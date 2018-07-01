Как замешаны куры в отношениях ЕС и Украины

Доверие между Брюсселем и Киевом держится на деликатных соглашениях, прозорливости и обоснованных подозрениях. Европейский союз пытается перетянуть Украину на свою сторону, но он делает это осторожно. В стране до сих пор отмечается высокий уровень коррупции, сохраняются демократически ненадежные институты, а отношения с Москвой весьма сложны и запутанны. В руководстве ЕС кто-то уже решил, что однажды Украина сможет вступить в состав европейского блока, но нужно ждать и подвергнуть Киев испытанию.

Таков был смысл торгового соглашения, подписанного между ЕС и Украиной в 2016 году и касавшегося экспорта курятины. Чтобы защитить европейских фермеров, Брюссель ввел пошлины и ограничение на импорт, дав, однако, Киеву возможность продолжить экспорт курятины на кости без дальнейших ограничений. Европейский союз хотел помешать Киеву экспортировать куриные грудки, самую ценную и бескостную часть птицы.

Так европейские фермеры будут под защитой, думал Брюссель, и в их руках окажется монополия в секторе. Однако Юрий Косюк, украинский олигарх, владелец предприятия «МХП», производящего больше половины курятины во всей Украине, нашел способ обойти заключенное с Брюсселем соглашение. В эти два года миллиардер продолжил экспортировать куриные грудки, не уплачивая соответствующие пошлины. Вдобавок ко всему, это оказалось невероятно просто: достаточно было отправлять в Европу куски, в составе которых была грудка и кость от крыла. Когда же поставка оказывалась на территории Европы, надо было лишь удалить часть с костью — и вуаля, курятина на кости, экспортированная без уплаты пошлин как раз в силу наличия в ней костей, превращается в ценную куриную грудку, которая может конкурировать с курятиной европейских производителей.

Jyllands-Posten29.06.2018ИноСМИ29.06.2018NL Times28.06.2018Atlantic Council28.06.2018Эта простейшая лазейка, дыра в соглашении между ЕС и Украиной, позволила Косюку утроить свою прибыль. По данным о торговле, распространенным Европейской комиссией, в 2015 году Украина не экспортировала курицу с костями, а в 2016 году достигла поставок объемом до 3,5 тысяч тонн. В 2017 году экспорт вырос до 27 тысяч тонн.

Обманув Европейский союз и его фермеров, олигарх в течение двух лет пользовался европейским рынком незаконным путем. Однако Европа, пожалуй, могла бы вынести из этого важный урок. Соглашение с Украиной требовалось не только для того, чтобы оградить торговлю на территории ЕС, оно было еще и испытанием. Брюссель решил дать Киеву шанс. Еще не известно, какие меры будут теперь предприняты: торговые льготы нужны были для того, чтобы сопровождать Украину на ее новом политическом пути, упростить ей путь на Запад и вывести ее со стратегической орбиты Москвы. Никто не заметил лакун в соглашении, и Киев действовал в рамках законных договоренностей, предав, однако, их дух и нарушив обещания.

Брюссель, безусловно, не ожидал, что экспортеры найдут лазейки, а переговорщики заключат допускающее их соглашение: «Были проведены консультации с представителями производств, были внимательно проанализированы тарифные линейки», — рассказал пресс-секретарь комиссии. Однако, возможно, Косюк подавал некоторые сигналы: в то время как ЕС и Украина приступали к подписанию соглашения, миллиардер напомнил, что для страны, производящей 1,2 миллиона тонн курятины, ограничивать ее возможности экспорта при помощи пошлин — все равно что предлагать ей нищенское подаяние. Он также предупредил, что Европа «не может продолжать прятаться за забором», и пообещал, что добьется увеличения экспорта со своего предприятия, чего бы ему это ни стоило. И сдержал свое слово.

Соглашение появилось спустя два года после антикоррупционных и проевропейских манифестаций, создавших предпосылки к революции на Украине — между Киевом и Брюсселем существовало большое взаимопонимание, которому особенно сочувствовали европейцы, — и после того, как России удалось аннексировать Крым, проведя там нелегитимный референдум. Торговое соглашение было попыткой сблизиться с Киевом, дать ему экономические возможности, дать ему почувствовать себя под защитой, ощутить, что он является частью блока.

Это соглашение было обещанием, но обещание оказалось невзаимным. Брюссель никак не ожидал такого поведения, напоминающего скорее издевку, чем мошенничество. Оно разозлило фермеров и вызвало многочисленные сомнения относительно способов Евросоюза заключать торговые договоренности.





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