Как валютные инвесторы готовятся к полномасштабной торговой войне

Инвесторы на валютных рынках решили не дожидаться, когда введение импортных пошлин приведет к разжиганию полномасштабной торговой войны.

Некоторые управляющие уже начали скупать традиционные защитные активы, включая японскую иену. Другие просто сокращают свои риски на валютном рынке. И даже те, кто не опасается серьезных последствий, хеджируют позиции. На всякий случай. Рынки обеспокоены тем, что план Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия повлечет волну ответных мер и как следствие ослабит рост мировой экономики. Евросоюз уже дал реакцию на новый выпад президента США и готовит свои карательные меры в отношении традиционных американских товаров на случай, если Трамп выполнит свои угрозы. Вчерашнее решение Гэри Кона уйти в отставку спровоцировало укрепление иены, надавив на мексиканский песо и канадский доллар.

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На валютном рынке даже небольшая экспозиция может обернуться масштабным эффектом, предупреждает Хене тануззо, старший портфельный управляющий Columbia Threadneedle Investments.

«Поэтому все больше управляющих предпочтут не лезть на рожон и не рисковать в отношении экспозиции на рынке форекс», — подчеркивает эксперт.

В рамках первоначальной реакции трейдеры кинулись покупать иену и в меньшей степени франк — обе валюты традиционно считаются «защитными» в периоды бегства от рисков. После того, как на прошлой неделе Трамп обнародовал свой план по тарифам, японская валюта подскочила к максимальным с 2016 года уровням. Доллар не скрывает свою уязвимость, продолжая торговаться в русле прошлогоднего медвежьего тренда. На пошлой неделе досталось и американским акциям, а доходность государственных облигаций США снизилась.

Козырь в рукаве

Уместным ответом на грядущие торговые трения Тануззо считает сокращение валютного риска. Он действовал по такому же принципу и в прошлом году, опасаясь негатива со стороны переговоров по NAFTA. Он урезал экспозицию на мексиканский песо и канадский доллар в фонде Columbia Strategic Income Fund объемом $4.2 млрд. Экспозиция фонда по этим двум валютам составляла менее 4%, после чего Тануззо полностью избавился от позиций по песо в середине 2017 года и в конце года сократил риски по канадскмоу доллару.

«Впервые за долгое время мы совсем не имеем экспозицию на канадский доллар или мексиканский песо, и одна из главных причин — торговые переговоры», — пояснил Тануззо.

Решение оказалось верным. Трамп воспользовался тарифами как козырем в рукаве в рамках переговоров по NAFTA, заявив, что не сделает послаблений для Мексики и Канады, если те не согласятся на пересмотр условий торгового соглашения. В ответ на этой неделе канадская валюта обвалилась к минимумам июля прошлого года. Также администрация американского президента рассматривает вариант введения пошлин на ввоз целого ряда китайских товаров, сообщают осведомленные источники. Для некоторых инвесторов действия Вашингтона в отношении КНР могут послужить сигналом о возрастающей угрозе принятия другими странами мер в стиле «зуб за зуб».

Специфические варианты

Другие же инвесторы видят возможность для ставок на то, что мировая экономика стойко перенесет торговые трения. Адриан Оуэнс, финансовый управляющий GAM (U.K.) Ltd., не игнорирует риторику на тему торговли. По его мнению, в данной ситуации лучше всего обратить внимание на валюты, располагающие сильными внутренними драйверами и как следствие подверженные лишь временным всплескам волатильности. В частности, эксперт сфокусировался на норвежской и шведской кронах. В случае с первой валютой он ссылается на ее дешевизну и сильные экономические данные.

«Мы предпочитаем более специфические варианты и осознаем, что один из рисков сейчас — усугубление ситуации вокруг Трампа в контексте угрозы торговой войны», — пояснил Оуэнс.

Чтобы оградить себя от рисков снижения кроны на случай, если торговые трения разрастутся и подорвут рост мировой экономики, а также спрос на норвежскую нефть, он хеджируется через позиции, которые предполагают прибыль от роста иены.

Удар для EM-сегмента

Потенциальное замедление роста экономики и снижение интереса к риску могут подорвать позиции развивающихся валют, предупреждает Майк Моран, глава отдела экономических исследований по США в Standard Chartered. Торговые войны подобного рода никогда не играли в пользу развивающихся рынков. Эти страны более чувствительны к тенденциям в мировой торговле, поэтому и в этот раз они могут ощутить на себе негативный эффект. Судя по комментариям Трампа, также присутствует риск того, что под прицелом президента может оказаться также автомобильная промышленность. В этом случае главным пострадавшим будет Южная Корея, которая является крупным автопроизводителем.

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А что же будет с долларом?

Мировая торговая война может навредить валюте. Barclays Plc прогнозируют, что рост американской экономики после введения тарифов на импорт стали и алюминия замедлится на 0.2%, и эта тенденция может усилиться в зависимости от реакции торговых партнеров Америки. Такое развитие событий будет опасным для Штатов, чьи раздувающиеся дефициты повысят зависимость страны от международного спроса на местный долг.

«Это своего рода палка о двух концах. В краткосрочной перспективе доллар должен укрепиться против валют, которые окажутся под влиянием тарифов. Но в более долгосрочном периоде „американец“ будет оставаться под давлением из-за необходимости финансирования огромных дефицитов-близнецов», — предупреждает Тануззо из Columbia Threadneedle.

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