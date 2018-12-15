Какие места занимает Украина в самых известных мировых рейтингах — SEGODNYA

До Нового года осталось три недели, и традиционно мы начинаем подводить итоги уходящего года для нашей страны. И что может проиллюстрировать их лучше, чем место Украины в разных авторитетных всемирных рейтингах? Их ежегодно составляют самые крупные и уважаемые исследовательские институты, аналитические компании и международные организации. Оказалось, что наша страна за год достигла небольших, но порой весьма серьезных успехов. И хотя до пальм первенства практически во всех случаях нам еще далеко, по оценкам экспертов, мы демонстрируем одну из самых интенсивных положительных динамик. Потому мы собрали самые важные и актуальные индексы планеты и оценили успехи Украины.

Уровень счастья: народ взгрустнул

За год украинцы стали немно­­го несчастнее: в ежегодном рейтинге World Happiness Re­­port 2018 мы потеряли целых шесть позиций. В рейтинге учитывают ВВП, свободу принятия решений, благотворительность. На первом месте — Финляндия, на последнем — Бурунди в жаркой Африке.

Шкала талантов: стараемся лучше

Украина стала прикладывать больше усилий к воспитанию и сохранению талантливых сотрудников, но по-прежнему числится в отстающих. Таковы результаты World Talent Ranking от института IMD Business School. Лучше всего дела обстоят в Швейцарии, а хуже всего — в Венесуэле.

Сила паспорта: новые горизонты

За год Украина добавила в список безвизовых пять стран и поднялась на четыре пункта в Global Passport Power Rank 2018 по сравнению с 2017-м. Украинцы могут свободно посетить 131 страну. Для сравнения: лидеры рейтинга ОАЭ могут ездить без виз в 167 стран.

Открытость данных: динамично улучшаем

За открытость данных мы поднялись в рейтинге Open Data Barometer от World Wi­de Web Foundation на 7 пунктов. Оценивали только стра­­ны-подписанты Международной хартии открытых данных. И хотя первенство взяла Канада, мы стали четвертыми по динамике улучшений.

Индекс миролюбия: до Исландии нам далеко

За год мы стали немного миролюбивее и выросли в рейтинге Global Peace Index от Института мира. Безопаснее всего оказалось жить в Исландии, а самым опасным местом уже традиционно остается Сирия. Рейтинг учитывает 23 критерия: от трат на армию до уровня преступности.

Развитие народа: немного просели

По мнению экспертов ПРООН, в этом году мы не очень преуспели по шкале Human Development Index. Рейтинг учитывает уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия в стране. И по таким критериям в лидерах оказалась Норвегия, а в аутсайдерах — Нигер.

Рейтинг инноваций: больше патентов

Украина стала более инновационной, что отметили в Global Innovation Index 2018 эксперты Всемирной организации интеллектуальной собственности. В топ попала Швейцария, в хвосте — Йемен. Среди 80 критериев: число патентов, созданных приложений, научных публикаций.

Ведение бизнеса: уступили Британии

К гордости наших политиков страна за год взлетела в одном из самых авторитетных рейтингов мира — Doing Business 2018, в котором Всемирный банк оценивает простоту ведения бизнеса в стране. Лучше всего дела обстоят в Новой Зеландии и хуже всего — в Сомали.

Битва экономик: обходим конкурентов

Эксперты Всемирного эконо­­мического форума уверены — наша экономика стала более конкурентоспособной. В Global Competitiveness Index учитывают 12 факторов — макростабильность, рынок труда, инфраструктура. На первых позициях оказались США, а на последних — Чад.

Уровень процветания: мелкими шажочками

Согласно ежегодному отчету The Legatum Prosperity Index 2018, мы процветаем, но медленно. Эксперты анализировали экономику, предпринимательство, управление, здравоохранение, безопасность, личные свободы, экологию. Первое место досталось Норвегии.

Города для жизни: Киев рвется вверх

Британский журнал The Economist поднял Киев на 13 позиций в своем мировом ранге комфортности жизни Global Liveability Index 2018. Первое место досталось австрийской столице Вене, которая в 2018-м лишила семилетнего первенства австралийский Мельбурн.

Военная мощь: вооружаемся

Международная компания Global Firepower ежегодно публикует рейтинг самых сильных армий мира. В этом году Украина улучшила свои позиции в Military Strength Ranking 2018. Он учитывает технику, армию, флот, наличие ядерного оружия. Потому список возглавили США.

Напомним, недавно Украина заняла 118 место из 162 в рейтинге «Индекс свободы человека 2018». Об этом в Facebook сообщил Институт политических исследований и политических консультаций со ссылкой на отчет исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.





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