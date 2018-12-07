Какая там промышленность? Ваше дело — рапс: обзор «евроинтеграции» Украины — ИА REGNUM

Андрей Стеценко, 7 декабря 2018, 12:10 — REGNUM

Введение военного положения затронуло почти все сферы жизни на Украине, в том числе и её евроинтеграционный вектор. В частности, появились опасения, что ЕС может пересмотреть решение о предоставлении безвизового статуса Украине из-за введения ВП. Чисто теоретически основания для таких опасений есть, подтверждают источники издания «Страна.ua» в Еврокомиссии.

«Формально, по законодательству ЕС, безвиз могут приостановить, если Украина не выполняет требований, под которые его дали. Но на практике у Еврокомиссии есть юридическое право забрать безвиз, даже не объясняя своих мотивов. И таким мотивом может стать введение военного положения, за которым может последовать резкий рост числа нелегалов. А это, кстати, одна из причин, по которой ЕС может приостановить безвиз», — утверждает источник.

Т. е., с одной стороны, угроза потерять «безвиз» у Украины существовала и прежде. С другой же, после введения ВП шансы на это однозначно выросли.

Кроме того, источник напоминает, что вместе с безвизовым режимом (и в качестве одного из условий его предоставления) Украине навязали специальный механизм его отзыва. Причём до этого такого механизма не существовало, его создавали специально под Украину и Грузию:

«Помните, почему безвиз не дали еще в 2016 году? Европа сомневалась, что Украина выполнит все условия, есть риск отката реформ, борьба с коррупцией — только на словах. Поэтому в ЕС настороженно относились к идее безвиза для Украины, тем более в стране идёт военный конфликт, и решение отменить визы было скорее политическим. Именно тогда канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости принятия механизма приостановки безвиза в случае «нежелательного развития событий», после чего его приняли, причем некоторые пункты писались под Украину. Это такой предохранитель, если что-то пойдет на так».

«Наши дети будут жить при коммунизме» — практически с такими словами обратился к студентам Пётр Порошенко в конце ноября.

«Нынешние школьники будут жить в Евросоюзе. Это не вопрос десятилетий, это вопрос лет», — ответил Порошенко на вопрос одной из студенток, когда же Украина вступит в ЕС.

Вероятно, такую надежду ему подала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Если верить словам замглавы фракции «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко, во время недавнего визита в Киев на вопрос о о членстве Украины в ЕС она назвала примерный срок — 5−8 лет. Об этом депутат рассказал в эфире телеканала «Прямой». Впрочем, даже если и так, вряд ли стоит обольщаться обещаниями Меркель. Как известно, она досиживает последний срок на своём посту.

ЕС хвалит Киев за т.н. «децентрализацию».

«Положительные последствия реформы децентрализации уже повлияли на повседневную жизнь миллионов украинцев», — заявил во время Форума местного самоуправления глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

Впрочем, еврочиновник Украину, конечно, не только хвалил. По его словам, украинской власти в настоящее время необходимо сосредоточиться на судебной реформе — и тут ему хвалить Киев пока абсолютно не за что. Кроме того, пеняют Украине и за преследовании оппозиционных СМИ (вернее было бы сказать — за преследование СМИ, что само по себе переводит их в статус оппозиционных).

«ЕС придает высочайшее значение свободе слова и свободе СМИ. Свобода слова и свобода СМИ — это часть Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, поэтому является частью регулярных обсуждений с украинскими властями. В Евросоюзе продолжат наблюдать за медиаландшафтом и ситуацией со свободой слова и СМИ в Украине», — пишет Федерика Могерини в ответе на запрос евродепутата Натана Гилла по поводу угрозы закрытия телеканалов «112.Украина» и NewsOne.

Интеграция Украины с ЕС наталкивается на инфраструктурную проблему — стране банально не хватает международных пунктов пропуска. Об этом пишет издание «Зеркало недели». При этом авторы материала отмечают, что действующие пункты (сегодня на западной границе их насчитывается 19) не справляются даже с текущим трафиком, из-за чего на границах практически постоянные многочасовые очереди.

