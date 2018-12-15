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Какие места занимает Украина в самых известных мировых рейтингах — SEGODNYA

Экономика Украины 15 Дек 2018
Какие места занимает Украина в самых известных мировых рейтингах — SEGODNYA
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До Нового года осталось три недели, и традиционно мы начинаем подводить итоги уходящего года для нашей страны. И что может проиллюстрировать их лучше, чем место Украины в разных авторитетных всемирных рейтингах? Их ежегодно составляют самые крупные и уважаемые исследовательские институты, аналитические компании и международные организации. Оказалось, что наша страна за год достигла небольших, но порой весьма серьезных успехов. И хотя до пальм первенства практически во всех случаях нам еще далеко, по оценкам экспертов, мы демонстрируем одну из самых интенсивных положительных динамик. Потому мы собрали самые важные и актуальные индексы планеты и оценили успехи Украины.

Уровень счастья: народ взгрустнул

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За год украинцы стали немно­­го несчастнее: в ежегодном рейтинге World Happiness Re­­port 2018 мы потеряли целых шесть позиций. В рейтинге учитывают ВВП, свободу принятия решений, благотворительность. На первом месте — Финляндия, на последнем — Бурунди в жаркой Африке.

Шкала талантов: стараемся лучше

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Украина стала прикладывать больше усилий к воспитанию и сохранению талантливых сотрудников, но по-прежнему числится в отстающих. Таковы результаты World Talent Ranking от института IMD Business School. Лучше всего дела обстоят в Швейцарии, а хуже всего — в Венесуэле.

Сила паспорта: новые горизонты

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За год Украина добавила в список безвизовых пять стран и поднялась на четыре пункта в Global Passport Power Rank 2018 по сравнению с 2017-м. Украинцы могут свободно посетить 131 страну. Для сравнения: лидеры рейтинга ОАЭ могут ездить без виз в 167 стран.

Открытость данных: динамично улучшаем

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За открытость данных мы поднялись в рейтинге Open Data Barometer от World Wi­de Web Foundation на 7 пунктов. Оценивали только стра­­ны-подписанты Международной хартии открытых данных. И хотя первенство взяла Канада, мы стали четвертыми по динамике улучшений.

Индекс миролюбия: до Исландии нам далеко

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За год мы стали немного миролюбивее и выросли в рейтинге Global Peace Index от Института мира. Безопаснее всего оказалось жить в Исландии, а самым опасным местом уже традиционно остается Сирия. Рейтинг учитывает 23 критерия: от трат на армию до уровня преступности.

Развитие народа: немного просели

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По мнению экспертов ПРООН, в этом году мы не очень преуспели по шкале Human Development Index. Рейтинг учитывает уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия в стране. И по таким критериям в лидерах оказалась Норвегия, а в аутсайдерах — Нигер.

Рейтинг инноваций: больше патентов

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Украина стала более инновационной, что отметили в Global Innovation Index 2018 эксперты Всемирной организации интеллектуальной собственности. В топ попала Швейцария, в хвосте — Йемен. Среди 80 критериев: число патентов, созданных приложений, научных публикаций.

Ведение бизнеса: уступили Британии

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К гордости наших политиков страна за год взлетела в одном из самых авторитетных рейтингов мира — Doing Business 2018, в котором Всемирный банк оценивает простоту ведения бизнеса в стране. Лучше всего дела обстоят в Новой Зеландии и хуже всего — в Сомали.

Битва экономик: обходим конкурентов

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Эксперты Всемирного эконо­­мического форума уверены — наша экономика стала более конкурентоспособной. В Global Competitiveness Index учитывают 12 факторов — макростабильность, рынок труда, инфраструктура. На первых позициях оказались США, а на последних — Чад.

Уровень процветания: мелкими шажочками

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Согласно ежегодному отчету The Legatum Prosperity Index 2018, мы процветаем, но медленно. Эксперты анализировали экономику, предпринимательство, управление, здравоохранение, безопасность, личные свободы, экологию. Первое место досталось Норвегии.

Города для жизни: Киев рвется вверх

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Британский журнал The Economist поднял Киев на 13 позиций в своем мировом ранге комфортности жизни Global Liveability Index 2018. Первое место досталось австрийской столице Вене, которая в 2018-м лишила семилетнего первенства австралийский Мельбурн.

Военная мощь: вооружаемся

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Международная компания Global Firepower ежегодно публикует рейтинг самых сильных армий мира. В этом году Украина улучшила свои позиции в Military Strength Ranking 2018. Он учитывает технику, армию, флот, наличие ядерного оружия. Потому список возглавили США.

Напомним, недавно Украина заняла 118 место из 162 в рейтинге «Индекс свободы человека 2018». Об этом в Facebook сообщил Институт политических исследований и политических консультаций со ссылкой на отчет исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.



Источник

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