Какие сюрпризы готовит нам валютный курс



Какие сюрпризы готовит нам валютный курс. Фото: znaj.ua





Украинцы не ждут от национальной валюты ничего хорошего.



Украинцы ждут падения гривны — такие результаты показало исследование потребительских настроений, проведенное компанией GfK Ukraine. В то время как ожидания украинцев относительно безработицы ухудшились на 5,8 пунктов, индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,4 пункта, ожидания украинцев относительно курса гривны на протяжении ближайших трех месяцев ухудшились на 16,7 пунктов!



Авторы исследования связывают пессимизм украинцев с общим ухудшением ожиданий относительно развития экономики страны в ближайший год.



Масла в огонь пессимизма подлил и МВФ. Как известно, работа миссии фонда в Украине закончилась ничем: долгожданные деньги нам не дали, пояснив, что сначала хотели бы посмотреть бюджет. Как скажется нерешительность фонда на курсе? С этим вопросом «КП» в Украине обратилась к экспертам.



По словам экономиста Андрея Мартынюка, гривна вполне может немного девальвировать (на 1-2%), учитывая несбывшиеся надежды на транш и общее настроение населения, которое фактически готово к очередному падению.



В то же время старший аналитик компании Forex Club Андрей Шевчишин считает, что ничего страшного и критического не произошло.



«Речь идет о задержке транша, а не об отказе, — напоминает эксперт. – Главное, что у фонда кроме утверждения бюджета других вопросов нет. А Бюджет-2019 принят будет, в этом нет никаких сомнений, вопрос лишь в сроках».



В результате мы пока входим в диапазон 27,75-28,5 грн за доллар до конца сентября с возможными «вылетами» за верхнюю границу, которые будут блокироваться НБУ интервенциями, говорит Шевчишин. Так что ждем принятия бюджета и транша.





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