Как зарабатывать на фрилансе больше, чем на постоянной работе: советы Payoneer

31 Июля, 2021,

12:01

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Генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев в своей статье рассказывает о том, как фрилансеру выбрать свою нишу, определиться с платформой, ценообразованием, и вообще понять, что он готов к переходу на фриланс.

Пандемия коронавируса продолжает проверять на прочность все сферы жизнедеятельности. В том числе, она сильно сказалась на работе и бизнесе. По данным Международной организации труда (ILO), количество часов, отработанных в мире на пике первой волны пандемии, сократилось на эквивалент 500 млн рабочих мест, а заработок упал на 10%.

Игорь Ковалев, фото предоставлено автором

Сейчас мировая экономика восстанавливается и перестраивается, однако этот процесс длительный. Люди тем временем ищут новые способы заработка. Для многих альтернативой классической занятости стал фриланс. Мы в Payoneer провели исследование, которое показало, что за 2020 год доходы украинских фрилансеров на иностранных рынках выросли на 20%.

Это неудивительно, ведь благодаря высокому качеству работы и сравнительно низким ценам наши фрилансеры привлекательны для иностранных заказчиков. Причем, перейдя на фриланс, многие отмечают, что стали более довольны жизнью, — теперь они могут самостоятельно выстраивать свой график. И, судя по недавнему отчету Upwork, 75% тех, кто во время пандемии сменил постоянную работу на фриланс, зарабатывают столько же или больше, чем когда работали на традиционного работодателя.

Для тех, кто только собирается стать фрилансером или уже делает первые шаги в этом направлении, мы составили руководство по тому, как построить карьеру, работая удаленно и на разных заказчиков.

Готовы ли вы стать фрилансером

Сначала важно определиться, готовы ли вы бросить постоянную работу и полностью перейти на фриланс. Для этого разделите свою нынешнюю зарплату на четыре и посмотрите, хватит ли вам на жизнь этой суммы. Скорее всего, сначала вы будете зарабатывать именно столько. Ведь на то, чтобы собрать клиентскую базу и адаптироваться к новым условиям, уйдет время.

Если полученной суммы достаточно — смело вступайте в новую фрилансерскую жизнь. Если нет — рекомендую хорошо подумать и, возможно, пока остаться на постоянной работе и дополнительно брать заказы на фрилансе.

Расспросите коллег и знакомых, которые уже полностью перешли на фриланс, об оптимальном количестве клиентов, среднем времени переговоров и согласований с заказчиками, узнайте о преимуществах и недостатках такого образа жизни.

Перед переходом на фриланс составьте для себя четкий план: как вы планируете искать заказчиков, что будете делать при срыве крупного проекта, на который вы рассчитывали, как будете вести коммуникацию, если что-то пойдет не так. Принимайте окончательное решение, только ответив себе на все эти вопросы.

Что вы можете предложить заказчикам, и где их искать

Если вы твердо решили стать фрилансером, займитесь созданием своего бренда. Для этого определитесь со сферой бизнеса, в которой планируете работать, и четко пропишите перечень своих услуг. Это важно, чтобы заказчики понимали, какие их потребности вы можете закрывать.

Подумайте и укажите, чем вы выигрышно отличаетесь от конкурентов, — возможно, вы работаете быстрее, предлагаете более низкую цену или гарантируете отличное качество. Следите за рынком и конкурентами, участвуйте в профильных мероприятиях и держите руку на пульсе всего, что происходит в вашей индустрии. Сегодня, когда все меняется очень быстро, нельзя отставать ни на шаг.

Обязательно изучите платформы для фрилансеров. Поймите, что для вас выгоднее — сфокусироваться на больших платформах (типа Upwork, Freelancer.com или Fiverr) и конкурировать с миллионами других фрилансеров, или выбрать онлайн-площадку, ориентированную на вашу нишу. Во втором случае будет ниже конкуренция и больше возможностей показать себя.

Когда платформа выбрана, изучите ее еще глубже. Поговорите с людьми, которые уже работали через эту площадку, и взвесьте для себя все плюсы и минусы. Создавайте себе репутацию и на платформе, и за ее пределами. Рассказывайте обо всех своих навыках, пишите о своих услугах простым и понятным языком. Подумайте о возможной коллаборации с другими фрилансерами, которые заинтересованы в совместном поиске работы. Это увеличит ваши шансы получать больше заказов.

Как устанавливать цены на работу

Серьезно подойдите к вопросу ценообразования. Расспросите коллег об их ценах, от чего они зависят, и как меняются. Оцените затраты времени и ресурсов на выполнение работы. Обязательно продумайте, понадобятся ли вам дополнительные платные программы и инструменты.

Старайтесь с самого начала искать клиентов, которые платят больше. Это могут быть крупные компании, или те, кто долго ищет подходящего фрилансера, и те, кому нужно сделать работу срочно, или она требует специфических навыков. Чтобы такие клиенты вас заметили, будьте активными в соцсетях и на профессиональных форумах, записывайте подкасты или делитесь своим опытом в вебинарах. То есть, делайте все, чтобы быть на слуху у потенциальных заказчиков, — демонстрируйте свою экспертизу.

Учитывайте форс-мажоры и развивайте soft skills

Пандемия коронавируса как нельзя лучше показала, что есть обстоятельства, на которые невозможно повлиять. Поэтому о том, как остаться на плаву в случае форс-мажоров, тоже стоит подумать заранее.

Промониторьте дополнительные перспективные фриланс-ниши и подумайте, какая из них вам может подойти в профессиональном плане. Например, по данным Freelancing Hacks, в 2021 году востребованы фрилансеры в сферах консалтинга, веб-разработки, программирования и графического дизайна.

Стремитесь к долгосрочному сотрудничеству с клиентами — это станет для вас своего рода подушкой безопасности. Для этого с самого начала выстраивайте доверительные отношения, будьте инициативны. Обзаведитесь знакомствами в сообществе фрилансеров вашей сферы и станьте активным его участником. Так вы сможете получать заказы, когда кто-то порекомендует вас или привлечет к своей текущей работе.

Старайтесь по возможности не зависеть от одного клиента, чтобы в случае, если вы перестанете с ним работать, ваш доход не сильно пострадал.

И напоследок не менее важная рекомендация: инвестируйте время в саморазвитие. С теми темпами, какими развивается мир, просто нельзя позволить себе стоять на одном уровне. Льюис Кэрролл был очень прав, когда писал: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Сегодня его слова еще актуальнее.

Среди самых востребованных сейчас направлений, в которых вы можете прокачивать свои навыки, — искусственный интеллект, разработка веб-приложений и программного обеспечения, облачные вычисления.

При этом для работы фрилансером равно важны, как hard skills, так и soft skills — организационные и коммуникативные навыки. Основные из них — это умение управлять проектами, тайм-менеджмент, быстрое решение проблем, эффективная коммуникация. Стремитесь быть профессионалом во всем, и тогда результат не заставит долго ждать.

Прочитать руководство для тех, кто строит карьеру на фрилансе, также можно здесь (руководство предоставляют, если пользователь заполнит форму со своими данными — ред.).

Автор: Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси

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