Какие истребители США могут передать Военно-воздушным силам Украины — Деловая столица

Реформирование украинской боевой авиации вскоре вынужденно выйдет на повестку дня

1 декабря украинские летчики получили от президента Украины Петра Порошенко новую и отремонтированную авиационную технику, в частности истребители МиГ-29 в количестве двух единиц и Су-27 в количестве одной единицы.

В то же время Россия ежегодно получает на вооружение около 100 новых боевых самолетов и вертолетов, пишет 11 декабря Depo.ua.

Конечно, конкурировать с Россией в количестве боевой авиации не только бесполезно, но и нецелесообразно — учитывая разницу как в площади стран, так и в численности населения и в численности вооруженных сил. И применить всю свою авиационную мощь против Украины Путин вряд ли решится, и мы уже писали — почему.

Да и вообще, мало какая армия мира может конкурировать с Россией по количеству вооружения. Другое дело — качество этого вооружения. К счастью для нас, возможности России в разработке и производстве новой авиационной техники очень ограничены и эти новые самолеты, которые она штампует сотнями ежегодно, является ничем иным, как модернизированными моделями самолетов, спроектированных еще в советские времена.

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Одной из причин этого является то, что после введения против России ряда санкций, она фактически потеряла доступ к мировым рынкам новых технологий, поэтому вынуждена полагаться только на себя и, разве что, на Китай, который по понятным причинам не продаст своему потенциальному врагу №1 ничего такого, что его усилило бы.

Вместе с тем, даже эти русские самолеты имеют преимущество перед украинскими «коллегами» в том, что они новые (планеры, двигатели и т.д.), в то время как нашим уже за 30 лет, что не может не сказываться на эксплуатационных характеристиках а также заставляет думать об их замене, которую придется делать уже в ближайшем будущем. Собственно, об этом в один голос говорят военные эксперты.

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«Самолет имеет какой-то назначенный ресурс. Вся эта техника была рассчитана на 25 лет эксплуатации. Даже если ресурс продлили на 10 лет, все равно это 35 лет, 40 … Это просто лимит, который эта техника не преодолеет. Она вся должна быть списана максимум за 10 лет и отправлена ​​на металл «, — озвучил в одном из телеэфиров офицер запаса Вооруженных сил Украины Юрий Збанацкий.

В том же телеэфире председатель правления «Украинской вооруженного центра» Тарас Чмут сообщил, что сейчас разрабатывается проект Концепции развития Воздушных сил Вооруженных сил Украины на среднесрочную перспективу, в котором рассматривается возможность закупки американских истребителей. Причем, речь идет как о новых, так и применяемые истребители.

Согласитесь, определенная логика в этом есть, особенно в контексте ускоренной интеграции Украины в НАТО, на вооружении находятся преимущественно американские истребители F-15 и F-16.

Если говорить о модельном ряде украинской боевой авиации, то он на сегодня представлен самолетами МиГ-29 (ориентировочно 72 единицы), истребителями Су-27 (48 единиц), штурмовиками Су-25 (24 единицы) и бомбардировщиками и разведчиками Су-24 и Су-24МР (суммарно до 36 единиц). По сути, все они в среднесрочной перспективе потребуют замены, как по объективным, так и по субъективным причинам.

В октябре этого года в Украине прошло крупнейшее международное авиационное обучение в истории независимой Украины — «Чистое небо-2018». В обучении было задействовано более 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов и средств радио-технических войск (РТВ), а также сотни военнослужащих из Украины и почти из 10 стран НАТО.

Американские подразделения были представлены, в частности, истребителями F-15C Eagles (боевые), истребителями F-15D Eagles (учебно-боевые) Кроме того, что польские и румынские участники участвовали в учениях на самолетах F-16C Fighting Falcon.

Как видим, украинских пилотов понемногу приучают именно к моделям F-15 (некий аналог Су-27) и F-16 (близкий по параметрам к МиГ-29). Собственно, именно эти две модели являются самыми распространенными на планете среди реактивной боевой авиации, что неудивительно. Ведь американцы давно разработали для своих военных союзников схему, которая устраивает всех: США предоставляет кредиты на выгодных условиях или целевую финансовую помощь, при условии, что эти средства будут потрачены на закупку вооружения американского производства. В итоге промышленность США имеет постоянные заказы, а страны-партнеры — высококачественное современное вооружение.

В частности, этим путем пошла Словакия, приобретя 14 истребителей F-16 американского производства, чтобы заменить ими устаревшие российские МиГ-29. Ранее аналогичный путь прошел Израиль, ВВС которого в свое время использовали советские МиГ-29, но потом полностью перешли на более эффективные F-15 и F-16 и сейчас имеют одну из самых грозных военных авиаций в мире.



Осталось добавить, что F-16 на сегодня имеет рыночную цену около 34 млн долларов за единицу, а F-15 обходится покупателям еще дороже. Однако, мы живем в мире, где цена на оружие и военную технику — понятия не столько экономическое, сколько политическое, поэтому возможны варианты.

Еще одна проблема переходного периода будет заключаться в переучивании как пилотов, так и обслуживающего персонала, с уже привычной советской техники на американскую.

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Хотя, нельзя не отметить, что именно решение «пересесть» на американские истребители довольно революционным, ведь еще в августе 2015 года вновь командующий Военно-воздушными силами Украины Сергей Дроздов в интервью одному из изданий рассказывал, что Украина планирует закупить около 100 новых военных самолетов Су-27 и МиГ-29.

То, что этот замысел до сих пор не был реализован, может свидетельствовать о том, что американским партнерам Украины удалось убедить наше военное руководство в том, что американская боевая авиация перспективнее в контексте развития военного партнерства между Украиной и США.

Как бы там ни было, а реформа украинской боевой авиации является, судя по всему, делом не ближайшего будущего. Ведь военный бюджет Украины ограничен возможностями ее экономики, а приоритеты на ближайшие годы определены несколько иные.





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