Как выгодно вложить деньги во второй половине 2019 года – ВЕДОМОСТИ

Донат Сорокин / ТАСС
Тем, кто хочет успешно вкладывать деньги во второй половине 2019 г., придется внимательно следить за состоянием мировой экономики и процентными ставками, чтобы вовремя корректировать личные инвестиции. Риск замедления экономики нарастает, поэтому ожидается снижение учетных ставок Центральными банками развитых стран, временное ослабление доллара и недолгое ралли на фондовых рынках, а также рост цен на золото, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Ведущие Центральные банки уже дали сигнал о вероятном скором снижении ставок для поддержания экономического роста. В июне Центробанк России также сообщил о готовности в ближайшие месяцы повторно снизить ключевую ставку. 14 июня ЦБ впервые за 15 месяцев снизил ставку на четверть процентного пункта до 7,5%.
Политика монетарных властей США будет зависеть от темпов роста американской экономики и способности США и Китая достичь перемирия в торговой войне, отмечает Виктор Шастин, начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес капитал». «Готовность ФРС к снижению ставок означает, что тренд роста мировой экономики, продолжавшийся более 10 лет, подходит к концу, – говорит партнер Leon Family Office Андрей Иванов. – Снижение ставок и возможная торговая сделка США – Китай могут поддержать рост акций развивающихся стран на горизонте нескольких месяцев, однако потенциал роста акций США и Европы исчерпан, а индексы развитых стран в лучшем случае будут двигаться в широком коридоре. Снижение ставок всегда происходит в период начала экономической рецессии, в этот период будут расти государственные облигации США, золото, японская йена».
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков