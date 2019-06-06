какие меры поддержки оказываются московским экспортерам / Новости города / Сайт Москвы

На Петербургском международном экономическом форуме в павильоне Н состоится презентация новых продуктов Московского экспортного центра (МЭЦ), направленных на поддержку столичных экспортеров и увеличение их экспортного потенциала.

«С экспортом связан отдельный блок нашей работы. Москва — экспортер номер один среди российских регионов. В первом квартале 2019 года московскую продукцию импортировали 165 стран мира. Мы 2 года назад запустили программу Made in Moscow, сейчас дополнительно развиваем экспорт услуг, — рассказал руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — Для поддержки и развития московского экспорта мы не только совершенствуем уже существующие программы, но и создаем новые. Внедряемые нами инструменты помогут московским компаниям диверсифицировать экспорт своей продукции и увеличить его объемы».

Так, на форуме расскажут об акселерационной программе МЭЦ. В этом году ее целью является ускорение развития экспортного потенциала ста московских компаний.

Благодаря этой программе компании без опыта экспортной деятельности смогут организовать первые продажи. У предприятий, уже имеющих некоторый опыт в этой области, будет возможность наладить систематические поставки за рубеж, а у наиболее опытных экспортеров — расширить рынок сбыта и увеличить объем экспорта.

Партнерами акселерационной программы МЭЦ являются Школа экспорта Российского экспортного центра, бизнес-школа «Сколково», а также международная сеть компаний в области консалтинга и аудита PricewaterhouseCoopers.

Золотые аккаунты и экспортный калькулятор МЭЦ

Электронная коммерция — важная составляющая в развитии столичного экспорта.

В 2018 году Московский экспортный центр запустил пилотный проект по продвижению продукции столичных производителей на мировых электронных торговых площадках. В его рамках МЭЦ профинансировал стоимость 100 золотых аккаунтов на платформе крупнейшей китайской компании, работающей в сфере интернет-коммерции, для московских поставщиков. Это дало им преимущества перед другими продавцами платформы. Планируется предоставить еще 100 таких аккаунтов. Подробно исследовав ведущие мировые маркетплейсы, МЭЦ в этом году запустит программу финансирования премиальных аккаунтов на других площадках.

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Кроме того, на форуме представят экспортный калькулятор МЭЦ. Этот комплексный аналитический инструмент позволяет компании прогнозировать эффект от выхода на внешний рынок, а также оценить перспективы развития внешнеэкономической деятельности на приоритетных рынках сбыта. Он также предоставляет краткую характеристику товарного рынка выбранной страны.

Экспортный калькулятор МЭЦ основан на данных исследований реальных кейсов. Он оценивает конкретный эффект от операционной деятельности компаний, что является его основным отличием от подобных аналитических онлайн-инструментов.

Новые аналитические продукты МЭЦ

Экспертами МЭЦ также разрабатывается новый продукт — страновая аналитика. Помимо данных об экспорте в интересующие поставщиков страны, здесь содержится информация о структуре рынка, востребованных товарных группах, ключевых тенденциях развития экспорта товаров, а также о том, что препятствует входу на исследуемый рынок.

По персональным запросам столичных производителей специалисты Московского экспортного центра предоставляют аналитические исследования по конкретным продуктам или группам продуктов.

На форуме планируется провести презентацию нового продукта МЭЦ — подбора байеров. Услуга является платной и предполагает поиск определенного количества потенциальных импортеров. Поиск информации о них будет проводиться по специализированным профессиональным зарубежным базам. Сегодня сотрудниками МЭЦ уже ведутся переговоры с правообладателями соответствующих баз в США (охватывают рынки Северной и Южной Америки) и Испании (рынки Европы и Азии).

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