Для справки: в 2017 году Госпогранслужба Украины зафиксировала 83,26 млн пересечений границы, из которых 45,5% (38 млн) — через наземные пункты на западной границе. Т. е. на каждый из довольно — таки примитивно оборудованных пунктов пропуска приходится в среднем по 2 млн пересечений в год, или по 5480 в день.

Глава представительства ЕС на Украине Мингарелли посетил встречу Европейской бизнес-ассоциации, где внезапно и очень горячо расхвалил Украину за успехи:

«Мы должны признать, что за последние четыре года в этой стране был достигнут значительный прогресс, и это благодаря нынешнему политическому руководству. Я не буду повторять все те сферы, где был достигнут значительный прогресс. От государственных закупок до макрофинансовой стабильности, от системы здравоохранения до пенсионной системы, от образования до энергетического сектора. Но все мы знаем, что многое сделано и что благодаря этому прогрессу происходит значительное улучшение условий жизни украинского народа».

У любого внимательно следящего за Украиной наблюдателя такая оценка способна вызвать лишь недоумение. Сфера госзакупок успешно приспособилась обходить электронную систему госзакупок, и коррупция продолжает цвести там буйным цветом. «Макрофинансовая стабильность» постоянно балансирует на грани дефолта, из-за чего Украина вынуждена привлекать кредиты внутри страны под фантастические 19% годовых, а на внешних рынках — под 9−10%. Украинские пенсионеры летом этого года впервые за много лет остались без пенсий, их задержали на несколько недель. В энергетике, как утверждают эксперты, в настоящий момент дефицит мощности достигает 1,5 ГВт — как во время энергокризиса 2014 года. Что же до больниц, то половина из них, по последним данным, может остаться без госфинансирования в будущем году. Такие вот успехи навскидку.

Однако и заявление Мингарелли на самом деле не об успехах. В свете грядущих выборов его можно толковать так, что нынешний президент Порошенко и его команда в целом устраивают ЕС. И там будут не против, если он переизберётся на второй срок.

Массовая трудовая миграция привела к гендерным перекосам на рынке труда самой Украины. Согласно данным вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, 67% трудоспособного населения Украины — женщины.

«60% из них — с высшим образованием. Это значит, что, привлекая такой трудовой ресурс, мы можем реализовать потенциальный рост бизнеса и поднять ВВП Украины», — заявила вице-премьер во время выступления на ежегодной встрече представителей Европейской бизнес-ассоциации.

Правда, вероятно, чиновник не в курсе, что профиль высшего образования украинок несколько не совпадает с потребностями украинских работодателей в трудовых ресурсах. Рынку необходимы рабочие стереотипно мужских профессий.

«У нас в эпоху такого бурного развития цифровых технологий профессией государственного значения сделали сварщика. Почему так? Да потому что рабочих рук просто не хватает. Люди уезжают на два-три месяца, привозят с собой тысячу долларов и потом живут на эти деньги еще два-три месяца. Так не может продолжаться, нужно возвращать заробитчан-кочевников в украинский рынок», — цитирует «Обозреватель» эксперта рынка труда Александра Белоуса.

Согласно информации министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, официально в Польше сегодня находятся около 2 млн трудовых мигрантов с Украины, а также около 40 тыс. студентов. Об этом министр рассказал на 9-м заседании Украинско-польского форума партнерства в Киеве. Также он упомянул, что за прошлый год консульства Польши на Украине выдали её гражданам 1,2 млн виз, дающих право на трудоустройство. Т. е. прогресс в количестве мигрантов — налицо.

В ближайшие месяцы может и вовсе наблюдаться очередной всплеск активности уезжающих, предупреждает глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. Эксперт напоминает о том, что ожидания на 2019 год и без того не были радужными: экономика не растёт, значит, украинцы снова будут ехать на заработки за рубеж. А теперь их дополнительно подстегнёт к этому ещё и военное положение, при котором сохраняется угроза принудительной мобилизации на фронт. Ведь где-нибудь на польском заводе военком точно не отыщет.

