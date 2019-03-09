Какие неприятности ждут тех, кто хранит сбережения в долларах — infokam.su — Инфокам

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09 марта 2019, 22:57



Сколько россиян хранит деньги в национальной валюте США, точно сказать не может никто.

По данным Центробанка, это порядка 27 миллиардов долларов. Аналитики увеличивают цифру, как минимум втрое, называя цифру от 60 до 80 миллиардов. Те же аналитики подсчитали: если это 80, то на одного жителя страны приходится около 550 долларов.

Что говорят на Западе

Между тем, хранить сбережения в долларах становится рискованным занятием. И об этом говорят уже финансисты и банкиры. Они приводят данные Федерального резерва США, согласно которым за пределами страны «крутится» около 60% всей массы наличных долларов. При этом сами американские исследователи, мягко скажем, выражают обеспокоенность таким количеством национальной валюты за рубежом, да еще в виде наличности, то бишь бумажных денег.

Например, экономист Федеральной резервной системы США (ФРС, выполняет функцию Центрального банка США) Рут Джадсон несколько лет назад зачитала в Германии свой доклад, посвятив его этой проблеме. Она отметила, что спрос на американскую валюту увеличивался в период распада Советского Союза, а в последующем — различных кризисов (как в Юго-Восточной Азии). И это, конечно, настораживает банковских аналитиков США.

В то же время высказаны и радикальные предложения: профессор экономики Гарварда Кеннет Рогофф и главный экономист Citigroup Виллем Буйтер призвали совсем отказаться от бумажных денег. А сделать это необходимо, чтобы пресечь незаконную финансовую деятельность, а также проводимую политику отрицательных ставок.

Однако подобное вряд ли произойдет в ближайшем будущем. А причину обосновал финансовый аналитик, главный стратег рынка Convergex Group Николас Колас. Он прямо заявил, что правительству США трудно отказаться от бизнеса на собственной нацвалюте.

«ФРС и Минфин делают огромные деньги на эмиссии долларов», — отмечает эксперт. — «Это создает естественное искушение продолжать этот бизнес. Продажа долларов приносит правительству США огромную прибыль», — заметил он.

Что может грозить доллару

Россияне традиционно хранят свой «золотой фонд» в долларах. Так повелось еще с тех пор, когда в стране узнали в «лихие девяностые» аббревиатуру «СКВ» свободно конвертируемая валюта. Шутки по «осла» и «лопуха» в последующие годы изображали тех, кто не успел купить или продал доллары при взлете курса этой валюты. В настоящее время, когда, казалось бы, курс более или менее стал прогнозируемым, россияне остаются верны себе.

И потом с долларом — просто. Купил, продал, перевел… Ну а если уж фирма имеет дело с иностранными партнерами, то тут, как говорится, сам Бог велел. В долларах совершаем сделки, в долларах храним «заначку». При этом, наученные горьким опытом, россияне также стали понимать простую истину: все яйца нельзя хранить в одной корзине. Поэтому те, кто имеет финансовые накопления, как правило, переводят в долларовый эквивалент лишь некоторую часть.

Аналитики и эксперты утверждают: о небольшой заначке в нацвалюте США переживать не стоит. Однако если вы вложили все сбережения в доллары, то риск есть. Особенно, если дело касается бумажной наличности.

Во-первых, в «стране возможностей» все чаще говорят о прекращении выпуска 100-долларовых купюр. Главная задача подобного хода: прекратить их криминальное использование во всем мире. Речь идет как о прямых покупках наркотических средств (например, в Афганистане), так и о многом другом — вплоть до коррупционных схем.

Федеральная резервная служба США, о которой мы упоминали выше, распространила известие о том, что только за последние 10 лет количество банкнот номиналом 100 долларов сделало такой резкий скачок, что достигло 12 млрд штук. Их стало больше чем долларовых купюр.

«Убить 100-долларовые банкноты»

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс еще в 2016 году свою статью в «The Washington Post» озаглавил «It’s time to kill the $100 bill», что в переводе означает «Время уничтожить 100-долларовые банкноты». Казалось бы, два года пролетели, вроде всё на своих местах. Но подумайте о том, если Америка сделает подобный шаг, а у вас «под подушкой» лежит тысяч пять-шесть в 100-долларовых купюрах. Понятно, что если США будет преследовать декриминализацию этих денег, то выведет она из обращения банкноты этого номинала достаточно быстро. Куда бежать тогда, и где менять?

