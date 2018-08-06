Какие страны вносят самый большой вклад в прирост мировой экономики





Какие страны вносят самый большой вклад в прирост мировой экономики

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По данным Мирового банка, в течение 2017-2019 годов мировая экономка вырастет на 6,5 трлн долларов (на данный момент она составляет около 80 трлн долларов).

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Но интересно следующее.

ВВП США — это примерно 1/4 мировой экономики (20,4 трлн долларов), а ВВП Китая — 14 трлн долларов.

При этом, вклад США в прирост мировой экономики в этом периоде составит около 17,9%, вклад Китая – 35,2%, стран Еврозоны – 7,9%, Индии – 8,6%, Индонезии – 2,5%, а Южной Кореи — 2%.

Вклад остальных стран в рост мировой экономики за данный период составит менее 2%. Например, вклад Австралии составляет 1,8%, Канады — 1,7%, Великобритании — 1,6%, России — 1%.

Роман Комыза

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