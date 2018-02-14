Какая доля экономики Украины находится в тени

Международный валютный фонд оценил уровень теневой экономики в Украины. Цифра оказалась довольно большой – 44,8%. Результаты исследований описаны в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц).

Согласно расчетам, проведенным в рамках данного исследования, средний размер теневой экономики Украины составляет 44,8% ВВП. Исследование включает данные с 1999 года по 2015 год. На страницах доклада можно увидеть, как изменялась эта цифра сообщает Экономическая правда.

В 1991 году теневая экономика Украины составляла 38,9% ВВП страны. До 1998 года показатель непрерывно рос. Пиковое значение теневой экономики составило 57%.

С 2008 года направление развития событий изменилось. Обозначился нисходящий тренд. В 2008 году теневая экономика составляла 36,6% ВВП. Финансовый кризис 2008 года стал причиной для негативных изменений. С 2009 до 2014 годов эта величина колебалась в пределах 39,2% — 43,5%. В 2015 году теневая экономика Украины оценивалась на уровне 42,9%.

Инфляция в январе бьет рекорды

В сравнении с развитыми странами Украина находится на задворках мировой экономики. Так теневая экономика составляет 7-15%% в Японии, США, Нидерландах, Швейцарии и Сингапуре.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, Google+, Facebook, Instagram.





Источник