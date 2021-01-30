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Как Зеленский покрывает Порошенко, используя Януковича

Экономика Украины 30 Янв 2021
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Вечером 28 января Государственное бюро расследований объявило, что бывшему главе государства предъявлено обвинение в государственной измене. Как утверждает следствие, подписанные им в 2010 году Харьковские соглашения нанесли вред суверенитету, экономической безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а по версии Офиса Генерального прокурора, «был увеличен личный состав войск и военной техники Вооружённых сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу» из страны.

При этом прокуратурой был проигнорирован тот факт, что Соглашениями никакого увеличения контингента не предусматривалось, поскольку Россия никогда не достигала лимитов, установленных ранее, еще при Кучме подписанном Соглашением о Черноморском флоте от 1997 года.Никакой фантазии. Януковичу предъявили новую госизменуНикакой фантазии. Януковичу предъявили новую госизмену

Уже на следующий день адвокатская компания Aver lex, представляющая интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, опровергла эту информацию — никакие подозрения ему не вручались. Более того, у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по Харьковским соглашениям.

«Всем известно, что Харьковским соглашениям предшествовало подписание правительством Юлии Тимошенко в Москве заведомо невыгодных для Украины соглашений. Предусмотренная ими цена за газ была выше, чем для любой другой страны Европы, это просто убивало экономику Украины. В попытке минимизировать такой ущерб, в апреле 2010 года Президент Украины подписал межгосударственное соглашение, которое предусматривало снижение цены на газ около 30%. В результате подписания соглашения Украина экономила миллиарды долларов. Это создало возможность для увеличения социальных выплат украинским гражданам», — подчеркнул адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Документ, подписанный в 2010 году президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем, предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет, а Украина в обмен на это получала скидку на российский газ — 30%, но не более $100 на 1 000 кубометров. Чтобы понять, выгодный это для Киева тариф или нет, стоит вспомнить, как годом ранее развивался энергодиалог. В начале 2009-го разразился газовый кризис. Попытки договориться об условиях поставок на этот год были сорваны, поскольку бывший тогда президентом Украины Виктор Ющенко отозвал национальную делегацию с переговоров в Москве, так как его не устраивало предложение поднять стоимость газа с $179,5 до $235 и при этом сохранить тариф на транзит на прежнем уровне. Однако украинским политикам пришлось вернуться российскую столицу после полной приостановки поставок. Переговоры премьер-министров Владимира Путина и Юлии Тимошенко завершились подписанием среднесрочного контракта, основанного на рыночных принципах: в 2009 году средняя стоимость газа с учётом 20%-ной скидки составляла $259,32, а в последующие годы она становилась ещё выше. Тимошенко отмечала, что благодаря скидке в размере 20% в 2009 году страна сэкономит около $5 млрд.

Правда несколько позже выяснилось, что Тимошенко не иемла права подписать такой Договор с РФ, поскольку он не был согласован с Кабмином и президентом (тогда Виктором Ющенко). И поэтому уже после победы Януковича на президентских выборах 2010-го года, Тимошенко за это была осуждена на 7 лет колонии.

В сущности, вся эта история сначала с газовыми соглашениями от Тимошенко, а потом с Харьковскими от Януковича — сплошная показуха и недоразумения. Тимошенко подписывала газовые соглашения в 2009 году с РФ, заведомо невыгодные Украине, потому что тем самым рассчитывала испортимть предвыборную ситуацию тогдашнему президенту Украины Виктору Ющенко, которого видела главным свои противником на будущих президентских выборах. Но победил в них не Ющенко, не Тимошенко, а Янукович, который, организовав уголовное преследованиме Тимошенко мстил ей за предыдущие ее прегрешения против Партии Регионов и своих спонсоров.

При этом Янукович в 2010-м году, подписывая с президентом России Дмитрием Медведевым Харьковские соглашения сумел добиться получения ещё большей, чем в свое время Тимошенко скидки — 30%. И соглашения носили комплексный характер — в них оговаривались инвестиции в целый ряд отраслей Украины — металлургию, авиастроение и проч. И, кстати, н и одно из них так и не было выполнено. За исключением предоставленной скидки на газ.Эксперт: Майдан можно было легко разогнатьЭксперт: Майдан можно было легко разогнать

© предоставлено Александром Ходаковским

Вот и возникает вопрос, в чем же госизмена Януковича? В выгодных для Украины Соглашениях, согласно которым страна получила от России скидку? Или в том, что соглашения не выполнялись именно украинской стороной? Похоже, что прокуратура хочет вменить Януковичу как раз не нанесение ущерба стране невыполнением соглашений и потерей в результате этого миллиардов инвестиций, а газовую скидку, которая как раз улучшила экономическую ситуацию в стране.

Впрочем, это не единственный абсурд в решении Генпрокуратуры Украины преследовать Януковича.

Адвокаты экс-президента подчёркивают, что подписанию президентом любого международного соглашения всегда предшествуют консультации и согласования членов правительства, парламента, различных комиссий и комитетов, а обязательным к исполнению оно становится только после ратификации, то есть принятия соответствующего закона Верховной Радой.

