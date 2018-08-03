«Как зайцу стоп‐сигнал»: Рамзан Кадыров о новых антироссийских санкциях

03 августа 2018, 19:40

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram‐канале написал, что слово «санкции» в поисковике Yandex насчитывает 76 156 тысячи запросов. Он отметил, что благодаря США, оно стало одним из самых модных в мире.



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Он также увязал информацию о подготовке новых санкций в отношении госдолга РФ с приглашением посетить Вашингтон, поступившем от президента США Дональда Трампа в адрес его российского коллеги Владимира Путина. Кадыров подчеркнул, что «ястребы типа Линдси Грэма и Джона Маккейна» испугались восстановления нормальных отношений между Россией и Соединенными Штатами.

Глава Чечни указал на попытки американской военщины навязать всем странам схему «США и остальной мир».

При этом все в мире должны подчиняться воле США, выполнять все прихоти Белого дома и Капитолия. Мировая экономика и ресурсы должны работать на США. И чихать не желали в Вашингтоне на ООН, ВТО, международные договоры и иные обязательства

Рамзан КадыровГлава Чечни.

Рамзан Кадыров упрекнул политиков США в попытках объявить Россию «спонсором терроризма». При этом он напомнил о бомбежке Хиросимы и Нагасаки, войны во Вьетнаме, Корее, Афганистане, Иране, Ираке, Сирии, Ливии и Югославии. Он призвал россиян трудиться, чтобы не допустить кризисов в стране.

Мы не должны питаться иллюзиями, что завтра или послезавтра что-то изменится на Западе! Еще и еще раз повторяю, что нам необходимо трудиться! Вот тогда санкции Америки нам помешают не больше, чем зайцу стоп-сигнал!

Рамзан КадыровГлава Чечни.

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