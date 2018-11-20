Какие валюты вырастут в 2019 году: прогноз экспертов — РБК-Украина

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Сообщается, что причиной падения доллара стало замедление роста экономики США
Недавно аналитики одного из самых крупных инвестиционных банков в мире Goldman Sachs дали прогноз на курс доллара и других валют в первой половине 2019 года. Сообщается, что доллар ждет обвал, так как рост экономики США замедляется, приближаясь к среднемировым показателям. Об этом сообщает Reuters.
Goldman сообщил, что кроме доллара изменения в курсе ожидаются еще для как минимум семи валют. Аналитики рассказали, какие валюты вырастут в 2019 году:
- японские иены;
- латиноамериканские валюты;
- шведские кроны;
- канадский доллар;
- австралийский доллар;
- новозеландский доллар;
- израильский шекель.
«Мы ждем ряда изменений в глобальной экономической ситуации, которые, наряду с несколькими негативными среднесрочными факторами, указывают скорее на понижательный, чем на повышательный тренд доллара в 2019 году», — говорится в макроэкономическом прогнозе Goldman Sachs.
Напомним, что СБУ разоблачила группировку на взломе автоматизированных банковских систем.
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Видео: (video.rbc.ua)
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