Более того, как напомнил Сердюк, тот факт, что Янукович действовал в рамках законов и в интересах Украины подтверждали даже представители предыдущей власти, в частности, его преемник на президентском посту Пётр Порошенко в эфире одного из телеканалов заявлял: «Я убеждён, что базовые соглашения по Черноморскому флоту РФ — это искусство компромисса… продление срока было необратимо».

Если уже дело дошло до изучения влияния условий, на которых российские корабли находились в Крыму, то Сердюк предлагает дойти до истоков: «Получается, если следовать логике Генеральной прокуратуры, уместно вспомнить и подписание первого Соглашения (о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины — ред.) президентом Леонидом Кучмой в 1997 году — это тоже государственная измена? Если это так, то обвинять нужно всех подписантов, а также чиновников и депутатов, которые готовили и голосовали за то соглашение. Попытка выделить из этого процесса президента Украины Януковича — не более чем политическое преследование. А главное — желание отвлечь внимание от преступлений майданной власти, виновной в государственном перевороте на Украине и, как следствие, потере территориальной целостности Украины, в том числе Крыма, в разрушении государства и обнищании украинского народа».

По мнению адвокатской компании Aver Lex, «украинские следственные органы уже не в первый раз пытаются скрыть свою бездеятельность за 6 лет в делах Майдана, в которых они не продвинулись ни на шаг. Который год следствие скрывает от общества многочисленные доказательства, а также показания так называемых «грузинских снайперов», которые прямо указывают на других участников расстрелов и их организаторов. Тем временем реальные убийцы как правоохранителей, так и представителей Майдана не наказаны, преступления не раскрыты. Пока на Украине не будут сделаны выводы о главных причинах всех наших бед, начиная с 2014 года, пока мы, украинцы, не скажем друг другу правду, Украина и дальше будет продолжать катиться в пропасть», — говорится в заявлении адвокатской компании Aver Lex.Евромайдан: 3 неразгаданные тайны. Что скрывает властьЕвромайдан: 3 неразгаданные тайны. Что скрывает власть

В начале 2018 года грузинские снайперы Коба Нергадзе, Александр Ревазишвили и Залога Кварацхелия рассказали, что участвовать в протестных акциях на Майдане их пригласил Мамука Мамулашвили, который был советником Михаила Саакашвили в Грузии. По словам Нергадзе, его группе выделили $10 тысяч, ещё $50 тысяч обещали после возвращения из командировки. Они также сообщили, что в убийстве митингующих лично участвовали украинские депутаты Сергей Пашинский и Владимир Парасюк. Первый из них снабдил снайперов оружием и приказал стрелять по протестующим и силовикам. На ходатайства адвокатов Януковича приобщить эти материалы к делам о преступлениях на Майдане суд отвечал отказом, допросить снайперов тоже не пожелал. И это ожидаемо, поскольку руководство страны, занявшее свои посты на волне госпереворота, не хотят, чтобы вся правда всплыла наружу. Как рассказал в эфире телеканала ZIK в феврале 2020 года бывший командир элитного воинского подразделения Грузии «Аваза» Тристан Цителашвили, глава грузинской диаспоры в Киеве Звиад Кушиташвили приезжал к нему в Тбилиси, чтобы от лица Петра Порошенко и Василия Грицака, на тот момент президента Украины и главы СБУ соответственно, предложить денежное вознаграждение в обмен на публичное заявление, что историю с грузинскими снайперами ему якобы навязали в Кремле.

«Когда говорили о репрессиях, пытках, похищениях и избиениях людей в Грузии при Саакашвили, он тоже называл это «рукой Кремля». Он меня посадил в тюрьму. Он мне — Саакашвили — показал там ад. Меня пытали, меня избивали, издевались», — рассказал военный.

Цителашвили хочет, чтобы общественность узнала, что происходило на центральной киевской площади в 2013-2014 годах, поэтому призвал нынешнего президента Украины провести объективное расследование тех событий.Зеленский стал клоном Порошенко — украинский политикЗеленский стал клоном Порошенко — украинский политик

«Если президент Зеленский и украинский суд, захотят правду, я и мои военные эксперты готовы рассказать, как расстреливали на Майдане и какова роль в этом Саакашвили. Украинский народ должен узнать правду», — добавил он.

Что касается Виктора Януковича и предъявленных ему обвинений в госизмене, то на самом деле Янукович виноват в том, что не организовал силами подчиненных ему силовиков отпор преступникам, захватившим в Украине власть, позорно бежал из страны, допустил своими действиями, а вернее бездействием государственный переворот, в результате которого в Украине наступил хаос, разрушается экономика, к власти пришли националисты и ярые русофобы, а сама страна попалда под управление кураторов из США. Но именно за эти, реальные преступления, нынешняя украинская власть судить Януковича не будет. Потому что она существует в результате и вследствие произошедшего семь лет назад государственного переворота.

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