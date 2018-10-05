Как вырастет экономика Украины в этом году. Правительственный прогноз

При условии проведения реформ, получения кредитов и инвестиций возможно ускорение роста ВВП.

По итогам 2018 года ВВП Украины составит больше 3%.

Такой прогноз озвучил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНИАН.

«Прогноз остается позитивным, и по итогам года рост ВВП составит больше 3%. Что более важно, это не спекулятивный разогрев экономики, это реальный экономический рост – растет украинская промышленность», — отметил чиновник.

Рост промышленного производства за январь-август составляет 2,2%, химическое производство выросло на 29,9% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, автомобилестроение – на 17,2%.

Экспорт украинских товаров растет последние 19 кварталов, а по итогам семи месяцев этого года он составляет 26 млрд долларов.

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Кубив убежден, что экономика Украины может расти на уровне 5-7%. Для этого нужно продолжить структурные реформы, поддерживать малый и средний бизнес, бороться с коррупцией, привлекать инвестиции, выполнить модернизацию производства, а также увеличивать объемы экспорта.

«Украина много чего достигла за последние четыре года. Но мы понимаем, что этого недостаточно. Для мощного результата нам нужно расти на 5-7%. Причинами этого роста должны стать пять факторов. Первый фактор – это продолжение структурных реформ и борьба с коррупцией. Второе – привлечение инвестиций, третий – инновации и модернизация производства, четвертый – поддержка малого и среднего бизнеса, пятый – увеличение объемов экспорта», — сказал Кубив.

Прогнозы относительно роста экономики Украины в 2018 году

Учреждение

ВВП

Инфляция

Нацбанк Украины

3,4%

8,9%

правительство

3,2%

9,9%

МВФ

3,2%

11%

Всемирный банк

3,3%

10%

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