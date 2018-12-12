Как за 5 лет изменились цены на продукты на Украине? Инфографика — АиФ Томск

Половину дохода украинцы тратят на продукты питания и еду вне дома, пишет издание Украина.ру со ссылкой на данные государственной службы статистики Украины.

Приведённая статистика показывает, что еда на Украине сильно подорожала за прошедший год. Например, стоимость овощной корзины с сентября 2017 по сентябрь 2018 года выросла на 34% (морковь – на 55%, лук – на 36%, свекла и капуста – на 33%, картофель – на 10%). На 15% за год подорожала мясная корзина, в частности свинина – на 15%, говядина – на 14%, куриная тушка – на 7%, колбаса – на 23%, сало – на 17%. В молочной корзине (выросла в цене на 13%) за год подешевел сыр – на 6%, однако остальные продукты подорожали: молоко – на 29%, сливочное масло – на 23%, сметана – на 18%. Большой рост показала хлебная корзина – на 35%. За год белый хлеб подорожал на 30%, а ржаной и вовсе на 39%.

АиФ.ru решил выяснить, насколько выросли в цене основные продукты питания на Украине за последние пять лет.

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