Как зарабатывать больше, экономить и копить

Зарабатывать больше, а делать при этом меньше. Не так ли выглядит мечта большинства людей сегодня? Ведь цены растут, а зарплаты не увеличиваются, или делают это куда медленнее, чем надо, чтобы обеспечить нормальный баланс между доходами и расходами. Интернет пестрит рекламой курсов по зарабатыванию денег, в книжных магазинах сотни пособий о том, как правильно скопить и приумножить ресурсы, банки предлагают предложения для тех, кто хочет выгодно вложить деньги и получить прибыль.

Глобальная мировая экономика нацелена на то, чтобы заставить нас работать много и тратить еще больше. Каждый год выходит новая модель телефона, каждые пять лет – новый автомобиль, не говоря уже о модных местах отдыха и дорогих видах спорта. «Если ты не живешь на широкую ногу, ты неудачник», – вот что пытаются внедрить в наши умы маркетологи и рекламщики, продвигающие на рынок все новые товары. Единственный выход – кредит. И вот мы уже в силках вечных выплат по кредитам. Теперь мы кормим из своих доходов еще и банкиров!

Какой же вывод? Как умудриться зарабатывать достаточно, чтобы создавать семьи, растить детей, купить в намеченный срок квартиру, и чтобы при этом еще хватало на образование и отдых? Об этом «МИР 24» рассказали психологи, специалисты по управлению личными финансами и бизнес-тренеры.

Как навести порядок в финансах

Чтобы навести порядок в семейном бюджете, нужно соблюдать четкие правила. Вот как формулирует их независимый финансовый аналитик Елена Красавина:

Правило 1. Ведите учет доходов и расходов. Не важно, где ведутся записи – в блокноте, в файле Excel, в телефоне или в специальной программе. Главное, чтобы в любой момент было удобно внести коррективы.

Не важно, где ведутся записи – в блокноте, в файле Excel, в телефоне или в специальной программе. Главное, чтобы в любой момент было удобно внести коррективы. Правило 2. Составляйте план на будущее (месяц, год, десятилетия). Любую значительную трату (ремонт, крупную покупку, зарубежную поездку) необходимо планировать за такое количество времени, которое позволит подойти к нему полностью материально подготовленным. Это позволит вам не влезать в кредиты и не платить банкирам.

(месяц, год, десятилетия). Любую значительную трату (ремонт, крупную покупку, зарубежную поездку) необходимо планировать за такое количество времени, которое позволит подойти к нему полностью материально подготовленным. Это позволит вам не влезать в кредиты и не платить банкирам. Правило 3. Планомерно откладывайте небольшую часть доходов (в норме 10 % от всех доходов), чтобы создать хороший резервный фонд. То есть денежный запас в размере суммы расходов семьи за несколько месяцев (чем больше, тем лучше). Резервный фонд позволит вам встретить любые материальные неприятности, от поломки холодильника до потери работы, во всеоружии.

(в норме 10 % от всех доходов), чтобы создать хороший резервный фонд. То есть денежный запас в размере суммы расходов семьи за несколько месяцев (чем больше, тем лучше). Резервный фонд позволит вам встретить любые материальные неприятности, от поломки холодильника до потери работы, во всеоружии. Правило 4. Практикуйте все разумные способы экономии , позволяющие не тратить деньги впустую. Однако это вовсе не подразумевает полный отказ от покупок «для души». Они должны быть, но не каждый день.

, позволяющие не тратить деньги впустую. Однако это вовсе не подразумевает полный отказ от покупок «для души». Они должны быть, но не каждый день. Правило 5. Принимайте меры к тому, чтобы ваш доход все время рос. Добивайтесь этого не только повышением зарплаты, но и благодаря инвестированию. Занимайтесь финансовым самообразованием.

Как зарабатывать больше

Легко сказать «добивайтесь роста доходов»! Но как? Ведь большинство людей, озабоченных этим, и так уже очень много работают и на дополнительную подработку у них не остается ни сил, ни времени. Вот что говорит эксперт по личным финансам, автор книг про инвестиции и повышение доходов Александр Евстегнеев:

Повышение доходов – это задача с бесконечным количеством правильных решений. На самом деле все очень просто. Но многие излишне усложняют и поэтому годами барахтаются на одном месте. Суета лишь выматывает и тянет на дно.

«Нужно четко понимать, что быть занятым и быть результативным – это разные модели поведения. Занятость не равна продуктивности. Вам платят не за отработанные часы. Вам платят за тот результат, что вы создаете, пока работаете. Деньги – это средство обмена. Другие люди будут готовы отдать вам свои деньги только в обмен на что-то нужное и полезное им. Не отсиживайте по восемь часов на работе! Найдите, за что вы можете получать больше денег при меньших временных затратах, и действуйте, не откладывая».

Если человек способен брать на себя ответственность за свою жизнь и финансы, а не только всецело полагается на работодателя, можно вспомнить, какими знаниями и возможностями он обладает.

