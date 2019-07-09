Как за великой каменной стеной



Пока вокруг этого знака леса и стройки. Но скоро здесь будет город-сад. Фото: Софья Колесова



ЖЕМЧУЖИНА ПУТИ



В строительство парка «Великий камень» вложили больше пятисот миллионов долларов. Это деньги акционеров предприятий, которые расположены здесь, кредиты, бюджетные средства. У индустриального парка нет ничего общего с местом для отдыха. «Великий камень» — территория, где созданы льготные условия для бизнеса, который тут работает. И хотя парк называется китайско-белорусским, на самом деле он международный. Здесь свои представительства открыли компании из России, Австрии, США, Литвы, Швейцарии, Израиля, Германии и других стран.



Второпях читаю на въезде в парк «Велкам» вместо «Великиi». В общем-то так оно и есть: тут гостям рады. Парк надо развивать, чем больше инвесторов будет, тем лучше.



«Великий камень» — один из проектов китайской инициативы «Один пояс, один путь», цель которой — связать новыми торговыми путями страны Европы и Азии. Сейчас в ней участвует около девяноста стран, а инвестиции КНР превысили семьдесят миллиардов долларов. Результат есть: за прошлый год количество грузовых перевозок между Китаем и Европой увеличилось больше чем на две трети.



Так вот, со временем «Великий камень» должен стать одним из таких транспортных хабов для транзита товаров из Поднебесной в ЕС и обратно. Расположение этому благоприятствует. 25 километров от Минска, рядом — аэропорт, железная дорога, 500 км до порта Клайпеда Балтийского моря.



— В 2014 году мы подписали соглашение с КНР о строительстве парка. В 2015 году дали старт этому строительству. «Великий камень» должен стать эталоном сопряжения экономических интересов Европы и Азии, жемчужиной Пути, — сказал, выступая на форуме, замглавы Администрации Президента Республики Беларусь Николай Снопков.



По словам исполнительного директора «Компании по развитию индустриального парка» Ху Чжэна, кроме обеспечения логистики, «задача «Великого камня» — создать благоприятную инвестиционную среду, стать желанным домом для инвесторов».



Важно не только привлекать проекты в парк, но и ставить их на ноги, помогать производствам быстро запуститься, стать эффективными.



— У резидентов парка есть четкое видение своей экспортной деятельности. 65 процентов продукции, которая будет выпускаться на территории «Великого камня», пойдет в страны ЕС и Евразийского пространства, — отметил глава администрации парка Александр Ярошенко.



Основное условие для тех, кто хочет работать в парке, — их производство должно быть инновационным и высокотехнологичным. Ко двору здесь электроника, биотехнологии, машиностроение, фармацевтика, логистика, электронная коммерция и т.п. Если выращиваете овощи или занимаетесь покупкой товаров для их перепродажи, вам не сюда.



Минимальные инвестиции резидентов — от пятисот тысяч до пяти миллионов долларов. Размер зависит от сферы деятельности компании.



— Выступаем за «зеленый» образ жизни и производства. Китай и Беларусь прилагают усилия для того, чтобы парк стал экологичным. Привлекаем наукоемкие производства, которые могут нанести наименьший ущерб окружающей среде, — обозначил направление развития зампредседателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Хэ Вэй.



НЕ ПЛАТИ НАЛОГИ И СПИ СПОКОЙНО



Главное преимущество работы на территории парка — в налоговых преференциях. Александр Ярошенко назвал их беспрецедентными. Это освобождение от уплаты налога на прибыль и недвижимость, земельного. Еще с резидентов не взимается НДС при закупках сырья и оборудования для производства. Ставку индивидуального подоходного налога на сотрудников компаний тоже снизили с тринадцати до девяти процентов. Причем льготы не мимолетные — будут действовать пятьдесят лет.



Земельные участки для размещения производств можно покупать в частную собственность или арендовать на 99 лет. Здесь уже есть газ, электричество, оптоволокно. Тарифы ЖКХ ниже, чем в Беларуси и в некоторых европейских странах. Работает система «одного окна»: встать на учет и решить все миграционные вопросы можно в самом парке.



