Какие перемены пророчат Казахстану в 2019 году эксперты — Интернет-газета ЗОНАКЗ. Казахстан. — zonakz.net



Аналитики сформулировали свои «шокирующие предсказания» — маловероятные сценарии и последствия для экономики и бизнеса в Казахстане. Впрочем, не все эксперты пытались шутить…

Казбек Бейсебаев, политолог, популярный блогер Казахстана:

– Основываясь на итогах прошлых годов, трудно что-то положительное ожидать в экономике в будущем году. Нам всё говорили, что сначала экономика, а потом политика. Скажем так, в экономике у нас не очень получилось.

Теперь на первый план выходит политика. В будущем году по всем признакам нас ожидает важное политическое событие. У нас согласно изменениям в Конституции, Совет безопасности стал конституционным органом с большими полномочиями и что, важно, новый Совбез стоит повыше, чем все три ветви власти.

Иначе говоря, действующий президент может спокойно пересесть на кресло пожизненного председателя Совета безопасности, который будет стоять выше президента. Следовательно, он может передать президентские полномочия президенту номер 2. Это значит, что у нас пройдут досрочные президентские выборы и, по прогнозам аналитиков, они намечены на март будущего года.

В таком случае, согласно действующему законодательству о выборах, объявить выборы должны после Нового года. Вот кто будет у нас этим вторым президентом – это и есть самый главный вопрос, который будет на повестке дня Казахстана сразу после первых дней нового года. Как будут дальше развиваться события, пойдут ли по заранее намеченному сценарию, тоже большой вопрос.

Данияр Джумекенов, аналитик Wall Street Invest Partners:

– В 2019 году основным вызовом в развитии экономики Казахстана является замедление роста мировой экономики. Выделим главную угрозу для развития экономики Казахстана. С одной стороны, на мировом нефтяном рынке продолжается увеличение предложения нефти. С другой стороны, мировая экономика постепенно снижает зависимость от нефти. Возрастает роль альтернативных источников энергии, изменяются потребительские предпочтения людей. По истечению ряда лет вероятно резкое и стремительное падение спроса на нефть. В этих условиях среди нефтедобывающих стран начнется гонка успеть продать любой ценой нефть, пока сохраняется спрос. В определенный момент поведение участников рынка будет определяться чувством страха и жадности. Как правило, это приводит к обвальному падению цен. Себестоимость казахстанской нефти является высокой. Транспортное плечо и цепочка посредников увеличивают затраты при доставке нефти на мировые рынки. Долго продавать нефть в убыток не получится. Задаром отдавать – потомки не простят!

Основные иностранные инвестиции в Казахстане производились в секторе добычи сырья, включая нефть. В условиях отрицательных денежных потоков иностранные инвесторы будут всячески стараться переложить убытки на Казахстан. Начнутся переговоры с властями Казахстана, с целью избавиться от «токсичных» активов, путем продажи втридорога Казахстану. Как никогда возрастет роль людей, отстаивающих интересы казахстанского народа. В условиях высокого внешнего долга, это приведет к масштабному вывозу капитала. Экономика Казахстана столкнется с обострением проблем (нет необходимости перечислять), которые ранее находились в «тлеющем» состоянии. Успеет ли Казахстан избежать такого «шокирующего» сценария, развить собственную диверсифицированную экономику и повысить ее конкурентоспособность покажет время!

Арман Бейсембаев, руководитель аналитического отдела FXPrimus:

– Фундаментальные сдвиги в геополитическом и финансово-экономическом ландшафте продолжаются. В полный рост их осязаемость встанет в следующие 2-3 года. 2019 год в этом плане будет решающим. Нет никаких причин считать, что торговая война Китая и США пойдет на спад. Следующий год будет годом ожесточенной схватки двух гигантов – рынок США для Китая закрывается, из ЕС он также вытесняется. Спираль фрагментации глобального мира на экономические зоны примет более четкие очертания.

США намерены не только вернуть производство из стран Юго-Восточной Азии, но и усилить курс на протекционизм. Вкупе с повышением процентной ставки ФРС, ростом курса доллара и заимствований в нем, изъятием долларовой массы из мирового оборота мы можем получить полномасштабный всемирный кризис системы, который затронет практически всех.

Для Казахстана это выльется тотальным снижением цен на нефть до $20 и ниже, соответственно, курс тенге может легко оказаться далеко за пределами в 400, и даже 500.

Хочется верить, что правительство понимает подобные риски и готовится к ним, ведь при таком сценарии Казахстан вполне вероятно окажется в состоянии, в котором сейчас находится Венесуэла с ее гиперинфляцией в 1 000 000% в год.

Екатерина Серединская, генеральный директор компании ARUM Capital:

– В качестве шок-сценария можно назвать высокую вероятность проявления банковского кризиса в РК. Кредитование в экономике сокращается, на фоне роста объемов потребкредитов, которые население берет из-за падения размера реальных доходов, что может привести к крайне взрывоопасной ситуации, особенно на фоне увеличивающейся инфляции.

Дополнительным поводом для беспокойства является уровень госдолга: в 2018 году он достиг 28% от ВВП, а на его обслуживание тратится порядка 7% от бюджета. ФРС США планирует продолжить ужесточать монетарную политику и повышать процентные ставки. Подобные действия должны привести к оттоку инвесторов из развивающихся стран, усилению инфляции и увеличению расходов на обслуживание внешнего долга.

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»:

– Прогноз на 2019 год неблагоприятный. Он неблагоприятный прежде всего для всей мировой экономики. Индикаторы 4 кв. 2018 года говорят о том, что очень быстро идет замедление темпов роста, которое грозит перейти в жесткую рецессию, причем и в Азии, и в Европе, и даже в США появились такие сигналы. Если мир синхронно войдет в рецессию, то это неизбежно плохо отразится на рынках сырья и, как следствие, на странах с развивающейся экономикой. Отток капитала будет усиливаться, что заставит Центробанки быстрее ужесточать монетарную политику. Можно предположить, что курс доллара к тенге в 2019 году будет расти и в моменте преодолеет уровень 400.

Артем Деев, ведуший аналитик Amarkets:

– Казахстан разрешает оплату товаров и услуг криптовалютами – немедленно страна становится крупнейшим криптохабом Евразии, привлекая к себе потоки из Китая и России, регистрируются сотни компаний, позволяющие проводить расчёты и затем осуществлять реэкспорт товаров и услуг в третьи страны. Население получает новые рабочие места и начинает жить как классические «офшорные» страны – от BVI и Кипра до Лихтенштейна и даже Швейцарии.

Нацбанк и правительство вводят специальный режим накопительных счетов для граждан на бирже и в банках – денежные средства, вложенные в банк или на биржу (но только в долговые обязательства госкомпаний или минфина) гарантируются Министерством финансов в виде стоимости золотого эквивалента на момент совершения инвестиции. Это приводит к резкому росту отчислений граждан в финансовую систему и способствует активизации рынка внутреннего долга. Привлекаемые средства Правительство направляет на уразвитие социальной и транспортной инфраструктуры, что приводит к ускорению роста и ВВП и реальных располагаемых доходов населения.

И совсем шуточный прогноз в стиле хоррор. Введение энергетического эмбарго против России со стороны США – цены резко взлетают и Казахстан получает сверхприбыли от экспорта собственного сырья, а плюс к тому – продаёт дополнительные объёмы российской нефти как свои.

Но шутки шутками, а уже через пару лет это может уже и не казаться шуткой.

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