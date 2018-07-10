Какие страны больше всего приносят нам денег от гастарбайтеров

Александр Охрименко, «112.ua»

10.07.2018 14:23

Экспорт рабочей силы стал главным источником получения валюты в Украине.

И этот фактор будет еще усиливаться в ближайшие десятилетия. В этой ситуации важно отслеживать движение денег от гастарбайтеров, и, таким образом, можно будет понять, что ждет валютный рынок Украины в будущем.

Поймите, если бы не было денег гастарбайтеров, то курс доллара в Украине был бы давно больше 50 грн за доллар. А еще Украина не могла бы похвастаться ростом ВВП в 3,1% за первый квартал 2018 года, и нельзя было бы отдать почти один миллиард долларов по старым кредитам МВФ так, чтобы при этом гривна ревальвировала, а не девальвировала. Это наша экономика.

За первый квартал 2018 года, согласно данным НБУ, в Украину по официальным каналам (банковские счета и платежные системы) поступило 2,6 млрд долл., это на 34% больше, чем в 2017 году, и на 75% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Рост впечатляет. Но это только официальные каналы перечисления денег, сколько поступило по неофициальным каналам, можно только приблизительно подсчитать. Некоторые эксперты называют цифры от 30 до 50% от официальной суммы. Так или иначе, это большая сумма, которая в два раза превышает все зарубежные инвестиции за тот же период.

Главным поставщиком валюты в Украину теперь стала Польша, потеснив на второе место Россию. За первый квартал 2018 года из Польши в Украину поступило 865 млн долл., а из России только 300 млн долл. Это во многом связано с тем, что часть украинских гастарбайтеров поменяла Россию на Польшу. Зарплата в Польше, даже у гастарбайтеров, на 40% больше, чем в России. Второй фактор – это запрет на работу российских платежных систем на территории Украины, и поэтому часть гастарбайтеров теперь просто возят деньги домой в «карманах». И понятно, что часть украинских гастарбайтеров с семьями перебралось на постоянное жительство в Россию и теперь деньги в Украину не перечисляют. Теперь вся надежда на рынок ЕС и США.

Из США за первый квартал 2018 года в Украину поступило 192 млн долл. от украинских гастарбайтеров, это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас действительно много наших людей заполучили легальную работу в США. Как правило, говорят об ИТ-специалистах, но много украинцев в США работает в фармацевтической и химической промышленности и даже космонавтике. США стали более лояльно относится к трудовым мигрантам из Украины, а наши специалисты вполне могут конкурировать на рынке США. Чем мы хуже в ИТ-технологиях?

Еще одна интересная тенденция наблюдается в сфере экспорта услуг из Украины. Существенно вырос приток частных валютных переводов из Чехии, Германии, Италии и даже Турции и ОАЭ. Понятно, что большая часть украинских гастарбайтеров ориентирована на страны ЕС, но в тот же момент осваиваются и новые страны. В некоторых случаях заполучить работу в Турции и ОАЭ проще, чем в Германии или Чехии. Люди ищу новые сферы для работы.

Это действительно хорошая тенденция, что население Украины не ждет чуда, а своими руками создает чудо в Украине. Только так можно реально возродить экономику Украины после Майдана и сделать экономические чудо без глупых советов МВФ и наших горе-реформаторов. Во многом успех экспорта рабочей силы, это пример того, что все эти бессмысленные разговоры наших горе-политиков о реформах, о борьбе с коррупцией, о росте инвестиционной привлекательности Украины близки к глупости и фантазиям. Если украинская власть не понимает, что и как делать, то украинцы сами находят способы и методы как эти проблемы решить, и хорошо решают. Если эта тенденция сохранится, а она действительно имеет большие шансы только нарастать в будущем, то Украина реально может достичь и 4-5% роста ВВП только за счет экспорта рабочей силы. Тем более что в Украине внешняя торговля всегда в минусе, а вот деньги гастарбайтеров это всегда плюс.





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