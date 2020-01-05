какие рекорды установила каждая область (ИНФОГРАФИКА)

В прошлом году каждая область Украины установила какой-либо рекорд в той или иной отрасли экономики. Какие именно достижения продемонстрировали регионы, узнавало издание «Слово и Дело».

Так, Винницкая область в 2019 году заняла первое место по количеству подписанных деклараций о медобслуживании (охвачено 83% населения). В области подключили больше всего медучреждений к системе E-heals (94% медучреждений II уровня и все медучреждения III уровня).

Также Винницкая область отметилась рекордами в сельском хозяйстве. В области собрали самый большой урожай сахарной свеклы (1,2 млн тонн) и картофеля (1,8 млн тонн). В области больше всего произведено молока (714 тысяч тонн) и выращено домашней птицы (516 тысяч 642 тонн).

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Волынская область заключила наибольшее количество действующих межрегиональных соглашений со странами ЕС. По данным рейтинга евроинтеграции областей, Волынь в целом заключила 92 соглашения. Среди других рекордов области — крупнейший урожай озимой ржи и овса.

Днепропетровская область отличилась в прошлом году наибольшим объемом реализованной промышленной продукции (почти на 390 млрд грн), а также произведенной строительной продукции (на 15,1 млрд грн). Кроме того, в области наибольшие объемы экспорта товаров (на $6,3 млрд).

Кроме этого, в Днепропетровской области самое большое количество домашних солнечных электростанций. Около 2 тысяч частных домов оборудованы солнечными панелями общей мощностью 49,8 МВт. В области самое большое количество людей пользуется многоканальным платным телевидением (более 152 тысяч человек).

Донецкая область выделилась наибольшим количеством проектов модернизации городской инфраструктуры через Государственный фонд регионального развития. В течение последних пяти лет в целом завершили 322 проекта.

Также в Донецкой области зафиксирован наибольший размер средней зарплаты, которая в 2019 году составляла 11 тысяч 952 грн. В области также установлен рекорд в животноводстве, в частности, выращено больше всего в Украине свиней в живой массе.

Житомирская область отметилась в прошлом году тем, что заняла первое место в общем рейтинге по формированию перспективных ОТО (областных территориальных общин — Delo.ua). Помимо этого, в регионе был собран самый большой урожай гречихи.

В Закарпатской области 48% учреждений здравоохранения компьютеризированы и информатизированы — это самый высокий показатель среди всех областей в Украине. Еще один рекорд Закарпатья — в 2019 году из области выехало самое малое количество населения (6 тысяч 625 человек).

Запорожская область в прошлом году достигла нескольких рекордных показателей в сельском хозяйстве. В области собран самый высокий урожай гороха, пшеницы и выращено больше всего овец и коз.

Ивано-Франковская область стала регионом-лидером по экономической евроинтеграции, набрав 41 балл из 50 возможных. Также в области самая высокая среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве (12 тысяч 767 грн).

Киевская область набрала максимальный балл в рейтинге инвестиционной эффективности областей. Также в области построили рекордное количество нового жилья и на местных птицефабриках получили больше всего яиц от домашней птицы.

Кировоградская область заняла первое место по количеству созданных опорных школ: 76 учебных заведений. Кроме того, область стала лидером в сборе урожая подсолнечника.

В Луганской области в течение последних пяти лет провели 203 проекта, профинансированных ЕИБ и ЕБРР, что является безоговорочным рекордом.

Во Львовской области насчитывается наибольшее количество действующих предприятий с иностранным капиталом из стран ЕС — 1 тысяча 657 предприятий. Также, на Львовщине в 2019 году было построено наибольшее количество нежилых помещений.

Николаевская область стала лидером по количеству утвержденных местных бюджетов на 2020 год со стопроцентным результатом. Вдобавок к этому, в регионе, по данным рейтинга евроинтеграции областей, зафиксирован самый высокий средний прирост экспорта товаров в страны ЕС за последние три года (+ 27,2%).

Одесская область установила в 2019 году сразу несколько рекордов. Так, в регионе самое большое количество абонентов интернета в Украине (1 млн 111 тыс. человек). За минувший год в области были зафиксированы наибольшие объемы экспорта услуг (на $581 млн). В сельском хозяйстве область стала первой по урожаю ячменя, рапса и винограда. Также в Одесской области получили больше всего шерсти.

Полтавская область заняла первое место в Украине по количеству общин, воспользовавшихся механизмом межмуниципального сотрудничества (281 община). Кроме того, на Полтавщине собрали самый большой урожай кукурузы и вырастили больше всего крупного рогатого скота.

Ровенская область стала первой в рейтинге прозрачности регионов, набрав 93% из 100%.

В Сумской области предоставили наибольшее количество «теплых кредитов», которые получили ОСМД или ЖСК в 2014-2019 годах. Всего в течение пяти лет выдали 26 тысяч 932 кредита. В регионе также зафиксированы самые большие поступления от рентной платы «Укрнафты» в областной бюджет (более 126 млн грн).

В Харьковской области в 2019 году был самый высокий уровень занятости населения трудоспособного возраста (почти 74%). Кроме того, в области собрали самый большой урожай проса.

Херсонская область традиционно отметилась на сельскохозяйственный ниве, собрав самый большой урожай риса и овощей.

В Хмельницкой области на ремонт дорог использовали почти все выделенные средства Дорожного фонда (98,4%). Также в регионе собрали больше всего сои, плодовых и ягодных культур. Кроме того, Хмельницкая область отличилась тем, что в местных ОТО работает больше всего старост (331 человек).

Черкасская область заняла первое место по количеству счетчиков для учета отопления в многоквартирных домах. В целом уже 98% домов оборудованы приборами учета.

В Черновицкой области в прошлом году был наименьший размер задолженности по выплате зарплат бюджетникам (0,2 млн грн). Также в области создано 8 информационных пунктов ЕС, что является всеукраинским рекордом.

Черниговская область заняла первое место по площади посевных озимой ржи под урожай 2020 года. В целом засеяно 22,6 тысячи га.





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