Возможно, другие люди готовы будут выложить значительную сумму если он поделится тем, что умеет, с другими. Стоит вспомнить о своих любимых хобби или развивать себя в чем-то новом в свободное от работы время.

«Много талантливых людей в наше время продают результаты своего творчества, монетизируют блоги, дают интернет-консультации по совершенно разным вопросам, в которых они компетентны», – говорит собственник бизнеса, психолог и бизнес-тренер, создатель Центра Практической Психологии Лилия Левицкая.

«Например, один мой знакомый сам строил себе дом, работая на заводе инженером. Во время строительства он все снимал на видео. И выкладывал в сеть с советами и рекомендациями. На данный момент блог приносит ему хороший дополнительный доход за счет партнерства, и он ушел с основного места работы, открыл собственный бизнес. Таких историй масса. Ищите свое!».

Как экономить без моральных потерь

Научиться не только зарабатывать больше, но и контролировать свои траты также необходимо. Специалисты по финансам сходятся в том, что очень важно анализировать расходы. Только тогда вы сможете более осмысленно тратить и именно на то, что вам необходимо, а не совершать навязанные рекламой импульсные покупки.

«Контроль расходов как нож, – говорит клинический психолог, психотерапевт Инна Макарова. – В умелых руках он очень полезен, а в неловких легко порежет. Если во всем себе отказывать, ничего не покупать, все копить на неведомые «черные дни», Вселенная решит, что вам и так ничего не надо. И, соответственно, ресурсов будет еще меньше. Но и если проматывать все в погоне за чужими мечтами – тоже ничего хорошего».

«Расходы важно оценивать с точки зрения мотивации. Задавайте себе вопрос: зачем мне на самом деле это надо? Потому что мой внутренний ребенок этого хочет, или потому что в обществе так принято? И если трата денег принесет вам истинную пользу и удовольствие, то почему бы и нет? А вот если вы хотите потратить деньги, чтобы заполнить какую-то внутреннюю душевную пустоту, то это не поможет, и денег не будет».

Проверьте, куда уходят ваши деньги. Иногда люди при вполне приличной зарплате ухитряются еле-еле выживать. Нужные ли вещи покупаются, не слишком ли много набрано кредитов (и на действительно ли необходимое)?

Не слишком ли много, наоборот, вы раздаете просто так, по привычке или в качестве помощи другим? Они в этом действительно так нуждаются? Стоит только завести журнал доходов и расходов, и сразу станет видно, откуда деньги приходят и на что уходят. Соответственно, понятно, какие статьи расходов можно сократить или вообще убрать.

Научиться инвестировать

Планируйте не только расходы, но и доходы! По словам Александра Евстегнеева, большинство людей, строя планы на будущее, подразумевают только расходы: смену машины, покупку дома, дорогостоящий отдых, путешествия и так далее.

«Мечтать полезно, вредно не мечтать, – говорит он. – Но большая ошибка, когда семья планирует только свои расходы. Это конечно приятно, но это не инвестиции. Помимо расходов на комфортную жизнь, очень важно планировать инвестиции, которые позволят вести подобный образ жизни».

По словам финансового аналитика, существует распространенное заблуждение, что инвестировать стоит только очень большие деньги.

Можно часто услышать от людей: «Когда я заработаю деньги, я подумаю о том, куда их вкладывать». Но ведь инвестировать можно, начиная от 1000 рублей. Нужно начинать от той суммы, которая у вас сейчас есть. Читайте финансовую литературу, интересуйтесь инвестициями, пробуйте инвестировать по чуть-чуть.

Когда вы научитесь инвестировать малые суммы, вы точно также сможете инвестировать и крупные. И наоборот – если у вас нет наработанного навыка, если вы не набили руку на вложении малых сумм, вы не сможете грамотно управлять серьезными капиталами. Потому что цена ошибки резко увеличится.

Достигать финансовых целей

Коучи утверждают, что для того, чтобы достигать финансовых целей, важно эти цели ставить предельно четко и понятно. Указывая объем желаемого результата и срок, когда мы хотим его получить. А также определив способ и дополнительные ресурсы, которые потребуются для реализации цели.

«Все дело в том, что в большинстве случаев люди даже цели конкретные себе не ставят, – говорит психолог Лилия Левицкая. – Звучит: «Я хочу больше зарабатывать», «Я не хочу жить так, как живу». Это не цели!».

По ее словам, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, надо решить такую задачу. Точка А – это доход на сейчас (в месяц, например). Ставим точку В. Это доход в месяц, к которому мы хотим прийти – например увеличить нынешний в 2-3 или 10 раз, так как больше нецелесообразно. Начало и конец пути понятны.

Теперь устраиваем себе мозговой штурм и выписываем все способы и действия, которые нас могут к этому привести, используя доступные ресурсы (либо ресурсы, которые вы в состоянии быстро добыть). А теперь выбираем одно ключевое действие на неделю и вкладываем всего себя в его выполнение. И так, шаг за шагом, вы обязательно достигнете результатов. Запомните, если вы уже сегодня начнете реализовывать намеченное, то путь к деньгам будет для вас открыт.

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