Как заработать в интернете — Типичная Москва

Поколение миллениалов выросло на идеалах материального успеха и личностной свободы. Неудивительно, что многие молодые люди и девушки пробуют различные способы заработка в интернете, пытаясь заполучить и то, и другое.

Особенно популярными стали предложения быстро вложиться и получить максимум прибыли за короткий срок. Но все ли так просто? Давайте разберемся, как на самом деле можно заработать деньги в интернете.

Сайты

Персональный сайт

Вы все еще помните, с чего начинался интернет? С этого: каждый уважающий себя профессионал должен был иметь собственный веб-сайт, который подчеркивал бы его значимость и рассказывал бы о нем самом. Тогда же люди начали продавать на этих сайтах собственные товары и услуги, рассказывая о чудодейственных курсах на CD-дисках, после которых можно было стать гением видеомонтажа или Photoshop.

Времена изменились: в эпоху социальных сетей персональный сайт не является необходимостью, но остается инструментом продвижения персонального бренда. А конструкторы, такие как WordPress и Wix, позволяют создать личный сайт самостоятельно и даже сделать на нем встроенный интернет-магазин, где можно продавать картины, поделки, инфопродукты и прочее.

Лендинг

На смену персональным сайтам, излагающим всю биографию владельца от детского сада до последнего курса университета, пришли одностраничные продающие сайты – так называемые лендинги. Здесь можно кратко рассказать о своем продукте и предложить посетителю его приобрести – конечно, если вам есть что продавать.

Совет. Если вы не знаете, что продавать, определите тему, которая находится на стыке ваших интересов и потребностей людей. Не бойтесь сфер, где у вас будет много конкурентов: их наличие свидетельствует о том, что услуги в этой отрасли востребованы, то есть на этом рынке всегда найдется место для еще одного игрока.

Социальные сети

Блогинг

Самый очевидный способ заработка в интернете – ведение страницы в одной из социальных сетей. Блогеры могут зарабатывать на монетизации через саму соцсеть или принимать предложения от рекламодателей.

Рассмотрим один из наиболее популярных сегодня ресурсов – Instagram. Этот сервис для «посмотреть картинки» имеет ряд преимуществ по сравнению с другими социумами. Во-первых, свою аудиторию здесь может найти каждый. Популярностью пользуются лайфстайл-блоги, кулинарные страницы, паблики, посвященные играм, официальные аккаунты российских и западных знаменитостей. Каждый человек здесь может сам стать маленькой или даже большой звездой.

Чаще всего успеха достигают аккаунты с качественным тематическим контентом, владельцы которых делятся информацией по теме, в которой что-то понимают – бьюти, бизнес, путешествия, здоровый образ жизни и другое.

Немаловажной является и личность самого блогера. Популярными становятся те, кого интересно читать – чаще всего это молодые, энергичные и оптимистично настроенные люди, на которых приятно смотреть и которые готовы делиться с подписчиками своим жизненным опытом и наблюдениями.

Собирав все нужные для успеха ингредиенты, после 10 или даже 5 тысяч подписчиков блогер может рассчитывать на первые предложения со стороны рекламодателей и потенциальных партнеров – на основе бартера или за небольшие деньги.

Совет. Важно учитывать, что в последнее время продвижение в Instagram становится все труднее: теперь соцсеть работает по тем же алгоритмам, что задействованы в работе Facebook, а это значит, что даже те, кто на вас подписан, не всегда видят ваши посты у себя в ленте. У большинства блогеров упал охват, количество лайков и просмотров публикаций – особенно у тех, кого соцсеть заподозрила в использовании сервисов для накрутки подписчиков. Чтобы восстановить показатели, владельцам страниц приходится всеми возможными способами подталкивать фолловеров к общению или платить за продвижение рекламных объявлений.

Не будем обходить стороной еще одну популярную соцсеть – YouTube. Сейчас эта тема уже «окучена» многими, но все равно можно найти ниши, на которых будет трафик и прямая или косвенная монетизация. Небольшую сумму долларов можно выручить на внутренних показах рекламы перед роликом – для этого необходим блог с высоким числом просмотров, а не только подписчиков. А еще можно перед роликом записывать свои превью и рекламировать сторонние проекты, а также размещать ссылки на сайты в описании или собирать донаты – пожертвования – от пользователей под любым «соусом».

Все это неплохо работает, пока ваш канал интересен и вы имеете высокие показатели подписчиков, просмотров, лайков и комментариев. Но ведение YouTube-канала требует каждодневного труда не только по части продвижения, но и во всем, что касается создания видеоролика. Разработка сюжета, видеосъемка и монтаж отнимают много времени, поэтому заработок на YouTube нельзя назвать быстрым и простым.

Интернет-профессии

Заработать в интернете можно не только на своем имени. В век новых возможностей появились и новые профессии, такие как SEO-копирайтер, контент-менеджер, специалист по e-mail-рассылке. Некоторые из подобных профессий, например, администратор паблика, не требуют специальных знаний и умений, поэтому заниматься этим можно уже со школьной скамьи.