Тем более россиянам. Когда на нашу страну наложены различного рода санкции, а обвинения сыплются едва ли не в развязывании Третьей мировой войны, то стране волей-неволей приходится защищать свои интересы. Куда же придете со своими долларами? В банк. А будет ли он к тому времени принимать валюту в том же режиме, как сейчас. Или же возникнет немало вопросов: откуда, уплачены ли налоги…

Когда рухнет доллар

Если набирать в поисковике фразу «Доллар рухнет…», то выскочит «продолжение»… в 2018 году. Так было и раньше. Только менялся год. Пройдет еще несколько месяцев 2019 года, и, поверьте, «2019» станет продолжением фразы.

Дело в том, что доллар всё чаще называют «токсичной» валютой. А причину мы уже назвали в статье выше: около 60% долларовой массы находятся вне страны. Эксперты считают подобное ненормальным явлением. Ведь маятник может качнуться, и доллары хлынут обратно, а это гиперинфляции и конец стабильной валюте.

Многие эксперты, разделяя аксиому, что «политика — продолжение экономики», указывают на то, что США нарочно разжигают «очаги напряженности» во всем мире и даже провоцируют локальные войны. Для чего? Да чтобы местная валюта ушла с рынка и была заменена долларом, а все сделки по покупке оружия, финансирования новых правительств и т.д. производились в долларах. Так сказать, доллар на экспорт. Как в русской поговорке: кому война, а кому — мать родна.

Однако войны прекращаются. И доллар может «полететь» домой быстрей, чем на то рассчитывалось.

К тому же не стоит забывать про важного игрока нынешнего финансового рынка – Китай. На днях уважаемое агентство Bloomberg сослалось на два источника в Пекине и сообщило: Китай не исключает отказа от хранения долларовых резервов КНР в государственных казначейских облигациях США. Это сообщение стало «финансовой бомбой».

Китай — самый крупный кредитор США: в недавнем прошлом эта страна приобрела дополнительный транш американских казначейских облигаций на сумму 138 миллиардов долларов. Эксперты делают очевидный прогноз: любые манипуляции китайских властей с крупными объемами американских долговых бумаг непременно отразятся на финансовой системе США и курсе доллара.

США уже обратились к властям Поднебесной едва ли не от имени мирового сообщества: дескать, аккуратнее, а то мировая экономика может, образно говоря, полететь в Тартарары. Но Китай, как всем известно, давно строит свою политику, в том числе финансовую, сам. А потому прислушается или нет — еще вопрос.

Можно ли застраховать себя от рисков использования наличных долларов в крупных масштабах? Скорее всего, нет. Финансисты вообще называют хранение наличности (хоть в долларах, хоть в рублях) — прошлым веком. Деньги должны работать — старая прописная истина. Ну а уж хранить свои сбережения только в долларах на сегодняшний день совсем непредсказуемая затея.





Автор: Алексей Светлов

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Люди комментируют

все грозят обвалом доллару, мол, мыльный пузырь, а он все не лопается и не лопается!

ИВан [Гость] @ 09 марта 2019, 23:40

Цена любой валюты уже давно как и любого товара на рынке зависит от соотношения спроса и предложения. Соотношение спроса и предложения зависит прежде всего от степени доверия. Какой валюте сегодня в мире больше всего доверяют? Ясный пень — доллару. Кто сегодня может противопоставить свою валюту доллару? Никто! Даже Китай. И чем больше людей и стран привязаны к доллару, тем больше они заинтересованы в его стабильности. А еще лучше к его укреплению. Крах доллара это крах всей мировой финансовой системы. Этого никто не допустит. Все потуги тех кто пытается ослабить доллар безуспешны. А вот обвал ру****** вполне реальная в ближайшей перспективе ситуация. Основными предпосылками являются растущее недоверие к России в мире где вращаются большие деньги, жесткая привязка ру****** не к товарной массе в стране а к цене на нефть, реальная стагнация экономики страны а возможно и рецессия. Можно конечно как в СССР запретить свободную продажу доллара и устанавливать не рыночный курс. Это уже проходили!

Если предрекают обвал, значит нужно покупать. [Гость] @ 09 марта 2019, 23:46

очередная купленная статья с нулём фактов. кремль хочет, чтобы люди продавали свои доллары, т.к. потом они насильно обменяют ваши доллары на рубли по невыгодному для вас курсу ( и чем у меньшего кол-ва людей будут доллары, тем меньше будет общественное недовольство). вот и всё. Доллар так и останется самой стабильной валютой.

карабас [Гость] @ 10 марта 2019, 02:04

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