Польша включается в борьбу с Германией за украинского работника. Правительство страны готовит сразу два проекта, призванные удержать украинцев от дальнейшей миграции. Во-первых, готовится запуск специализированной платформы partnerstwo — она будет сводить работодателей и мигрантов, а также помогать последним адаптироваться к жизни в Польше. Во-вторых, для украинцев откроют горячую линию Ассоциации правового вмешательства. Её специалисты будут помогать украинцам решать споры с работодателями. Такими мерами в Польше надеются сдержать прогнозируемый на 2019 год отток украинцев дальше в ЕС, в частности в Германию, в размере 500 тыс. человек.

В свою очередь, шаг к легализации трудовых мигрантов сделала и Чехия. Там Украину внесли в перечень безопасных стран (стран, где Конституция обеспечивает основные права и свободы, включая свободу передвижения). Поэтому если прежде для легального пребывания в Чехии украинцы подавались как беженцы, то теперь эксперты ожидают, что после признания Украины безопасной страной чешские власти также приоткроют для Украины свой официальный рынок труда.

«С 2014 года произошел глобальный разворот в сфере трудовой миграции. Сотни тысяч украинцев, которые ранее направлялись на заработки в Россию, переориентировались на новые направления, став костяком мощного потока украинских трудовых мигрантов в Польшу. Но после того как откроется рынок Германии, ситуация снова кардинально изменится», — уверен президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Так, по данным властей ФРГ, её экономика в настоящее время нуждается в 1,6 млн работников.

В гонку включается и Эстония: власти этой страны хотят продлить маршрут «поезда четырех столиц» (Киев — Минск — Вильнюс — Рига) до Таллина.

«Конечно, ни о каком потоке украинских туристов, которые устремятся в Таллин, речь идти не может. Нечего им там делать — в Таллине у них денег просто нет, чтобы смотреть. Но существует такое явление, как безвизовый режим, для граждан Украины в ЕС. И он позволяет людям работать на полулегальном положении — легально находиться на территории ЕС, но работать нелегально. Возможно, эстонские власти думают, что они станут неким мостиком, ведущим с Украины в скандинавские страны — Финляндию, Швецию, Норвегию. И как раз таким путем граждане Украины будут стараться путешествовать», — рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов корреспонденту латвийской редакции радио «Спутник».

По состоянию на 26 ноября Украина полностью исчерпала десять квот на беспошлинный экспорт товаров в ЕС: мед, крупы, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, пшеницу и кукурузу, сливочное масло и мясо птицы. Также до конца года наверняка закроются ещё две квоты: на крахмал и чеснок (исчерпаны на 95% и 96% соответственно).

Уже закончились и дополнительные квоты, начавшие действовать с 1 октября 2018 года: на мёд и томаты, а также на пшеницу и кукурузу. Осталась только квота на ячмень. К концу ноября она была использована на 23% и вряд ли будет закрыта до конца года.

Как нетрудно заметить — что основные, что дополнительные квоты относятся исключительно к агроэкспорту. Более того, за всё время существования ЗСТ Украины с ЕС ещё не было зафиксировано ни одного случая, когда бы Украина исчерпала квоту на какой-либо товар промышленного производства.

Экспорт Украины в ЕС с начала года вырос на 17%, заявил президент Украины Пётр Порошенко во время встречи со студентами Национального торгово-экономического университета. При этом доля ЕС в украинском экспорте остаётся прежней, всё те же 42%.

Исполнительный директор Комитета зерновых и масличных культур Европейской бизнес-ассоциации Ирина Душник в своём материале для издания «Новое время» пишет об угрозе потери Украиной рынка сбыта своего рапса и частично кукурузы.

«В этом году Украина уже поставила на мировые рынки 1,9 млн тонн рапса, из которых экспорт в страны ЕС составил 1,6 млн тонн», — пишет эксперт.