Совет. Если вы хотите начать зарабатывать в интернете, но не готовы делать это самостоятельно, попробуйте присоединиться к тому, у кого это уже получается. Напишите нескольким блогерам, что хотели бы помогать им вести страницу. Иногда кураторы различных проектов ищут помощников по продвижению сами – есть смысл рассматривать предложения о сотрудничестве. Когда с кем-то из работодателей у вас наладится контакт, подробно оговорите условия сотрудничества и будьте бдительны – пропасть, не заплатив, может даже известный человек с большой аудиторией.

Краудфандинг

После того, как Канье Вест пожаловался на недостаток средств для создания шедевров, мир узнал о краудфандинговой сети для творческих людей Patreon – ее создатель Джек Конт на следующий же день обратился к рэперу через видео на YouTube, заявив, что все, кто хочет помогать музыкантам, уже имеют такую возможность.

Владелец аккаунта на Patreon может собрать вокруг себя почитателей – патронов – готовых отблагодарить креативщика за эксклюзивные посты, которые больше нигде не публикуются. Желающие могут отправить разовое пожертвование или подписаться на обновления артиста – тогда с карты донатора каждый месяц будет сниматься указанная сумма, что позволит криэйтеру заниматься творчеством вместо того, чтобы искать средства к существованию.

Сайт обладает техподдержкой и большими перспективами, но не все имеют способность креативить и, тем более, вызывать доверие у потенциальных донаторов. Кроме того, продвижением страницы на Patreon также придется заниматься отдельно – люди, которым может понравиться ваше творчество, не наткнутся на него сами по себе.

Patreon – не единственная краудфандинговая площадка. Существуют и другие – например, Kickstarter и Indiegogo, однако они функционируют несколько иначе, позволяя поддерживать не автора, а конкретный проект.

Торговые площадки

Интернет-магазины

Для людей скорее прагматичных, чем творческих всегда остается электронная коммерция (e-commerce). Как правило, это интернет-магазины, в которых может продаваться все, что угодно: от футболок и спиннеров до предметов роскоши и антиквариата. Такой магазин можно создать на базе собственного сайта, лендинга или в соцсетях. Как мы писали выше, благодаря онлайн-конструкторам сайт сегодня может создать каждый практически на коленке, но тут встает со стороны рекламы. В настоящих реалиях продвижение сайта, как правило, обходится недешево, и поэтому есть риск, что без дополнительных вложений ваше детище будет простаивать, а нереализованный товар вам придется сбывать на досках объявлений, форумах, по знакомым, с помощью сарафанного радио и так далее.

Порталы

Торговлей можно заниматься и без сайта. Благо, для этого есть множество порталов, таких как Avito, Tiu.ru, «Из рук в руки» и других. Закупаться при этом можно на AliExpress. Размещение предложений здесь бесплатно, но за дополнительное продвижение и поднятие объявлений придется заплатить.

Маркетплейсы

Существуют и так называемые маркетплейсы – своего рода виртуальные рынки – онлайн-платформы для осуществления продажи товаров и услуг, не принадлежащих владельцу сайта. Как правило, это тематические ресурсы, которые объединяют поставщиков из одной сферы – туристической, свадебной, недвижимости и других. Отличие маркетплейса от портала в том, что это не просто доска объявлений, как тот же Avito, а посредник между покупателем и продавцом, который гарантирует безопасность совершаемых сделок, а потому берет за это процент и устанавливает разного рода комиссии. Маркетплейсами являются проекты Avialsales, Trip Advisor, Wildberries, Blablacar и другие. Здесь также может понадобиться дополнительная плата за продвижение своих объявлений.

Совет. Среди подобных сайтов можно найти и те, где удастся поработать бесплатно. Как правило, это ресурсы, которые появились в сети совсем недавно. Один из них – сайт мелкого опта «Сима-ленд». Если внимательно его изучить, можно найти множество бонусов, доступных за просто так. Еще один портал с возможностью работать безвозбезддо называется Biztogo – это платформа для встречи покупателя и продавца, которая отличается от других тем, что она работает по принципу одного окна. А это значит, что продать или купить здесь можно не только товары или только недвижимость, а все необходимое для бизнеса сразу – товары, услуги, склады и многое другое. Технологии, на которых строится работа ресурса, позволяют автоматизировать процесс и заниматься своими делами, пока сервис решает все вопросы за тебя.

Электронные торги

Отдельным пунктом электронной торговли можно считать серьезные сайты для «серьезных дяденек» – к ним относятся электронные торги, биржи и аукционы. Здесь быстро заработать не получится: участие в торгах требует специализированных знаний и опыта.

Мы рассмотрели лишь некоторые способы зарабатывать через интернет. Как видите, их немало: на любой вкус и цвет, на любые таланты и финансовые возможности. Главное – помнить о своей безопасности, в том числе, при работе в сети. Не стоит вестись на громкие обещания быстрого заработка, рискуя быть обманутым мошенниками. К счастью, интернет предлагает множество способов зарабатывать честно, достойно и с удовольствием.

Автор: Мила Семёнова

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