— Еще действуют инструменты финансовой поддержки. Это льготные кредиты китайских и белорусских банков, страхование экспортных контрактов, банковские гарантии, — добавил министр финансов Республики Беларусь Максим Ермолович.



За прошлый год число резидентов «Великого камня» удвоилось. Десять из них уже выпускает здесь свою продукцию. Во время форума в парк пришло еще одиннадцать компаний, и их стало уже 55. По прогнозам, к 2020 году это число увеличится примерно вдвое. Планируемый объем инвестиций составит больше миллиарда долларов.



ДЕЛУ ВРЕМЯ



ЧЕРЕЗ ПАРК ДА НА СВАДЕБКУ



В день работы форума заложили первый камень в строительство нового завода по производству коробок передач. Их будет выпускать белорусский МАЗ вместе с китайской корпорацией Weichai.



Семьдесят процентов инвестиций в предприятия — китайские, тридцать — пришли с белорусской стороны. Строительство завода завершат в конце следующего года.



— В парке важно не только освоение имеющихся технологий, но и генерация новых. Вспомним, что Силиконовая долина стала знаменита благодаря Стэнфорду. Открытие в «Великом камне» университета такого масштаба привлечет сюда лучшие умы со всего мира, — поделился видением перспектив Полномочный Посол



Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Кирилл Рудый.



— Почему именно с китайцами решили сотрудничать? — поинтересовалась я у белорусов.



— Не только с китайцами. В дальнейшем половина компаний, тут работающих, будут европейскими, белорусскими. Это же международный парк, — ответили организаторы.







Панды – почти что священные животные в Китае. Они символизируют готовность страны к дружбе и взаимодействию. Фото: Софья Колесова



От работы резидентов Беларусь не получает налоги. Выгода в другом. В работе предприятий «Великого камня» задействованы местные компании, которые создают новые рабочие места, платят налоги.



В парке уже появилась интернациональная семья. Китаец женился на белорусской девушке. Может быть, они станут новоселами первого дома, который сдадут здесь летом.



Пока рабочие из Минска добираются на работу на общественном транспорте, а многие китайцы бывают в парке наездами, приезжая в командировки.



— Мне Минск нравится, в нем комфортно, спокойно и люди добрые, — делится впечатлениями Юн. Компания, где он работает, в ноябре стала резидентом «Великого камня», так что в Беларуси он теперь бывает часто.



По-русски молодой человек говорит свободно. Делаю комплимент. Он отвечает, что благодарен за это девушке из России, с которой встречался раньше.



КРЕПКИЕ ИМЕНА



Пройду по Малахитовой, сверну на Гранатовую



Пока «Великий камень» — большая стройка. Вертятся башенные краны, вдоль дорог развеваются флаги двух стран. Строящийся дом не виден за деревьями.



— Треть леса сохранят, — говорит мой провожатый Александр. Он проводит экскурсии по парку, на территории которого будет построен город.



Почему «Великий камень»? По имени деревни, которая находится неподалеку. Будущим улицам тоже дали «каменные» названия: Малахитовая, Сапфировая, Жемчужная, Гранатовая.



В новом городе будет все нужное для жизни. Детские сады, школы, поликлиники, аптеки, кафе, магазины, спортзалы, отель и конгресс-центр. Ну и много производственных площадок, конечно.



Предположительно здесь будут жить 130 тысяч человек. Сначала сотрудники парка, которые станут арендовать жилье.



— Какие тут зарплаты? Есть ли смысл людям ехать сюда работать? — интересуюсь я.



Александр уклончиво отвечает, что зарплаты разные, зависит от компании. Тут мы подходим к средних размеров монументу в виде камня. Сейчас это излюбленное место для фотографирования гостей и делегаций. А потом, может, станет точкой, где туристы будут загадывать желание, чтобы сбылось. В каждом настоящем городе есть такие места. Я уже загадала.





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