Т.о. несложно подсчитать, что доля экспорта в страны ЕС превышает 84%. Однако большей части украинских экспортёров могут указать на дверь. Причина — в одной директиве Европарламента, принятой ещё в 2009 году. Если кратко, то суть её в том, что от производителей требуют декларирования фактических показателей выбросов парниковых газов, которые выделяются при производстве и обороте сырья, из которого производится биотопливо.

«Например, СО₂, N₂O, CH₄. Все участники производственной цепи биотоплива — от выращивания до переработки сырья — должны подсчитывать выбросы парниковых газов и предоставлять соответствующие отчеты. Речь идет о фермерских хозяйствах, элеваторах, транспортных компаниях. То есть в течение всего жизненного цикла сельхозкультур, из которых будет произведено биотопливо, — во время выращивания и сбора урожая, его последующей сушки, хранения и отгрузки», — говорится в разъяснении.

Причём в этом году нормативы по выбросам ужесточились. Не радостно, конечно, однако вывод эксперта удручает ещё более:

«…Для удержания позиций отечественных сельхозкультур на рынках ЕС в первую очередь необходимо снижать выбросы парниковых газов».

Т. е. поставить крест на росте промышленного производства, а возможно даже наоборот — сокращать его. Иными словами, Украине через отдельных экспертов чуть ли не прямым текстом говорят: «Оставьте попытки создать обрабатывающую промышленность, это не ваше. Ваше вот: рапс. Его и выращивайте». Ну и конечно, доходность производства упадёт, потому что теперь производителям придётся тратиться ещё и на мониторинг парниковых газов.

К слову, коснётся это не только масличных культур. В 2022 году Украина может столкнуться также и с отказом ЕС импортировать с Украины мясо. ЕК в настоящее время разрабатывает новые регламенты, которые существенно ограничат использование антибиотиков в животноводстве. Ожидается, что регламенты примут уже к концу 2018 года, после чего у производителей останется три года на адаптацию к ним. Напомним, что сегодня Украина продаёт в ЕС различной мясной продукции на внушительную сумму порядка 530 млн долл.

Всего же от экспорта масличных культур Украина в январе — сентябре получила 1,34 млрд долл. (+3% к аппг). 780 млн из них получено от покупателей масличных в ЕС.

Также Украина продолжает сохранять 3-е место в перечне лидеров экспорта курятины в ЕС. За январь — сентябрь странам Европы удалось продать почти 95 тыс тонн этого мяса. (+68% к аналогичному периоду прошлого года).

Украина наращивает экспорт мебели в ЕС, что стало возможным благодаря постепенному снижению пошлин из-за действия ЗСТ. Так, в этом году более 52% всей произведённой на Украине мебели отправилось на экспорт, 80% этого объёма поступило в ЕС, сообщил изданию «Вести-Украина» член правления Украинской ассоциации мебельщиков Андрей Колесник. В деньгах речь примерно о выручке в размере 180 млн долл за девять месяцев текущего года. Более 55% всего экспорта украинской мебели ожидаемо приходится на Польшу.

В конце ноября президент Порошенко написал в своём Twitter о том, что ЕС выделил Украине первый транш обещанного кредита. Всего траншей будет два — по 500 млн евро. Напомним, что условием получения этих средств была отмена моратория на экспорт Украиной необработанной древесины в страны ЕС.

Ещё почти 85 млн евро получит Украина от ФРГ. Об этом стало известно из поста в Facebook первого замминистра экономического развития Максима Нафёдова. 63,6 млн евро из этой суммы — кредиты, а 21,2 млн евро — грантовая помощь.

В ЕС заявили о запуске крупного 2-летнего проекта, направленного на поддержку ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома) на Украине. На проект выделено 4 млн евро, за которые собираются создать 2 тыс. новых ОСМД и обучить членов ещё 4 тыс. управлению энергоэффективными проектами

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