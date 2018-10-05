Какие платформы e-commerce популярны в разных странах?

Amazon – крупнейший американский маркетплейс, который доминирует и в Европе. Но известно ли вам, какие еще торговые онлайн-площадки пользуются популярностью в странах этого региона?

Знаете ли вы, какая принадлежащая eBay торговая площадка является лидером в Нидерландах? А вы слышали о Schibsted? Веб-сайт Builder Expert выявил лучшие платформы электронной коммерции в мире. Чтобы определить маркетплейсы с самыми крупными онлайн-аудиториями, сравнили данные о населении и использовании Интернета.

Номер один – Amazon

Amazon является самым популярным сайтом электронной коммерции в мире с онлайн-аудиторией, превышающей 1,2 млрд человек. Однако он сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны китайской транснациональной платформы Alibaba, охватывающей 15 различных рынков с онлайн-аудиторией в размере 1,07 млрд человек.

В Скандинавии же превалируют Schibsted и eBay. У Schibsted — несколько маркетплейсов в скандинавских странах. Schibsted Media Group — международная медиа-группа, включающая ряд цифровых медиа-холдингов и маркетплейсов. Хотя, Schibsted присутствует в 13 странах Европы, в основном его деятельность сосредоточена на скандинавских маркетплейсах, таких как Finn.no, Bytbil.com, Blocket и мобильное приложение Shpock.

Marketplaats.nl, работающий под управлением eBay, занимает первое место в Нидерландах. В Нидерландах также самой популярной торговой онлайн-площадкой является Marktplaats.nl (просто «маркетплейс» по-голландски). Этот сайт электронной коммерции eBay приобрел в 2004 году.

Website Builder Expert предоставил нам свои данные о крупнейшем маркетплейсе в каждой из 28 стран ЕС, которые приведены ниже.

Самые посещаемые платформы онлайн-торговли в Европе

Источник: Retail & Loyalty, ecommercenews.eu





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