региона и исчезновения неопределенности вокруг Brexit.

Трейдеры опционами также ставят на укрепление единой валюты еврозоны.

Кроме того, многие эксперты ждут уверенного роста стоимости фунта. Это в первую очередь связано с Brexit. Почти весь 2019 г. на британскую валюту давила неопределенность, однако сейчас, когда все стало более или менее ясно, любые сообщения по выходу Британии из ЕС будут поддерживать курс фунта. К слову, за последние три месяца фунт сумел отыграть потери.



Другая валюта, на которую стоит обратить внимание, — австралийский доллар. Экспортный рынок Австралии в значительной степени зависит от Китая. Это означает, что австралийский доллар влияют перспективы роста Китая.

Таким образом, «кенгуру» будет выигрывать от позитивного разрешения торговой войны Китая и США.

Опираясь на прогнозы крупных экспертов, можно предположить, что наступающий год станет для австралийского доллара временем определения дальнейшего статуса. Специалисты уверены, что в 2020 г. аусси сможет претендовать на звание одной из самых лучших и перспективных мировых валют.

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