как вирус в Китае повлияет на экономику

(No Ratings Yet)

После двух кризисов – 2000 (доткомов) и 2007 (деривативно-ипотечно-жилищный) – есть сомнения относительно дальнейшего роста рынка, который и так уже поднялся на + 396,2% после 2009 года, что является историческим рекордом.

Индекс смещается четко по графику до отметки 3500-3600. Сейчас на рынок сильно влияет предвыборная кампания в США и отчеты о высоких доходах американских компаний.

Однако логистический коллапс в I, II кварталах 2020 года может привести к падению рынка или коррекции до уровня 3000-2600-2200, в зависимости от величины воздействия негативных факторов.

Вспышка коронавируса: последствия для экономики Китая и мира в целом

Начало 2020 года стало слишком негативным для Китая. Длительные отпуска по случаю празднования Нового года по лунному календарю и в результате распространения коронавируса стали причинами падения экономических показателей КНР. Кроме того, ряд компаний вынуждены была временно прекратить работу в Китае, что тоже нанесло им значительного материального ущерба.

По теме: Коронавирус в Китае: как эпидемия влияет на экономику и бизнес

Центробанк Китая поддержал экономику страны на фоне вспышки коронавируса, выведя на рынки 3 февраля 2020 ликвидность на сумму 1,3 трлн юаней (156 млрд евро). В результате общая ликвидность в банковской системе будет на 900 млрд юаней выше, чем за аналогичный период 2019 года.

По данным отчета BOC Research Institute «The Report on Economic and Financial Outlook for 2020», в первой половине 2020 году мировая экономика еще больше замедлится. Этому будет способствовать переплетение политических и экономических факторов. Годовые темпы роста снизятся на 0,1 процентных пункта по сравнению с 2019 годом.

Если говорить об экономике и финансах КНР, то в отчете BOC Research Institute указано, что в 2019 обнаружены большие сложности как в ее внутренней, так и во внешней среде.

Относительно прогнозов на 2020 год, в отчете перечислено больше рисков и проблем в китайской экономике. Однако все они представлены с «осторожно оптимистичным» тоном.

Читайте также: Коронавирус против предпринимателей: миллионы компаний Китая оказались на грани закрытия

Учитывая современные внутренние и внешние рыночные условия, природный темп прироста экономики Китая, вероятно, будет на уровне ниже 6% в 2020 году если не произойдет значительных политических корректировок.

Уже в начале февраля, Oxford Economics сделала собственные прогнозы относительно влияния коронавируса на ВВП Китая, Азиатско-Тихоокеанских стран (АРАС) и мира в целом (См. рис. 4).



Рис.4. График влияния коронавируса на ВВП стран / Данные Oxford Economics

Как видим, с каждым кварталом влияние китайского вируса уменьшается, однако аналитики оценивают первый квартал достаточно рисковым.

Коронавирус – это только возможный триггер к глобальному кризису финансовых рынков и экономическому кризису. Мы это видим уже в середине февраля, поскольку компания Apple ранее заявила о том, что план продаж за первый квартал не будет выполнен из-за проблем с производством. Однако это еще не достаточный стимул к обвалу рынков, а только заявка на небольшую коррекцию, – отметили эксперты «Фридом Финанс Украина».

По мнению специалистов компании, выходом из ситуации станет постепенный переход к использованию активов денежного рынка (драгоценные металлы, краткосрочные гособлигации и наличность в разных валютах), в которые целесообразно вложить деньги после коррекции.

Что известно о коронавирусе Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусе 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от «коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019»). По состоянию на 25 февраля 2020 в мире зарегистрировано 80 150 подтвержденных случаев заражения, из них 2699 – летальные. Выздоровели уже 27 695 человек. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом.

Источник